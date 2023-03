Ocean Race: Bitterer Rückschlag für Team Malizia - Vorsegel verloren Stand: 01.03.2023 11:00 Uhr Team Malizia ist auf der dritten Etappe des Ocean Race früh ausgebremst worden und hat ein wichtiges Segel verloren. Nicht nur ein Zeitverlust, sondern auch eine Schwächung für Boris Herrmann und sein Team auf der langen Königsetappe von Kapstadt nach Brasilien.

Kurz vor Sonnenuntergang hatte sich das Vorsegel am Dienstagabend gelöst und war ins Wasser gefallen. Dort geriet es unter das Boot und wickelte sich um den Kiel und die Foils. Ohne Schaden ließ es sich trotz aller Bemühungen nicht bergen. Am Ende half nur eine harte Entscheidung: Co-Skipper Will Harris musste das Segel freischneiden, das nun gerade einmal zwei Tage nach dem Start in Kapstadt für den längsten Streckenabschnitt unwiederbringlich verloren ist.

Livetracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Frühe Schwächung auf "Monster-Etappe"

Eine herbe Schwächung auf der "Monster-Etappe" für die Crew von Herrmann. "Der Zwischenfall hat uns gut eine Stunde Arbeit gekostet und vollständig gestoppt", sagte der Hamburger Skipper: "Wir sind etwas abgedriftet und haben mindestens 20 Seemeilen sowie ein Segel verloren." Die Crew hatte bei hereinbrechender Dunkelheit und aufgrund des starken Seegangs laut eigener Angaben schnell reagieren müssen.

"Alle haben einen großartigen Job gemacht, es kam keine Hektik auf", sagte Herrmann. Die Mitglieder des fünfköpfigen Teams seien in Sicherheit, es gebe wohl keine weiteren Schäden. Dem Team stehen Reservesegel zur Verfügung, der Verlust des Vorsegels, das nun klatschnass in der Segellast liegt, ist aber ein Nachteil.

Weitere Informationen News zum Ocean Race: Malizia verliert Vorsegel - Guyot zurück nach Kapstadt Das Ocean Race 2023 mit Boris Herrmann und dem Team Malizia läuft. Alle Informationen gibt es im Live-Ticker von NDR.de. mehr

Die Königsetappe: Von Kapstadt nach Brasilien

Die dritte Etappe mit dem Ziel Itajai/Brasilien ist mit 12.750 Seemeilen (23.600 Kilometer) der längste Streckenabschnitt in der 50-jährigen Geschichte der Regatta. Die Route führt Herrmann und Co. über rund einen Monat durch den Südlichen Ozean entlang der Eisgrenze vorbei an den drei berühmten Kaps der Guten Hoffnung, Leeuwin und Hoorn. Es werden dabei extreme Wetterbedingungen erwartet.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.03.2023 | 11:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln