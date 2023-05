Ocean Race: Guyot verliert Mast im Sturm - Crew wohlauf Stand: 09.05.2023 10:48 Uhr Bei der Weltumseglung The Ocean Race hat es den zweiten Mastbruch auf der vierten Etappe gegeben. Die Crew der Guyot environment - Team Europe hat das Unglück auf den letzten Seemeilen des Abschnitts von Brasilien nach Newport nach eigenen Angaben unbeschadet überstanden.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr rund 600 Seemeilen östlich des Zielhafens versagte das Rigg der Guyot bei Orkanböen von über 30 Knoten. Die Crew mit dem französischen Skipper Benjamin Dutreux, dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek, Annie Lush, Sébastien Simon und Onboard-Reporter Gauthier Lebec blieb dabei unverletzt, wie das Team mitteilte. Sie arbeite daran, das Boot zu sichern. Die Guyot hatte schon die dritte Etappe mit einem Rumpfschaden aufgeben müssen.

"Die Crew ist in Sicherheit, aber das ist niederschmetternd zu hören." Guyot-Teammitglied Philipp Kasüske

Die Crew prüft nun seine Optionen, um in den kommenden Stunden in den Hafen zu gelangen. Das teilte der Veranstalter mit. Zuletzt konnte das Boot von Skipper Benjamin Dutreux mit dem Motor nur rund drei Knoten fahren. Der Wind hat allerdings auf West gedreht und macht es dem Team schwer, in Richtung US-Küste zu kommen.

Einziger Ersatzmast von Holcim - PRB angefordert

Für die Mannschaft um Co-Skipper Stanjek, die im Gesamtranking mit zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt, könnte es das endgültige Aus für das Ocean Race bedeuten. Es gibt für die gesamte Flotte nur einen Ersatzmast, der auf dem Weg von Frankreich nach Newport ist und von Holcim - PRB angefordert wurde. Auch der Gesamt-Spitzenreiter hatte auf der laufenden Etappe Mastbruch erlitten. Das neue Rigg steht dem Team zur Verfügung, das als erstes Bedarf angemeldet hat - also Holcim.

"Es ist verrückt hier draußen"

Bereits am Vorabend hatte auf See der Sturm für Spitzenreiter 11th Hour Racing und Verfolger Malizia - Seaexplorer eingesetzt. Amory Ross vom US-Team 11th Hour Racing hatte berichtet: "Es ist verrückt hier draußen. Es steht außer Frage, dass es Bedingungen sind, die Boote kaputt machen können. Um ehrlich zu sein, ist es etwas beängstigend."

Als die Verfolger Biotherm und Guyot später in den Sturm segelten, hatte er sich noch verschärft, wie Ross vorhergesagt hatte: "Als Nächstes sind Biotherm und das Guyot Environnement - Team Europe an der Reihe, denen es wahrscheinlich noch schlechter gehen wird als uns. Die Etappe hat sich das Schlimmste für zuletzt aufgehoben."

Die Etappe führt weiter 11th Hour Racing mit gut 30 Seemeilen Vorsprung vor dem Team Malizia an. Beide Boote werden am Mittwoch oder Donnerstag im Ziel erwartet. Die fünfte Etappe der Weltumseglung startet am 21. Mai und führt das Feld von Newport über 3.500 Seemeilen ins dänische Aarhus.

