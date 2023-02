News zum Ocean Race: Wassergott Neptun auf der Malizia aufgetaucht Stand: 01.02.2023 08:32 Uhr Das Ocean Race 2023 mit Boris Herrmann und Susann Beucke läuft. Die Route in der Übersicht, alle wichtigen Ereignisse, Live-Tracker und Hintergründe gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Äquatortaufe! Wassergott Neptun zu Gast auf der Malizia

Der "shoe of shame", Toilettenpapier und dann ist auch noch der römische Wassergott Neptun aufgetaucht: Auf der "Malizia - Seaexplorer" hat sich abseits der Hatz um die Welt Seltsames ereignet. Antoine Auriol und Rosalin Kuiper sind nun getauft ...

Malizia wieder mit mehr Rückstand

Der Rückstand der "Malizia - Seaexplorer" auf die anderen vier Imoca-Boote hat sich am sechsten Tag der zweiten Ocean-Race-Etappe wieder vergrößert. Vorne liegt weiter die Crew von "Guyot Environnement - Team Europe" um den Berliner Skipper Robert Stanjek, die in der Flaute der direkten Kurslinie nach Kapstadt nahe geblieben war. Die Malizia dagegen war nach Westen abgewichen und schien damit zunächst Erfolg zu haben. Doch der weitere Weg zahlt sich aktuell nicht aus. Der zuletzt geschmolzene Rückstand hat sich wieder auf rund 110 Seemeilen erhöht.

Guyot führt, aber das Feld rückt enger zusammen

Am fünften Tag der zweiten Etappe liegt weiterhin das Team von "Guyot Environnement - Team Europe" in Führung. Bei schwierigen und wechselhaften Bedingungen rund um den Äquator ist das Feld der fünf Imoca-Rennyachten allerdings wieder enger zusammengerückt. Die "Malizia - Seaexplorer" hat eine Route weit westlich gewählt und scheint dafür belohnt zu werden.

"Die Doldrums sind ein heikler Ort"

Das Feld der Imoca-Rennyachten kriecht zurzeit eher in Richtung Kapstadt. Schuld sind die "Doldrums", eine instabile Wetterzone rund um den Äquator. Was es mit dem Gebiet auf sich hat und wie die Skipper seglerisch darauf reagieren müssen, erklärt Will Harris vom Team Malizia:

Klettern statt segeln: Rosalin Kuiper in 29 Metern Höhe

Alle Teams haben mit einer Flaute zu kämpfen und auf der "Malizia - Seaexplorer" ist für Rosalin Kuiper auch noch eine "kleine" Kletteraktion angesagt:

VIDEO: Ocean Race: Rosalin Kuiper vom Team Malizia in 29 Metern Höhe (1 Min)

Biotherm weiter in Führung - Team Malizia Letzter

Der französische Skipper Paul Meilhat liegt mit seinem Team Biotherm weiter an der Spitze bei der 14. Auflage des Ocean Race. Am Sonntagmorgen betrug der Vorsprung des 40-Jährigen und seiner Crew auf das Schweizer Team Holcim um den französischen Skipper Kevin Escoffier und die Kielerin Susann Beucke knapp 20 Seemeilen. Schlusslicht beim Meeres-Marathon ist weiterhin das Team Malizia.

In Abwesenheit des angeschlagenen Kapitäns Boris Herrmann (Fußverletzung) liegt die Crew derzeit rund 130 Seemeilen hinter Biotherm. Hermann wird derzeit vom Briten Will Harris vertreten.

Heute vor zwei Jahren: Herrmann schafft die Vendée Globe

Heute vor genau zwei Jahren hat sich Boris Herrmann einen Kindheitstraum erfüllt und als erster Deutscher die Vendée Globe geschafft. "Das war ein unglaubliches Abenteuer. Die Ausgabe 2020 wird für mich immer etwas ganz Besonderes sein", schrieb der Hamburger, der mit dem Team Malizia 2024 wieder am Start sein wird.

Stanjek in der Nacht Erster und nun auf Rang zwei

Drei Tage nach dem Start der zweiten Etappe sind vier Boote noch immer eng zusammen. Der Berliner Robert Stanjek hatte mit der Guyot environment in der Nacht zum Sonnabend zwischenzeitlich die Führung übernommen und lag am Samstagmorgen nur ganz knapp hinter Biotherm. Dritter ist Holcim vor 1th Hour Racing.

Lediglich die Malizia, die ohne Skipper Boris Herrmann in die zweite Etappe gestartet war, kann das Tempo der anderen nicht halten. Sie lag rund 180 Seemeilen zurück.

Beucke Dritte, Stanjek arbeitet sich vor

Das immer noch eng beisammen segelnde Teilnehmerfeld hat im Atlantik etwas Fahrt aufgenommen und wird wohl heute den Äquator überqueren. Biotherm lag am Freitagmorgen weiterhin vorne, die Holcim mit der Kielerin Susann Beucke auf Rang drei. Der Berliner Robert Stanjek hat mit der Guyot environment die Malizia Seaexplorer überholt und sich auf Platz vier vorgeschoben.

"Wir haben uns zurückgekämpft und nun Kontakt zur Flotte - das ist super", sagte Stanjek: "Jetzt können wir uns direkt mit den anderen Booten messen und nicht nur über die Daten."

Boris Herrmann: Nicht an Bord, aber mittendrin

Wegen seiner Fußverletzung pausiert der Hamburger Skipper auf der zweiten Etappe. Das Renngeschehen verfolgt er dennoch, obwohl er nicht an Bord der Malizia Seaexplorer ist: Er unterstütze das Team von Land aus, mit "Daten- und Performance-Analysen", erklärt der 41-Jährige.

VIDEO: Boris Herrmann: "Ich bin hochmotiviert" (1 Min)

Feld eng beieinander, nur Stanjek hinten dran

Nach rund 13 Stunden auf See kommen die Teilnehmer auf der zweiten Etappe weiterhin nur langsam voran. Das Feld liegt - angeführt von Biotherm Racing - nur wenige Seemeilen auseinander. Lediglich Guyot environment mit dem Berliner Skipper Robert Stanjek ist schon etwas zurückgefallen.

Geringe Abstände zwischen den Teams

Zu Beginn der zweiten Etappe haben die Teilnehmer mit dem schwachen Wind zu kämpfen. Nach knapp zwei Rennstunden lag Biotherm Racing ganz knapp vor 11th Hour Racing.

Zweite Etappe hat begonnen

Bei strahlendem Sonnenschein und Nord-Ost-Wind hat die zweite Etappe des Ocean Race begonnen. Das Team Guyot mit Skipper Robert Stanjek aus Berlin erwischte den besten Start.

Nach kurzer Zeit übernahm allerdings Team Holcim um Kevin Escoffier - Sieger der ersten Etappe - die Führung.

Herrmann bleibt an Land - Harris übernimmt Kommando

Boris Herrmann muss aufgrund seiner Fußverletzung bei der zweiten Etappe pausieren. Die Rolle des Skippers übernimmt auf diesem Abschnitt der 28 Jahre alte Engländer Will Harris. Er gehört seit 2019 zum Team Malizia und unterstützte Herrmann unter anderem bei der Vandée Globe 2020/21.

Die Crews gehen an Bord

Mit Trommel-Begleitung geht es für die Crews der fünf Imoca-Yachten an Bord ihrer Boote.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ocean Race

Seit wann gibt es das Ocean Race? Wie wird gewertet? Wie viele Deutsche sind dabei? Alle Informationen gibt es im FAQ.

Ocean Race: Sieben Etappen über 32.000 Seemeilen

Die wichtigste Mannschaftsregatta des internationalen Segelsports führt in diesem Jahr für die Imoca-Klasse über sieben Etappen und insgesamt 32.000 Seemeilen (rund 60.000 Kilometer).

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; erwartete Ankunft: 22. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. erwartete Ankunft: 9. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

VIDEO: Ocean Race 2023: Das ist die Route (1 Min)

Der Gesamtstand beim Ocean Race

1. Team Holcim - 5 Punkte

2. 11th Hour Racing - 4 Punkte

3. Team Malizia - 3 Punkte

4. Biotherm Racing - 2 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 1 Punkt

Mittwoch Start der zweiten Etappe

Gegen 19 Uhr deutscher Zeit gehen die fünf Boote auf die zweite Etappe. Sie führt über 4.600 Seemeilen nach Südafrika. Die erwartete Ankunft ist am 9. Februar.

VIDEO: Ocean-Race-Seglerin Beucke: "Richtig Lust, loszulegen" (1 Min)

Stanjek übernimmt Skipperrolle

Während Boris Herrmann (Team Malizia) verletzt aussetzt und Susann Beucke (Holcim) erstmals ins Boot steigt, setzen die beiden anderen deutschen Teilnehmer heute ihre Ocean-Race-Premiere mit dem Team Europe fort. Die Berliner Robert Stanjek und Phillip Kasüske sind an Bord der Guyot environment, die Etappe eins auf Rang fünf beendete.

Stanjek übernimmt dabei im Leg 2 wie geplant die Skipperrolle. Die Prüfungen sind andere als beim ersten Teilstück. Jetzt geht es darum, in leichten Winden schnellstmöglich über den Äquator zu kommen. Erst dann werden sich die Imoca-Yachten in den Passatwinden nach Süden über längere Phasen auf ihre Foils erheben und auf den Tragflächen Kapstadt entgegenfliegen.

Herrmann bleibt trotz Missgeschicks zuversichtlich

Boris Herrmann hat sich auf der ersten Etappe Verbrennungen am Fuß zugezogen, als ein Topf mit heissem Wasser umkippte. Trotzdem blickt er voller Zuversicht auf das weitere Rennen.

VIDEO: Herrmann trotz "dummen Missgeschicks" zuversichtlich (2 Min)

Beucke mit Vorfreude und Demut

Susann Beucke gehört auf der zweiten Etappe zur Crew der Holcim um Skipper Kevin Escoffier. Die Freude ist groß, der Respekt vor der Aufgabe ebenfalls.

Herrmann verpasst zweite Etappe des Ocean Race

Bittere Nachricht für Boris Herrmann und das Team Malizia. Der Hamburger Skipper hat auf der ersten Etappe eine schwere Verbrennung am Fuß erlitten und wird den zweiten Teilabschnitt der Segelregatta rund um die Welt nicht antreten können.

Die Höhepunkte der ersten Etappe

Spektakuläre Bilder, ein spannendes Rennen und Boris Herrmann auf Platz drei: Die Highlights der ersten Etappe von Alicante auf die Kapverden.

VIDEO: Ocean Race: Die erste Etappe von Alicante auf die Kapverden (8 Min)

Herrmann "superglücklich" mit seinem Team

Boris Herrmann war nach der Zielankunft zufrieden mit Rang drei auf der ersten Etappe. "Ich bin super glücklich mit der Leistung unseres Bootes und meines Teams", sagte der Hamburger. "Es hat fast drei Tage gedauert, bis wir miteinander sprechen konnten, weil es an Bord nach dem Start in den harten Bedingungen so laut und brutal zuging. Danach haben wir beinahe Champagner-Bedingungen genossen, ziemlich schnelles und schönes Segeln."

Escoffiers Holcim-Team gewinnt erst Etappe - Herrmann Dritter

Der französische Skipper Kevin Escoffier hat mit seiner Crew die erste Etappe des Ocean Race gewonnen. Die Holcim-Yacht erreichte die Ziellinie bei Mindelo in den Nacht von Freitag auf Sonnabend. Mit 2:50 Stunden Rückstand kam das 11th Hour Racing Team auf Rang zwei.

Das Malizia-Team um Boris Herrmann erreichte am Sonnabend um 8.35 Uhr deutscher Zeit als Dritter das Ziel.

Leinen Los! Ocean Race 2023 ist gestartet

In Alicante ist der Startschuss für das Ocean Race 2023 gefallen. Die fünf Boote der Imoca-Klasse, darunter die "Malizia - Seaexplorer" von Boris Herrmann, haben die erste Etappe der legendären Mannschafts-Regatta rund um die Welt in Angriff genommen. Sie führt über 1.900 Seemeilen (rund 3.500 Kilometer) auf die Kapverden. Erwartete Ankunft ist der 22. Januar.

Insgesamt dauert das Ocean Race mehr als ein halbes Jahr. Die siebte und letzte Etappe wird am 15. Juni in Den Haag gestartet. Sie endet mit dem großen Finale in Genua. Die Ankunft wird für den 1. Juli erwartet.

