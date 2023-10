News zur Transat Jacques Vabre: Start am Sonntag im Livestream Stand: 28.10.2023 18:00 Uhr News, Hintergründe und Stimmen zur 16. Auflage der "Transat Jacques Vabre" (TJV) von Le Havre nach Martinique. Fünf deutsche Segler sind ab Sonntag bei der längsten Zweihand-Regatta über den Atlantik dabei - unter anderem Boris Herrmann mit der Malizia. Alles Wichtige im Live-Blog von NDR.de.

Das Renngeschehen im Live-Tracker:

>

Rekordbeteiligung bei den Imocas

40 Imocas gehen am Sonntag an den Start (im Livestream bei NDR.de), das gab es in der 30-jährigen Geschichte der Regatta noch nie. Boris Herrmann wird erstmals gegen einige der neuen Boote antreten, die auch bei der Vendée Globe im kommenden Jahr dabei sein werden. Anders als viele Konkurrenten ist der Hamburger bereits für die prestigeträchtige Einhand-Weltumseglung qualifiziert. Das sieht er als Vorteil für die TJV: "Wir haben diesen Druck nicht. Und wir kennen unser Boot schon sehr gut, während andere noch mit ihren jüngeren Neubauten zu kämpfen haben."

"Hochsee-Segeln wird immer attraktiver. 40 Imoca-Boote bei der Vendee Globe, jetzt 40 Imocas bei der Transat – das ist schon spektakulär." Hochsee-Segler Boris Herrmann

An der anschließenden Solo-Rückregatta "Retour à la Base" aus der Karibik nach Frankreich, die als Qualifikationsnachweis für die Vendée Globe zählt, nimmt Herrmann trotz feststehender Teilnahme zur Standortbestimmung teil. Er wolle "gerne früh im Winter eine Einschätzung haben" und auch sehen, wie er wieder ins Einhandsegeln reinkomme.

An Bord der Malizia - Seaexplorer mit Boris Herrmann

Einen Tag vor dem Start der Transat demonstriert Boris Hermann auf seinem Boot, der Malizia - Seaexplorer, wie das Leben an Bord abläuft und wie er die kommenden Wochen mit Will Harris verbringen wird.

Imoca-Favorit Charlie Dalin sagt ab

Imoca-Star Charlie Dalin wird nicht an der 16. Transat-Auflage teilnehmen. Der französische Skipper, der vor vier Jahren gemeinsam mit Yann Eliès triumphiert hatte und 2021 die Solo-Weltumseglung Vendée Globe gewann, sagte seine Teilnahme zwei Tage vor dem Start "aus medizinischen Gründen" ab. Das teilte sein Team Macif Santé Prévoyance mit.

Dalin wird mit Einverständnis des medizinischen Team dennoch zusammen mit seinem Co-Skipper Pascal Bidégorry wenigstens kurz antreten, damit er im Rennen um die Qualifikation für die Vendée Globe 2024 bleibt. Doch Macif Santé Prévoyance muss die Regatta abbrechen, sobald die Startlinie überquert ist. Auch auf Wunsch von Dalin würden in den nächsten Tagen keine weiteren Erklärungen abgegeben, hieß es.

Burke und Fink auf den Spuren von Boris Herrmann

Die Jungprofis Lennart Burke und Melwin Fink geben in der Class40 ihr TJV-Debüt. Angst vor den großen Namen haben sie nicht, aber dafür große Ziele - und Boris Herrmann als Vorbild und Mentor.

Start der Flotte am Sonntag im Livestream bei NDR.de

NDR.de zeigt den Start der Flotte in Le Havre am Sonntag ab 13 Uhr im Livestream (englischer Kommentar). Die Startzeiten:

8 - 11 Uhr: Große Parade an der "Esplanade Mandela"

13.05 Uhr: Start Ultim (5 Boote)

13.17 Uhr: Ocean Fifty (6 Boote)

13.29 Uhr: Imoca (40 Boote)

13.41 Uhr: Class40 (44 Boote)

Fragen und Antworten zur TJV

Insgesamt sind 190 Segler und Seglerinnen mit 95 Booten dabei - so viele wie noch nie. (Zum Vergleich 2021: 79 Boote am Start, 75 im Ziel)

Deutsche Teilnehmer: Boris Herrmann (Malizia; Hamburg), Isabelle Joschke (MACSF; Deutsch-Französin, in München geboren), Andreas Baden (Nexans - Art et Fenêtres; Kiel; alle Imoca), Lennart Burke (Sign For Com; Stralsund), Melwin Fink (Sign For Com; Bad Salzuflen, beide Class40); fünf sind ein Novum in der 30-jährigen Geschichte der Regatta.

Es gibt vier Bootsklassen: Ultim (Trimarane, Länge 32 m, 5 Boote dabei), Ocean Fifty (15 m, 6 Boote), Imoca (18,28 m, 40 Boote), Class40 (12,18 m, 44 Boote)

Es gibt vier unterschiedliche Strecken für die vier Klassen. Die Boote sind unterschiedlich schnell und kommen dadurch relativ zeitgleich an. Ultim: 7.500 Seemeilen; Ocean Fifty: 5.800; Imoca: 5.400; Class40: 4.600.

Die Segler werden 16 - 18 Tage unterwegs sein, ehe der Zielhafen Fort-de-France auf Martinique erreicht ist.

Die Regatta ist auch als "Kafferoute" bekannt. Die Boote folgen in umgekehrter Richtung der Route, auf der Schiffe im 18. und 19. Jahrhundert Kaffee aus Südamerika nach Le Havre gebracht haben. Jacques Vabre war ein französischer Kaffeeröster.

Boris Herrmann will "das Maximale herausholen"

Ein Jahr vor Beginn der Vendée Globe und seinem zweiten Solorennen um die Welt ist der Hamburger Boris Herrmann mit seinem britischen Co-Skipper Will Harris bei der Transat Jacques Vabre gefordert. Das Duo segelte bereits 2019 bei der TJV mit und belegte Platz zwölf, Harris war gerade zum Team Malizia gestoßen. "Es gibt vier Favoriten und knapp dahinter zehn auf Augenhöhe, zu denen ich auch uns zähle. Wir wollen das Maximale herausholen, aber ich würde mich auch nicht schämen, wenn es kein Top-Ten-Ergebnis wird", so der fünfmalige Weltumsegler Herrmann.

Ready, steady, ...

Eindrücke vom Race Village in Frankreich:

Doku-Reihe Hard Water: Das war das Ocean Race

Mutige Frauen und abgebrühte Kerle, Kampf gegen Sturm und Wellen und Notruf auf hoher See - die dreiteilige Doku-Reihe zur spektakulären Weltumseglung in der ersten Jahreshälfte 2023, bei der Boris Herrmanns Team Malizia Gesamtdritter wurde:

