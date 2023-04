News zum Ocean Race: Malizia segelt auf Rang drei beim In-Port-Race Stand: 21.04.2023 20:17 Uhr Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Malizia-Skipper Harris "happy"

Trotz eines schlechten Starts reichte es am Ende für Skipper Will Harris und seine Crew noch zum dritten Rang. "Wir sind happy, dass wir das noch geschafft haben", sagte der Brite, "wir hatten einen schwierigen Start." Am Sonntag startet schon die vierte Etappe des Ocean Race.

Malizia holt drei Punkte - Platz 2

Diese Punkte sind nicht nur fürs gute Gefühl! Auch wenn sie nicht für die Gesamtwertung zählen, holt das Team Malizia drei Punkte und bleibt damit auf Rang zwei der In-Port-Race-Wertung. Damit liegt die Crew um Skipper Will Harris zwei Punkte hinter dem Sieger 11th Hour Racing.

11th Hour Racing gewinnt - Malizia auf drei

Das war eine klare Sache! Zumindest ganz vorne. Das tTeam 11th Hour Racing gewinnt das In-Port-Race im brasilianischen Itajai vor dem Boot von Biotherm Racing. Das Team Malizia segelt - auch wegen der wechselnden Winde - noch auf das Treppchen. Dahinter folgen die Holcim PRB und das Guyot Environnement Team Europe.

Malizia überholt Guyot Environnement

Das wahre Herzschlagfinale findet ganz hinten statt! Die beiden Boote der Malizia und von Guyot Environnement liefern sich ein spannenden Zweikampf um den letzten und vorletzen Platz. Nach der vierten Tonne ist die Malizia - Seaexplorer vorbei.

11th Hour ganz vorne - Malizia ganz hinten

So hat sich Malizia-Skipper Will Harris das Rennnen sicherlich nicht vorgestellt. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf das führende 11th Hour Racing Team fast einen Kilometer.

Malizia & Guyot Environnement segeln hinterher

Die Abstände zwischen den Booten werden immer größer. Das Team von 11th Hour Racing segelt als erstes Boot um die dritte Tonne, dahinter folgt die Holcim PRB. Auf Rang drei kommt Biotherm Racing. Die Crews von Guyot Environnement und Malizia haben mittlerweile knapp 500 Meter Rückstand auf das führende Boot.

Das In-Port-Race läuft - Malizia mit der "Roten Laterne"

Das lange Warten hat ein Ende - die Boote sind über die Startlinie gesegelt. Und die "Rote Laterne" geht zu Beginn direkt ans Team Malizia.

"Leinen los" - die Boote sind auf dem Wasser

Unter großem Jubel der Fans legt die Malizia - Seaexplorer ab. Jetzt heißt es: Konzentration auf das bevorstehende In-Port-Race. Als letztes Boot verlässt die Guyot environnement - Team Europe um Co-Skipper Robert Stanjek den Steg.

Die Teams sind da!

"Stars zum Anfassen" - bei 21 Grad im Hafen von Itajai bahnen sich die fünf Crews den Weg zu ihren Booten. Gleich geht's aufs Wasser!

Wetterbedingungen beim In-Port-Race "unberechenbar"

Malizia-Skipper Will Harris erwartet beim heutigen In-Port-Race "unberechenbare Bedingungen". Derzeit ist es leicht bewölkt in Itajai. Der Wind weht aus südöstlicher Richtung mit fünf bis sechs Knoten. Am Abend sind leichte Schauer möglich.

Die Spannung steigt - "an Land vereint"

Ein letztes Mal begegnen sich die Skipper an Land, bevor die fünf Boote später beim In-Port-Race in Itajai in See stechen.

Malizia-Co-Skipperin Kuiper über Herrmann: "Beste Entscheidung für das Team"

Wenn am Sonntag die vierte Etappe beim Ocean Race startet, dann wird einer an Bord bekanntlich fehlen: Boris Herrmann. Der 41-Jährige verbringt wie geplant Zeit mit seiner Familie in Hamburg. Für sein Team auf See ist das kein Problem. Im Gegenteil: Co-Skipperin Rosalin Kuiper freut sich über den Vertrauensbeweis. "Das spornt uns zusätzlich an. Wir haben dadurch alle ein bisschen mehr Verantwortung, das Boot in einem Stück nach Newport zu bringen. Er hat Chris (Christopher Pratt, d.Red) ermöglicht, ins Team zu kommen und damit uns, von seiner Erfahrung zu profitieren. Und wir treffen in Newport einen frischen, gut erholten Boris wieder. Ich denke, es war die beste Entscheidung für das Team, zu diesem Zeitpunkt auszusetzen."

Will Harris, mit 29 Jahren jüngster Skipper bei diesem Ocean Race, übernimmt wie schon auf dem zweiten Teilstück, als Herrmann verletzt ausgefallen war.

Malizia-Skipper Harris: "So gut wie möglich performen"

Das In-Port-Race werde für die Crews ein "Balanceakt", prognostiziert Malizia-Skipper Will Harris wenige Stunden vor dem Start in Itajai: "Wir wollen zwei Tage vor dem Etappenstart keine Fehler machen, um zu 100 Prozent fit zu sein für den Etappenstart am Sonntag. Andererseits liegen wir im In-Port-Ranking mit vorn und das kann am Ende entscheidend sein. Deshalb wollen wir so gut wie möglich performen." Die Bedingungen seien unvorhersehbar, aber das Team Malizia habe sich auf alle Möglichkeiten eingestellt. "Wir werden auf schwachen wie auf starken Wind vorbereitet sein. Es kann so langsam werden wie in Alicante oder auch so schnell wie in Kapstadt", so der Brite.

Leichte Winde vorhergesagt

Das heutige In-Port-Race wird für die Teams eine echte Herausforderung, denn die Wettervorhersage prognotiziert leichte Winde, die zu einem wechselhaften Rennen führen könnten. Ein Spektakel wie in Kapstadt wird es aber nicht geben. Auch zu Beginn der vierten Etappe, die ab Sonntag rund zweieinhalb Wochen von Itajai ins Segel-Mekka Newport führen wird, dürfte ein riesiges Hoch für flaue Winde sorgen. Keine guten Voraussetzungen für das Team Malizia, denn Leichtwind zählt nicht zu den Stärken der Seaexplorer.

Der Zeitplan heute beim In-Port-Race (MESZ):

17 Uhr Seglerparade

17.20 Uhr Ablegen

19.05 Uhr Ankündigungssignal

19.10 Uhr Start In-Port Race

Es geht wieder los! Heute In-Port-Race in Itajai

Die vierte Etappe von Itajai/Brasilien nach Newport/USA wirft nach dem längsten Zwischenstopp im Rennen ihre Schatten voraus. Vor dem Start am Sonntag (18.15 Uhr MESZ) findet zunächst heute ab 19.10 Uhr (MESZ) das In-Port-Race in Itajai statt. Die Hafenrennen gehen nicht direkt in die Wertung ein, sind am Ende aber zwei oder mehrere Boote punktgleich, entscheidet die bessere Platzierung bei den In-Port Races. Zum Auftakt in Alicante im Januar hatten Boris Herrmann und Co. mit der Malizia - Seaexplorer vorn gelegen, in Kapstadt hatte im Februar der Gesamtführende Holcim - PRB gesiegt.

Zwischenstand der In-Port-Races:

11th Hour Racing Team - 8 Punkte

Team Malizia - 8 Punkte

Holcim -PRB - 5 Punkte

Guyot Environnement - 4 Punkte

Biotherm - 3 Punkte

Robert Stanjek zurück bei Guyot: "Freue mich riesig"

Seit dem Wochenende ist Co-Skipper Robert Stanjek zurück bei Guyot environnement - Team Europe und bereitet sich in Itajai auf die am Sonntag beginnende vierte Etappe vor. "Ich freue mich riesig, wieder ins Rennen zu gehen. Wir wollen noch ein paar positive Ergebnisse einfahren. Wenn wir geduldig bleiben und da sind, wenn sich die Chancen eröffnen, dann wird das auch gelingen", sagte der 41-Jährige, der seine zum Teil unfreiwillige Pause bei seiner Familie in Berlin verbracht hat.

Guyot hatte die Etappe von Kapstadt nach Itajai durch den Southern Ocean mit schweren Rumpfschäden abbrechen müssen. Nach Reparatur und Überführung der Yacht auf direktem Weg nach Brasilien hofft das Schlusslicht der Gesamtwertung sein Punktekonto von bislang lediglich zwei Zählern noch einmal aufstocken zu können. "Es liegen noch fünf Wertungen vor uns. Ich bin stolz, wie sich das Team von dem Tiefschlag in der dritten Etappe erholt hat. Wir wollen noch einmal richtig angreifen", sagte Team-Manager Jens Kuphal.

Der Gesamtstand beim Ocean Race 1. Team Holcim - 19 Punkte

2. Team Malizia - 14 Punkte

3. 11th Hour Racing - 13 Punkte

4. Biotherm Racing - 10 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

"Die Reparatur ist grundsolide. Ich sehe keine Gefahr, dass das Boot brechen könnte", konstatierte Stanjek. "Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass wir unser älteres Design nicht härter pushen können als die Konkurrenz mit den Booten der neuesten Generation." Der Berliner baut auf die Qualitäten des Teams, das mit derselben Crew wie auf der dritten Etappe in den vierten Rennabschnitt über 5.500 Seemeilen von Itajai nach Newport/USA geht: "Wir haben noch nicht das Maximum aus der Mannschaft herausgeholt."

Mr. Zuverlässig: Will Harris vom Team Malizia

Noch vor vier Jahren hatte Will Harris die Landmannschaft des Rennmanagements der Ocean-Race-Veranstalter verstärkt. Nun ist der Brite auf der vierten Etappe erneut Skipper der Malizia - Seaexplorer.

Die Imoca-Flotte ist wieder komplett

Als letztes Boot ist nun auch die Biotherm des französischen Skippers Paul Meilhat wieder zu Wasser gelassen worden. Damit schwimmen alle fünf Imoca-Yachten im Hafen - die Guyot environnement hatte nach ihrer direkten Überführung von Kapstadt nach Itajai das Wasser nicht verlassen. Am Freitag startet das In-Port-Race und Sonntag um 18.15 Uhr beginnt die Etappe nach Newport.

Auch Holcim - PRB zurück im Wasser

Noch eine Woche bis zum Start der vierten Etappe. Nach der Malizia - Seaexplorer ist auch Holcim - PRB in Itajai nach zehn Tagen zurück im Wasser. Das Schweizer Team liegt in der Gesamtwertung vorn.

So lief das Duell auf der dritten Etappe

Was war das für ein packendes Duell zwischen dem Team Malizia und Holcim - PRB auf den letzten Seemeilen der dritten Etappe - mit dem besseren Ende für Boris Herrmann und Co...

Malizia ist wieder im Wasser

Die Reparaturarbeiten auf der Malizia - Seaexplorer kommen im brasilianischen Itajai voran. Die Yacht des Hamburger Skippers Boris Herrmann ist als erste der Ocean-Race-Flotte wieder zurück im Wasser. Die Etappe ins US-amerikanische Newport startet am 23. April.

Ozean und Klima - Herrmanns Bildungsprojekt für Schulen

"A Race we must win", heißt es auf dem Segel der Malizia - Seaexplorer. Und während Skipper Boris Herrmann auch im Dienst der Wissenschaft auf großer Tour ist und Daten sammelt, kümmert sich seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann, Lehrerin für Kunst und Mathematik, in Schulklassen um das Bildungs-Projekt "My Ocean Challenge". Beide engagieren sich für den Klima- und Umweltschutz und haben es gemeinsam konzipiert. Was ist Klimawandel, welche Rolle spielt der Ozean dabei und was können wir tun?

VIDEO: Schulklasse verfolgt das Segelabenteuer von Boris Herrmann (2 Min)

Boris Herrmann glücklich über seine Crew

Malizia-Skipper Boris Herrmann hatte bei der Zusammenstellung seiner Crew ganz offensichtlich ein glückliches Händchen. Er sei froh, mit diesen Teamkollegen zu segeln, sagte der Hamburger im NDR Sportclub: "Es sind alles passionierte Segler ohne ein allzu starkes Ego, das einem als Teamplayer im Wege stehen könnte."

Boris Herrmann freut sich, in Hamburg zu sein

Boris Herrmann ist "froh, ein paar Tage bei meiner Familie in Hamburg zu verbringen. Im Moment vermisse ich nichts vom Boot. Es war eine lange Tour", berichtete der Malizia-Skipper, der am Sonnabend in der Hansestadt angekommen war, am Ostersonntag im NDR Sportclub. Worüber freut er sich im Moment am meisten? "Über ganz einfache Dinge. Ich freue mich an einem Tisch zu sitzen und in einem Bett zu liegen, das nicht wackelt."

VIDEO: Herrmann: Pause vom Ocean Race für Teamdynamik und Familie (13 Min)

Frauen-Power auf der Biotherm

Auf der französischen Biotherm hat Skipper Paul Meilhat gleich vier personelle Wechsel für die kommende Etappe angekündigt. Neu im Boot sind der Brite Alan Roberts, die Portugiesin Mariana Lobato und Marie Riou. Die Französin hat 2017/2018 als Teil des Dongfeng Racing Teams (zu dem auch der jetzige Holcim-Skipper Kevin Escoffier zählte) bereits einmal das Ocean Race gewonnen.

Ebenfalls neu dabei ist Bordreporterin Anne Beaugé - die Biotherm sticht also am 23. April mit drei Frauen und zwei Männern in See.

Malizia-Mast wird neu laminiert, aber bleibt

Der Mast der Malizia, der während der dritten Etappe einen langen Riss erlitten und von der Crew in einer aufwändigen und eindrucksvollen Reparaturarbeit geflickt worden war, wird in Itajai noch einmal neu laminiert. Zwar könnte das Team theoretisch bis zum Ende des Ocean Race damit segeln, doch es will kein Risiko eingehen und die Arbeit noch einmal optimieren. Am Ende wird der Mast so fest sein wie ursprünglich.

Insgesamt waren Etappensieger Malizia und der Gesamtführende Holcim - PRB - anders als 11th Hour Racing und Biotherm - nach dem heißen Ritt im kalten Südpolarmeer aber weitgehend unversehrt in Brasilien angekommen. Für Malizia-Skipper Boris Herrmann eine weitere Bestätigung dafür, dass sich die robuste Konzeption des Neubaus auf Grundlage seiner Erfahrungen bei der Vendée Globe bewährt.

Harris Malizia-Skipper auf der vierten Etappe

Will Harris wird auf der vierten Etappe der Skipper auf der Malizia sein. Das gab das Team am Donnerstag offiziell bekannt. Der Brite hatte die Crew bereits auf der zweiten Etappe angeführt. Er ersetzt Boris Herrmann, der wie geplant auf dem Teilstück von Itajai nach Newport aussetzt. Neu im Team ist der französische Hochseesegler Christopher Pratt. "Ich werde Boris und seine Erfahrung vermissen, aber ich freue mich auch darauf, mit Christopher zu segeln. Er hat einen großartigen Ruf und wir können viel voneinander lernen", sagte Harris.

Navigator Nico Luven wird ebenfalls wieder an Bord sein, ebenso wie Rosalin Kuiper, die sich aktuell in den Niederlanden von ihrer Gehirnerschütterung erholt. Sie soll eine Woche vor dem Start der Etappe, die am 23. April beginnt, nach Brasilien zurückkehren.

Die Malizia-Crew für die vierte Etappe: Will Harris (Skipper), Nicolas Lunven (Navigator), Rosalin Kuiper (Co-Skipperin), Christopher Pratt (Co-Skipper), Antoine Auriol (Bordreporter)

11th Hour wird Dritter auf der Königsetappe, Biotherm Vierter

Gut drei Tage nach Etappensieger Malizia hat 11th Hour Racing als drittes Boot das Ziel bei der Königsetappe erreicht. Das US-Team erhält dafür drei Punkte und liegt in der Gesamtwertung mit 13 Zählern ebenfalls auf Rang drei. Wenig später erreichte auch Biotherm den brasilianischen Hafen. Damit ist die längste Etappe in der Geschichte des Ocean Race beendet.

Noch einmal genießen: Das Finale der 3. Etappe

Malizia hat die Königsetappe des Ocean Race gewonnen - trotz aller Probleme. Die Höhepunkte im Video!

VIDEO: Ocean Race: Das Finale der 3. Etappe mit dem Sieg der Malizia (12 Min)

Keine neurologischen Schäden bei Kuiper

Co-Skipperin Rosalin Kuiper vom Team Malizia wird keine bleibenden gesundheitlichen Schäden von ihrem Sturz aus der Koje während der dritte Etappe des Ocean Race davontragen. Das hätten die neurologischen Untersuchungen ergeben, schrieb die Niederländerin am Montagabend auf ihrem Instagram-Account. Einzig eine Narbe über der rechten Augenbraue - dort hatte die 26-Jährige sich eine Platzwunde zugezogen - werde sie wohl ein Leben lang an den Unfall westlich von Kap Hoorn im Südpazifik erinnern, so Kuiper.

Die Niederländerin war am vergangenen Montag aus ihrer Koje geschleudert worden, nachdem eine große Welle die Malizia erfasst hatte. Dabei erlitt sie eine Gehirnerschütterung und zog sich eine zunächst stark blutende Platzwunde zu.

Herrmann und Co.: Urlaub in der Heimat oder in Brasilien

Die siegreiche Malizia - Seaexplorer war insgesamt 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden unterwegs - und hat dabei 14.714 Seemeilen zurückgelegt (Ideallinie 12.750). Und noch hat Skipper Boris Herrmann nicht Feierabend. Zu viel gibt es zu besprechen und vorzubereiten. Doch während für das Team hinter dem Team nun die Arbeit mit vielen Reparaturen erst richtig beginnt, darf die Crew bald Urlaub machen. Dabei könnten die Pläne kaum unterschiedlicher sein: Während sich zum Beispiel Herrmann auf Heimaturlaub begibt, lässt es ein Teil seiner Crew ganz ruhig angehen und genießt das Leben in Brasilien.

Nach dem Malizia-Sieg ist vor den Reparaturen

Drei Wochen "Pause" stehen an, ehe das Feld für die vierte Etappe nach Newport (USA) wieder in See sticht. Das Team Malizia verliert trotzdem keine Zeit, hat das Boot in Itajai bereits aus dem Wasser geholt und mit den Reparaturen begonnen.

Die Höhepunkte im Video

Die Bilder des Tages und der dritten Etappe - was für ein episches Abenteuer!

VIDEO: Ocean Race: Malizia segelt zum Sieg auf der Königsetappe (4 Min)

Herrmann happy: "Das ideale Schiff für die Vendée Globe"

Die Feuertaufe im Südpolarmeer ist bestanden, und Boris Herrmann ist sehr zufrieden mit der Performance seiner Malizia. "Es ist das ideale Schiff für die Vendée Globe, ich bin damit super glücklich. Es ist extrem sicher und kommt gut durch die See", sagte der Skipper: "Das Schiff hat Vorteile, nicht nur bei starkem Wind, sondern auch bei hohem Wellengang. Wenn die See ruhig ist, haben die anderen möglicherweise einen Vorteil. In Europa sind andere möglicherweise besser. Aber das wird sich erst zeigen."

Rosalin Kuiper: "Unwirklich, zurück an Land zu sein"

Malizia-Co-Skipperin Rosalin Kuiper meldet sich aus ihrem Hotelzimmer in Itajai: "Es ist so unwirklich, zurück an Land zu sein - und in einem Zimmer. Es ist so ruhig, an Bord ist es immer laut. Ich überspringe die Dusche und gehe jetzt direkt ins Bett", erzählt die Niederländerin, die "noch nicht realisiert hat, dass wir gewonnen haben".

Auch Holcim im Ziel - Harris will Spitze angreifen

Rund fünfeinhalb Stunden nach der Ankunft von Etappensieger Malizia ist auch Holcim - PRB im Ziel. Das Schweizer Team mit Skipper Kevin Escoffier verpasste bei der vierten Wertung erstmals die volle Punktzahl, bleibt aber mit 19 Zählern souverän an der Spitze des Gesamtklassements. Boris Herrmann und Co. kletterten mit 14 Punkten auf Rang zwei - und können von 11th Hour Racing und Biotherm, die beide noch unterwegs sind, auch auf diesem Teilstück nicht mehr verdrängt werden.

"Wir haben gezeigt, dass wir wirklich stark sind. Jetzt wollen wir sehen, ob wir Holcim - PRB im Kampf um die Spitzenposition herausfordern können", sagte Co-Skipper Will Harris. Rund 60 Prozent der Ocean-Race-Punkte sind auf den verbleibenden vier Etappen, die deutlich kürzer sein werden, noch zu haben.

Das wünscht sich die Malizia-Crew nach der Ankunft:

Nico Lunven: "Ein Bier und ein Bett."

Antoine Auriol: "Ein Bier."

Rosalin Kuiper: "Ich brauche nichts, ich bin glücklich."

Will Harris: "Ich will nur schlafen. Allein und ohne geweckt zu werden. Einfach ausschlafen."

Boris Herrmann: "Ich möchte mich mit anderen zusammen an einen Abendbrottisch setzen. An Bord hat jeder immer allein gegessen."

Boris Herrmann: "Hätten wir uns nie träumen lassen"

"Wir können es alle noch gar nicht so richtig glauben. Diese Etappe ist so ein bisschen wie ein Märchen, das wahr geworden ist. Weil wir am Anfang sogar überlegt hatten, mit einem großen Riss im Mast aufzugeben. Jetzt am Ende hier zu gewinnen, das hätten wir uns nie träumen lassen", sagte Boris Herrmann: "Diese Reparatur des Mastes wird in die Geschichte von Team Malizia eingehen. Das war wirklich eine MacGyver-Aktion."

VIDEO: Herrmann nach Etappensieg: "Ein Märchen ist wahr geworden" (2 Min)

"Liebe" für die 3. Etappe und eine Champagner-Dusche

Das haben sich Rosalin Kuiper und Co. verdient: Mit einem kräftigen Schluck aus der Champagner-Flasche feierte die Niederländerin auf der Bühne im Hafen von Itajai. Die Crew bekam den Siegerpokal überreicht und bejubelte mit den Fans ihren Triumph.

Kuiper könnte gleich wieder los. "Ich würde am liebsten sofort wieder aufs Boot", sagte die unverwüstliche Niederländerin, die für die dritte Etappe nur ein Wort hatte: "Liebe!"

So sehen Sieger aus ...

"And the winner of leg 3 is..."

Malizia jetzt auf Platz zwei

Durch den Etappensieg hat die Malizia fünf Punkte eingefahren und sich mit 14 Punkten in der Gesamtwertung auf Platz zwei vorgeschoben. "Hoffentlich geht es so weiter und wir können Holcim weiter ärgern", sagte Co-Skipper Will Harris. Das führende Boot von Kevin Escoffier wird voraussichtlich als Zweiter in Itajai ankommen und sein Punktekonto auf 19 Zähler stellen.

Malizia hat angelegt - Itajai feiert mit der Crew

Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Die Malizia hat in Itajai angelegt. Mit Riesenjubel und einer brasilianischen Flagge feierte die Crew beim Anlegen. "Wir haben es geschafft! Itajai, wir kommen", sagte Kuiper. Skipper Boris Herrmann war überwältigt von der Ankunft: "Eine fantastische Zielankunft, so viele Boote sind rausgekommen. Wir sind unglaublich glücklich."

34 Tage auf See für 14.714 Seemeilen

34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden hat die Malizia für 14.714 Seemeilen gebraucht, um von Kapstadt nach Itajai zu segeln. Um 2.20 Uhr Ortszeit passierten Boris Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper, Nico Lunven und Antoine Auriol die Ziellinie.

Kuiper überglücklich - "Unglaublicher Trip"

"Ich bin super glücklich, was für ein unglaublicher Trip", sagte die überglückliche Rosalin Kuiper. "Es ist verrückt, so ein toller Empfang mitten in der Nacht, mit so vielen Booten. Ich bin überwältigt." Die Co-Skipperin hatte mit einer Gehirnerschütterung nach einem schweren Sturz zu kämpfen.

Harris: "Ich bin so stolz"

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, ein Traum wird wahr. Ich bin so stolz auf das gesamte Team", sagte Co-Skipper Will Harris.

Etappensieg! Die Malizia hat es geschafft

Was für ein Triumph für Boris Herrmann und seine Crew! Die Malizia hat es geschafft und die dritte Etappe gewonnen. Herrmann und Co. haben sich über rund 15.000 Seemeilen durchgesetzt und die Ziellinie in Itajai als erstes Boot passiert. Riesenjubel an Deck. Nach einigen Rückschlägen auf der längsten und härtesten Etappe des Ocean Race hat die Malizia verdient gewonnen.

The Ocean Race: Die Etappen

1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar 1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar 4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April 12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai 5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai 3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni 800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli 2.200 Seemeilen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2023 | 22:50 Uhr

