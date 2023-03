Ocean Race: Malizia mit "feurigem Herzen" zum bisher größten Erfolg Stand: 13.03.2023 09:16 Uhr Die Rennyacht Malizia - Seaexplorer von Boris Herrmann hat als Zweiter den 143. Längengrad Ost auf der Königsetappe des Ocean Race von Kapstadt nach Itajai überquert. Für den Hamburger Skipper und seine Crew ist Rang zwei bei der Zwischenwertung der dritten Etappe das bisher beste Ergebnis.

"Ich bin so glücklich, dass wir auf dem zweiten Platz über diese Linie gesegelt sind", sagte Herrmann. "Wir haben hart dafür gearbeitet und das Ergebnis bedeutet uns als Team sehr viel." Der 41-Jährige und seine Mitstreiter hatten mit diversen Problemen zu kämpfen und mussten während der Etappe schon einige Reparaturen am Boot durchführen. Besonders ein Riss im Mast hatte Sorgen bereitet.

"In den letzten 48 Stunden war ich darauf konzentriert, das Boot in einem Stück über die Linie zu bekommen", erklärte Herrmann, der aber zufrieden feststellte: "Das Boot ist bei diesen Verhältnissen erstaunlich gut gesegelt."

Die Malizia hatte sich kurz vor dem Zwischenziel einen knappen Dreikampf mit 11th Hour Racing und Biotherm um den zweiten Platz geliefert. Vom vierten Rang ging es so noch nach vorn auf den zweiten Platz. "My heart was full of fire", schrieb Crewmitglied Rosalin Kuiper über den Moment, als sie auch noch den zweiten Kontrahenten überholt hatten. "Ich fühlte mich so lebendig. Das war bisher einer der tollsten Momente des Rennens."

Weiter souverän in Führung liegt die Yacht Holcim PRB, die den dritten Sieg in Folge feierte und mit Rang eins bei der Zwischenwertung vor der Küste Tasmaniens die Gesamtführung weiter ausbaute. Für Platz eins gab es fünf Punkte, die Malizia bekam vier. Das Schweizer Holcim-Team hat nun 15 Zähler auf dem Konto.

Gesamtstand beim Ocean Race 1. Team Holcim - 15 Punkte

2. 11th Hour Racing - 10 Punkte

3. Team Malizia - 9 Punkte

4. Biotherm Racing - 8 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

Satte fünf, sechs und sieben Punkte dahinter folgen 11th Hour Racing, die Malizia und Biotherm. Die Guyot-Crew hatte die Etappe nach einem schweren Schaden am Boot abbrechen und nach Kapstadt zurückkehren müssen. Das Team liegt mit zwei Punkten am Ende des Klassements.

Mit 12.750 Seemeilen ist die Fahrt von Südafrika nach Brasilien so lang wie keine Ocean-Race-Etappe jemals zuvor. Deshalb wird die Königsetappe doppelt gewertet - aber im Südpolarmeer ohne Pause fortgesetzt. "Wir sind motivierter denn je", sagte Herrmann bei seiner fünften Weltumseglung.

Im Ziel werden erneut Punkte wie bei einer normalen Etappe vergeben. Bliebe es bei den aktuellen Platzierungen, könnten Herrmann und Co. den zweiten Platz der Gesamtwertung übernehmen. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzierung bei den In-Hafen-Rennen, die jeweils vor dem Start der Etappen ausgetragen werden. Dabei war die Malizia bisher am stärksten.

Das Ocean Race endet nach vier weiteren Etappen - und dem zwischenzeitlichen "Fly-By" in Kiel am 9. Juni - mit dem letzten Hafenrennen voraussichtlich am 1. Juli im italienischen Zielhafen Genua.

