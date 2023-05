News zum Ocean Race: Etappenstart in Newport - Herrmann "etwas nervös" Stand: 21.05.2023 18:46 Uhr Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Vier Boote, ein Ziel

Das "Line up" am Dock in Newport steht. Die Ocean-Race-Flotte ist bereit, um in See zu stechen.

Herrmann "etwas nervös" vor dem Start

Malizia-Skipper Boris Herrmann freut sich auf die fünfte Etappe, hat allerdings Respekt vor den Bedingungen in Newport. "Wir müssen am Anfang eine Schleife drehen und um ein paar Wendemarken segeln. Da ist man immer etwas nervös", sagte der Hamburger im NDR Interview kurz vor dem Start um 20.15 Uhr. "In diesem Gewässer rund um Newport ist es ziemlich eng."

Herrmann, der auf der vierten Etappe ausgesetzt hatte, kann es kaum erwarten, die offene See zu erreichen. "Dann kommen wir wieder in unseren Rhythmus." Der fünfte Teil der Weltumseglung führt das Feld der Imoca-Rennyachten über 3.500 Seemeilen ins dänische Aarhus.

Kuiper kann es kaum erwarten

Nur noch gute drei Stunden, ehe der Startschuss für die fünfte Etappe fällt. Frohnatur Rosalin Kuiper vom Team Malizia kann es kaum erwarten.

Europa ruft! Heute um 20.15 Uhr Etappenstart

Heute ab 20.15 Uhr gilt's: Die fünfte Etappe von Newport nach Aarhus in Dänemark beginnt. Das auf heute verschobene Hafenrennen wird in den Start integriert.

Hafenrennen in Newport auf Sonntag verschoben

Das für Samstagabend angesetzte In-Port-Race in Newport ist wetterbedingt wegen schlechter Sicht und starker Böen verschoben worden. Die Wettervorhersage verspreche gute Rennbedingungen für Sonntag, das Hafenrennen werde beim Start der fünften Etappe in die Strecke integriert, so die Rennleitung.

Stand Wertung Hafenrennen:

1. 11th Hour Racing Team - 13 Punkte

2. Team Malizia - 11 Punkte

3. Biotherm - 7 Punkte

4. Holcim - PRB - 7 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 5 Punkte

Die fünfte Etappe: "Make it or break it"

Die Spannung steigt vor dem Start der fünften Etappe am Sonntag (20.15 Uhr) von Newport nach Aarhus. "Es ist eine 'Make it or break it'-Etappe", meinte Will Harris vom Team Malizia. "Jetzt oder nie", sagte auch 11th-Hour-Co-Skipperin Francesca Clapcich.

Harris rechnet im stürmischen Nordatlantik mit Geschwindigkeitsrekorden - und vielleicht sogar mit einer Vorentscheidung auf dem Teilstück, das doppelt gewertet wird. "Wenn wir ein richtig gutes Resulat erzielen, haben wir auch eine gute Chance auf den Gesamtsieg", so der Brite. Holcim - PRB liegt im Klassement gerade einmal einen Punkt vor 11th Hour und Malizia. "Jeder Punkt wird entscheidend sein", sagte Holcim-Skipper Kevin Escoffier: "Das Ergebnis in Aarhus wird definitv wichtig sein für das Endergebnis in Genua."

11th Hour tauscht Foils

11th Hour Racing, Sieger der vierten Etappe, hat vor dem Start des fünften Teilstücks in Newport seine Foils getauscht. Die Crew um Skipper Charlie Enright montierte die "Flügel", die ursprünglich am Boot angebracht waren. Diese waren jedoch auf den ersten beiden Etappen beschädigt und deshalb in Kapstadt ersetzt worden. Team Biotherm nahm Reparaturarbeiten am Kiel vor.

Schlechtes Wetter in Newport - In-Port-Race gefährdet

Am Sonnabend (20.10 Uhr) soll in Newport das vierte In-Port-Race beim diesjährigen Ocean Race gestartet werden. Es soll jedoch sehr windig und regnerisch werden. "Möglicherweise wird das Hafen-Rennen abgesagt", erklärte Boris Herrmann auf der Malizia-Pressekonferenz am Freitag.

Boris Herrmann und Co: Vorfreude auf die fünfte Etappe

Vier Monate nach dem Start im spanischen Alicante kehrt die Flotte auf der am Sonntag (20.15 Uhr MESZ) beginnenden fünften Etappe nach Europa zurück. Voraussichtlich zehn bis zwölf Tage werden die Schiffe unterwegs sein. "Es wird ein schneller Sprint über den Atlantik", sagte Malizia-Skipper Boris Herrmann, der nach seiner Auszeit wieder an Bord ist. Der Hamburger freut sich riesig: "Endlich kommen wir in meine Heimatgewässer, die Ostsee."

Holcim im Hafen von Newport eingetroffen

Nach dem neuen Mast ist nun auch die Yacht von Team Holcim im Hafen von Newport eingetroffen. "Die Ankunft des Bootes ist der zweitgrößte Schritt nach der Ankunft des Mastes", sagte Skipper Kevin Escoffier. Es müssten noch einige Reperaturen vorgenommen werden, aber: "Das Boot rechtzeitig - sogar ein wenig eher als erwartet - hier zu haben, ist sehr positiv", betonte Escoffier.

Holcim: Yacht zurück im Wasser

Der Frachter mit dem Boot von Spitzenreiter Holcim - PRB ist in Newport angekommen. Die Yacht ist zurück im Wasser und unter Motor auf dem Weg in den Hafen, wo der neue Mast schon wartet. Skipper Kevin Escoffier und Co. wollen schon am Sonnabend beim In-Port-Race wieder dabei sein. Am Sonntag startet die fünfte Etappe nach Aarhus.

Guyot ist aus dem Wasser

Guyot environnement - ​​Team Europe hat seine Imoca in Halifax aus dem Wasser gekrant. Foils und Kiel wurden entfernt, am Sonnabend wird die Yacht auf den Frachter verladen, der am Sonntag nach Europa in See sticht. Es arbeite weiterhin intensiv an der Möglichkeit, ins Ocean Race zurückkehren zu können, teilte das Team mit.

Billard-Partie mit Boris Herrmann und Co.

Skipper Boris Herrmann wird auf der fünften Etappe wieder an Bord der Malizia sein und ist seit zwei Tagen bei seinem Team in Newport. Bei einer Billard-Partie mit Will Harris und Rosalin Kuiper musste er sich seinen Co-Skippern geschlagen geben. Doch die Stimmung ist bestens im Team Malizia.

Aarhus oder Den Haag? Guyot arbeitet am Comeback

Die Ankunft im kanadischen Halifax war emotional, nun laufen bei Guyot environnement - Team Europe die Planungen auf Hochtouren, um nach dem Mastbruch doch noch irgendwie wieder ins Rennen einsteigen zu können. Skipper Benjamin Dutreux und seine Crew mit dem Berliner Robert Stanjek geben die Hoffnung nicht auf.

Am Sonnabend wird das Boot verladen, am Sonntag - wenn die verbliebene Ocean-Race-Flotte in Newport die fünfte Etappe nach Aarhus startet - wird die Yacht per Frachter nach Europa gebracht. Das Ziel: entweder ab Aarhus oder auf der Schlussetappe von Den Haag nach Genua wieder dabei zu sein. "Wir prüfen alle Optionen, um das Rennen fortsetzen zu können, aber die Zeit läuft uns davon", sagte Dutreux.

Holcim ab Mittwoch in Newport - neuer Mast schon da

Es geht voran beim Schweizer Holcim-Team. Mittwoch wird der Frachter mit der Yacht in Newport erwartet, ab Donnerstag soll das Boot dann aufgemastet werden. Der Ersatzmast wird derzeit entsprechend vorbereitet. Skipper Kevin Escoffier ist trotz des engen Zeitfensters zuversichtlich, dass er und seine Crew bereits beim In-Port-Race am Sonnabend dabei sein können. Sonntag um 20.15 Uhr (MESZ) startet die fünfte Etappe des Ocean Race ins dänische Aarhus.

Guyot in Halifax - Wiedereinstieg möglich?

Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Die gebeutelte Crew der Guyot ist seit Samstagabend im kanadischen Halifax und durfte sich über eine herzliche Begrüßung des Teams mit Pizza und Keksen freuen. Der Rumpf der lädierten Rennyacht soll nun untersucht werden, um zu entscheiden, ob ein Wiedereinstieg ins Rennen möglich ist. Die Chancen stehen aber wohl eher schlecht.

Starkes Holcim-Team für fünfte Etappe

Holcim - PRB setzt sein Rennen gegen die Zeit fort und hofft, nach dem Mastbruch rechtzeitig bereit zu sein für den Start der doppelt gewerteten 3.500-Seemeilen-Etappe von Newport nach Aarhus am 21. Mai. Der Ersatzmast aus Lorient ist bereits am 10. Mai in den USA eingetroffen, die Yacht soll am 17. Mai nach 15 Tagen Transport per Frachter ankommen.

Skipper Kevin Escoffier hat bereits sein Team zusammengestellt. Neu in der Crew ist der erfahrene Charles Caudrelier, gemeinsam mit Escoffier gewann der Franzose vor fünf Jahren mit dem Dongfeng Race Team das 13. Ocean Race. Außerdem kehren Abby Ehler und Sam Goodchild als Segler ins starke Team zurück. Caudrelier ersetzt Tom Laperche, der laut Escoffier "sein eigenes Projekt in Angriff genommen" hat und nicht mehr verfügbar war.

Video-Rückschau XXL: So lief die vierte Etappe

Wetterkapriolen, ein Rennen Bug an Bug und gleich zwei Mastbrüche: Das war die spektakuläre vierte Etappe.

VIDEO: Die vierte Etappe von Itajai nach Newport (15 Min)

Guyot sieht nur Minimalchance auf Comeback

Guyot Environnement - Team Europe vermutet nach dem Mastbruch strukturelle Schäden am Schiff und sieht nach NDR Informationen nur geringe Chancen auf einen Wiedereinstieg ins Rennen. Die Crew ist mit drei Knoten unter Notsegel und mit gedrosseltem Motor nach Halifax unterwegs und wird dort am Wochenende oder zu Beginn der Woche erwartet.

Nach der Ankunft in Kanada wird die lädierte Yacht inspiziert, ein Frachter ist bereits bestellt, um das Boot nach Europa zu bringen. Ob dann am 8. Juni ein Start in die sechste Etappe in Aarhus möglich ist, ist aber fraglich. Immerhin: 11th Hour Racing hat im französischen Lorient einen eigenen Ersatzmast deponiert und würde ihn Guyot zur Verfügung stellen. Das Rigg von Frankreich nach Dänemark zu transportieren, dürfte im Moment eine der kleineren Sorgen sein.

Boris Herrmann: "So gut dazustehen, ist unglaublich"

Malizia-Skipper Boris Herrmann, der auf der fünften Etappe ab dem 21. Mai nach Aarhus wieder an Bord ist, ist begeistert von der Leistung seines Teams. "Gegen so gute Konkurrenz so gut dazustehen, ist unglaublich für uns", sagte der Hamburger dem NDR und verwies auf den Etappensieger: "11 th Hour hat sich vier Jahre mit zwei Schiffen explizit auf dieses Rennen vorbereitet. So etwas hat es noch nie gegeben in der jüngeren Geschichte des Ocean Race."

Trotzdem machte der Herrmann eine Kampfansage in Richtung Konkurrenz: "Es ist wie ein Neustart. Jetzt wird es erst richtig spannend, und wir werden ab 21. Mai wieder voll angreifen. Wir kämpfen um den Gesamtsieg."

Biotherm im Ziel

Endlich geschafft! Mit wenig Wind in den Segeln hat Team Biotherm das Ziel in Newport am Donnerstagmittag um 14.04 Uhr erreicht. Skipper Paul Meilhat und seine Crew sicherten sich den dritten Platz auf der vierten Etappe und kassieren dafür drei Punkte. Mit insgesamt 13 Zählern liegt das französische Team in der Gesamtwertung weiter auf Rang vier.

Wie ist der Gesamtstand beim Ocean Race? 1. Team Holcim - 19 Punkte

2. 11th Hour Racing - 18 Punkte

3. Team Malizia - 18 Punkte

4. Biotherm Racing - 13 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

Spannung pur beim Ocean Race

Nach dem Triumph der 11th Hour auf der vierten Etappe ist das Rennen um den Gesamtsieg beim Ocean Race extrem eng. Noch führt Holcim im Ranking mit 19 Zählern, doch 11th Hour und Malizia haben nur noch einen Punkt Rückstand. Die fünfte Etappe startet am 21. Mai von Newport ins dänische Aarhus.

Holcim-Skipper Escoffier gratuliert

Holcim-Skipper Kevin Escoffier gratuliert seinem 11th-Hour-Pendant Charlie Enright im Zielhafen zum Sieg. Das Team des Franzosen liegt trotz eines Mastbruchs und der Aufgabe der vierten Etappe noch knapp in der Gesamtwertung vorn.

Rosalin Kuiper schon heiß auf die nächste Etappe

"Es war eng, ich konnte sie heute Morgen vom Mast aus sehen", sagte Malizia-Co-Skipperin Rosalin Kuiper strahlend - und lobte 11th Hour Racing: "Sie haben den Sieg wirklich verdient, sie haben einfach die wenigsten Fehler gemacht." Doch die Niederländerin zeigte sich auch schon wieder gewohnt kämpferisch: "Ich freue mich nun umso mehr auf die nächste Etappe. Und darauf, sie alle zu schlagen."

Am Tag der Ankunft war die Malizia - Seaexplorer noch einmal bis auf sieben Seemeilen an den Kontrahenten herangekommen, doch 11th Hour positionierte sich näher an dem von Südwesten einsetzenden frischen Wind und verteidigte die Führung geschickt.

Will Harris: "War ein tolles Rennen"

"Es war so ein enger Fight, wir waren zehn Tage Bug an Bug. Ein tolles Rennen", sagte Malizia-Skipper Will Harris an Land. "Wir haben ein, zwei Fehler gemacht, sind aber sehr gut gesegelt. Wir hatten eine großartige Zeit und sind glücklich." Die Schlüsselszene sei die Nacht zum 8. Mai gewesen. Da war Team Malizia unter Wolken hängengeblieben und verlor innerhalb kurzer Zeit 25 Seemeilen.

Co-Skipper Christopher Pratt, der auf der vierten Etappe für Boris Herrmann ins Team gekommen war, ergänzte: "Wir haben eine Menge über das Boot gelernt. Und wir haben uns eine gute Ausgangsposition verschafft, das Ocean Race zu gewinnen."

"Wir lernen immer dazu. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so gut in leichtem Wind segeln können." Will Harris

Enges Rennen auch in der Gesamtwertung

Knapp, knapper, Ocean Race: Nach fünf Wertungen liegen im Gesamtranking drei Teams fast gleichauf. Holcim - PRB, das den Abschnitt wegen eines Mastbruchs aufgeben musste, hat noch einen Zähler Vorsprung auf 11th Hour und Malizia. Das US-Boot und das Team von Skipper Boris Herrmann sind punktgleich, 11th Hour liegt allerdings bei der Wertung der Hafenrennen und daher insgesamt vorn. Der Ausgang ist bei drei ausstehenden Etappen und dem folgenden doppelt zählenden Abschnitt über den Atlantik nach Aarhus völlig offen.

"War die ganze Zeit so knapp"

"Ich habe schon so lange von diesem Moment geträumt", freute sich 11th-Hour-Skipper Charlie Enright, der an Land von seiner Familie begrüßt wurde. "Es ist überwältigend. Es war die ganze Zeit so knapp, Team Malizia ist direkt um die Ecke", sagte seine Co-Skipperin Francesca Clapcich, die an Land ihr kleines Kind in die Arme schloss und Tränen der Wiedersehensfreude verdrückte. Das deutsche Boot kam 31 Minuten und 41 Sekunden nach dem Etappensieger in Newport an.

11th Hour feiert ersehnten Heimsieg

Nach 17 Tagen auf See werden die Crews wieder festen Boden unter den Füßen haben. Für 11th Hour war es vor heimischer Kulisse eine triumphale Zieleinfahrt. Bei strahlendem Sonnenschein ließen sich Skipper Charlie Enright, der aus Rhode Island stammt, und seine Crew an Deck feiern. Zehntausende säumen das Ufer im traditionsreichen amerikanischen Segel-Mekka.

Notrigg und Sprit-Spritze von "Ibraham" für Guyot

Während vorne um den Etappensieg gekämpft wird, geht es für Guyot environnement - Team Europe nach dem Mastbruch nur noch ums Ankommen. Die Crew um den Berliner Co-Skipper Robert Stanjek hat dabei gleich zwei Erfolgserlebnisse gefeiert. Das Notrigg aus den Überresten des gebrochenen Mastes steht und lässt die lädierte Rennyacht zumindest ein bisschen segeln.

Und auch Ibraham hat geholfen, wie Stanjek berichtet… Der Kapitän eines vorbeifahrenden Tankers half dem Team mit sieben großen Kanistern Diesel aus. Nachdem die Guyot den Tanker angefunkt hatte, stoppte Ibraham, ließ die Kanister im Dunkeln mit einem Kran und samt rotem Warnlicht zu Wasser. Stanjek und Co. fischten den Sprit aus dem Meer und dürfen sich jetzt über 150 zusätzliche Liter Treibstoff freuen. Der mitgeführte hätte nicht gereicht, um motorisiert die US-Küste zu erreichen.

Mastbruch bei Guyot

Guyot environment - Team Europe mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek hat am frühen Morgen gegen 5 Uhr knapp 600 Meilen östlich vom Etappenzielhafen Newport den Mast verloren. Alle Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, meldete die Crew. Sie arbeite daran, das Boot zu sichern. Das Team, das schon die dritte Etappe mit einem Rumpfschaden hatte aufgeben müssen, segelte bei harten Bedingungen mit Orkanböen von bis zu 40 Knoten.

Für Guyot könnte es das endgültige Aus bedeuten. Es gibt für die gesamte Flotte nur einen Ersatzmast, der auf dem Weg von Frankreich nach Newport ist und von Holcim - PRB angefordert wurde. Auch der Gesamt-Spitzenreiter hatte auf der laufenden Etappe Mastbruch erlitten. Guyot liegt im Ranking mit zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Herrmann "heiß" auf die Rückkehr

Der "Heimaturlaub" von Skipper Boris Herrmann neigt sich dem Ende zu. Am 14. Mai geht es zurück zum Ocean Race, zu seinem Team Malizia. Und der Hamburger Segler kann es kaum erwarten, in Newport wieder ins Renngeschehen einzugreifen. Im NDR Interview sprach Herrmann über die aktuelle, aber auch die kommende Etappe, die am 21. Mai startet und von den USA ins dänische Aarhus führt.

VIDEO: Malizia-Skipper Herrmann: "Bin schon wieder heiß zu starten" (4 Min)

The Ocean Race: Die Etappen

1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar 1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar 4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April 12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai 5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai 3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni 800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli 2.200 Seemeilen

