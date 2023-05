News zum Ocean Race - Biotherm noch nicht im Ziel Stand: 11.05.2023 06:36 Uhr Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Biotherm noch nicht im Ziel

Während sich die Crews von 11th Hour und der Malizia bereits an Land erholen können, ist Biotherm noch nicht im Ziel. Das französische Team hat noch knapp 80 Seemeilen zu segeln. Als Dritter würde Biotherm drei Zähler erhalten und sich in der Gesamtwertung auf 13 Punkte verbessern - sechs hinter Spitzenreiter Holcim.

Sieger Enright: "Das war absolut wild"

11th-Hour-Skipper Charlie Enright kann sein Glück kaum fassen. "Das war absolut wild", sagte der Sieger der vierten Etappe. "Die letzten 24 Stunden waren die längsten meines Lebens. Es war unglaublich hart, aber ich hätte es nicht anders gewollt."

Holcim-Skipper Escoffier gratuliert

Holcim-Skipper Kevin Escoffier gratuliert seinem 11th-Hour-Pendant Charlie Enright im Zielhafen zum Sieg. Das Team des Franzosen liegt trotz eines Mastbruchs und der Aufgabe der vierten Etappe noch knapp in der Gesamtwertung vorn.

Rosalin Kuiper schon heiß auf die nächste Etappe

"Es war eng, ich konnte sie heute Morgen vom Mast aus sehen", sagte Malizia-Co-Skipperin Rosalin Kuiper strahlend - und lobte 11th Hour Racing: "Sie haben den Sieg wirklich verdient, sie haben einfach die wenigsten Fehler gemacht." Doch die Niederländerin zeigte sich auch schon wieder gewohnt kämpferisch: "Ich freue mich nun umso mehr auf die nächste Etappe. Und darauf, sie alle zu schlagen."

Am Tag der Ankunft war die Malizia - Seaexplorer noch einmal bis auf sieben Seemeilen an den Kontrahenten herangekommen, doch 11th Hour positionierte sich näher an dem von Südwesten einsetzenden frischen Wind und verteidigte die Führung geschickt.

Will Harris: "War ein tolles Rennen"

"Es war so ein enger Fight, wir waren zehn Tage Bug an Bug. Ein tolles Rennen", sagte Malizia-Skipper Will Harris an Land. "Wir haben ein, zwei Fehler gemacht, sind aber sehr gut gesegelt. Wir hatten eine großartige Zeit und sind glücklich." Die Schlüsselszene sei die Nacht zum 8. Mai gewesen. Da war Team Malizia unter Wolken hängengeblieben und verlor innerhalb kurzer Zeit 25 Seemeilen.

Co-Skipper Christopher Pratt, der auf der vierten Etappe für Boris Herrmann ins Team gekommen war, ergänzte: "Wir haben eine Menge über das Boot gelernt. Und wir haben uns eine gute Ausgangsposition verschafft, das Ocean Race zu gewinnen."

"Wir lernen immer dazu. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so gut in leichtem Wind segeln können." Will Harris

Kuiper lässt die Korken knallen

Strahlende Gesichter bei der Malizia-Crew. Co-Skipperin Rosalin Kuiper lässt noch an Bord die Champagnerkorken knallen und nimmt einen Schluck aus der Pulle, bevor sie an Skipper Will Harris weiterreicht. Das haben sie sich verdient.

Enges Rennen auch in der Gesamtwertung

Knapp, knapper, Ocean Race: Nach fünf Wertungen liegen im Gesamtranking drei Teams fast gleichauf. Holcim - PRB, das den Abschnitt wegen eines Mastbruchs aufgeben musste, hat noch einen Zähler Vorsprung auf 11th Hour und Malizia. Das US-Boot und das Team von Skipper Boris Herrmann sind punktgleich, 11th Hour liegt allerdings bei der Wertung der Hafenrennen und daher insgesamt vorn. Der Ausgang ist bei drei ausstehenden Etappen und dem folgenden doppelt zählenden Abschnitt über den Atlantik nach Aarhus völlig offen.

1. Team Holcim - 19 Punkte

2. 11th Hour Racing - 18 Punkte

3. Team Malizia - 18 Punkte

"War die ganze Zeit so knapp"

"Ich habe schon so lange von diesem Moment geträumt", freute sich 11th-Hour-Skipper Charlie Enright, der an Land von seiner Familie begrüßt wurde. "Es ist überwältigend. Es war die ganze Zeit so knapp, Team Malizia ist direkt um die Ecke", sagte seine Co-Skipperin Francesca Clapcich, die an Land ihr kleines Kind in die Arme schloss und Tränen der Wiedersehensfreude verdrückte. Das deutsche Boot kam 31 Minuten und 41 Sekunden nach dem Etappensieger in Newport an.

Jubel bei Team Malizia über Rang zwei

Die Crew feiert an Deck. Biotherm ist noch unterwegs und hat gut 170 Seemeilen vor sich.

Boris Herrmann ist "stolz"

"Ich bin total stolz auf mein Team! Ob Erster oder Zweiter auf dieser Etappe - das ist kein Anzeichen dafür, wie das Rennen am Ende ausgeht", sagte Malizia-Skipper Boris Herrmann, der auf der vierten Etappe pausierte. Er wird am 14. Mai wieder zum Team stoßen. "Jetzt wird es erst richtig spannend, und wir werden ab 21. Mai wieder voll angreifen", so der Hamburger.

11th Hour feiert ersehnten Heimsieg

Nach 17 Tagen auf See werden die Crews wieder festen Boden unter den Füßen haben. Für 11th Hour war es vor heimischer Kulisse eine triumphale Zieleinfahrt. Bei strahlendem Sonnenschein ließen sich Skipper Charlie Enright, der aus Rhode Island stammt, und seine Crew an Deck feiern. Zehntausende säumen das Ufer im traditionsreichen amerikanischen Segel-Mekka.

11th Hour kurz vor dem Sieg

Keine fünf Seemeilen mehr für das US-Boot. Der erste Etappensieg bei diesem Ocean Race wird dem Mitfavoriten nicht mehr zu nehmen sein.

Spitzenduo fliegt dem Ziel entgegen

Zehn Seemeilen trennen 11th Hour noch vom ersehnten Heimsieg. Die Mālama und die Malizia - Seaexplorer (noch 18 Seemeilen) fliegen jetzt dem Ziel mit über 20 Knoten entgegen. Schon zwischen 20.30 und 21 Uhr dürfte es soweit sein...

11th Hour auf Siegkurs

11th Hour Racing rast dem Etappensieg entgegen. Nur noch knapp 15 Seemeilen sind es für das US-Boot und der Vorsprung auf Verfolger Malizia ist mit rund zehn Seemeilen recht komfortabel.

24 Stunden mehr Motorkraft für die Guyot

Zwischenstand von der Guyot: Die Sprit-Spritze des Frachtschiffs verschafft dem Team mindestens 24 Stunden mehr Motorkraft, um näher an die US-Küste heranzukommen.

Führungs-Duo nimmt Fahrt auf

Wie vorausgesagt lassen die Bedingungen das Führungsduo auf der Zielgeraden wieder Fahrt aufnehmen. Mit knapp 20 Knoten sind 11th Hour und die Malizia unterwegs, während es für das führende US-Boot nur noch gut 20 Seemeilen sind. So könnte der Sieger schon um kurz nach 21 Uhr deutscher Zeit im Ziel sein.

11th Hour baut Vorsprung auf Malizia ein bisschen aus

11th Hour Racing hat Kurs auf den Etappensieg genommen. Das amerikanische Boot hält die Malizia - Seaexplorer auf Distanz und hat seine Führung just ein bisschen ausgebaut. Gut zwölf Seemeilen hat das Team Vorsprung auf Skipper Will Harris und seine Crew.

Notrigg und Sprit-Spritze von "Ibraham" für Guyot

Während vorne um den Etappensieg gekämpft wird, geht es für Guyot environnement - Team Europe nach dem Mastbruch nur noch ums Ankommen. Die Crew um den Berliner Co-Skipper Robert Stanjek hat dabei gleich zwei Erfolgserlebnisse gefeiert. Das Notrigg aus den Überresten des gebrochenen Mastes steht und lässt die lädierte Rennyacht zumindest ein bisschen segeln.

Und auch Ibraham hat geholfen, wie Stanjek berichtet… Der Kapitän eines vorbeifahrenden Tankers half dem Team mit sieben großen Kanistern Diesel aus. Nachdem die Guyot den Tanker angefunkt hatte, stoppte Ibraham, ließ die Kanister im Dunkeln mit einem Kran und samt rotem Warnlicht zu Wasser. Stanjek und Co. fischten den Sprit aus dem Meer und dürfen sich jetzt über 150 zusätzliche Liter Treibstoff freuen. Der mitgeführte hätte nicht gereicht, um motorisiert die US-Küste zu erreichen.

Kuiper mal eben noch im Malizia-Mast

Die ruhigen Bedingungen in den vergangenen Stunden hat das Team Malizia noch schnell für einen kleinen Mast-Check genutzt. "Go-to-girl" Rosalin Kuiper ließ sich die Kletterpartie nicht nehmen.

Tracker-Update alle fünf Minuten

11th Hour Racing und die Malizia haben nur noch rund 60 Seemeilen nach Newport zurückzulegen. Der Tracker wird mittlerweile alle fünf Minuten upgedatet.

11th Hour behauptet Vorsprung

11th Hour ist als erstes Boot aus der ganz großen Flaute herausgesegelt, hat deshalb früher wieder etwas Fahrt aufgenommen und den Vorsprung auf die Malizia leicht auf 8,5 Seemeilen ausgebaut. Beide bahnen sich nun den Weg durch die Sperrzonen mit Naturschutzgebieten vor Newport.

Es dürfte bis zum Ende spannend bleiben. Das deutsche Boot hatte zuletzt immer weiter aufgeholt - obwohl die Yacht bislang bei wenig Wind Schwächen gezeigt hatte. Möglicherweise machte der große gepunktete Spinnaker den Unterschied, den die Crew in der Nacht gesetzt hatte. Er ist auf dieser Etappe erstmals an Bord. Bei den aktuellen Bedingungen kann er allerdings nicht mehr helfen.

Malizia-Skipper Harris zieht erste Bilanz

"Es wird bestimmt ein schönes Willkommen in Newport. Wie auch immer das ausgeht, ob wir als Erster, Zweiter oder - hoffentlich nicht - Dritter ins Ziel kommen, wir können zufrieden damit sein, wie wir bislang auf dieser Etappe gesegelt sind. Wir haben alles gegeben", so Malizia-Skipper Will Harris.

"Morgen um diese Zeit werden wir ganz sicher an der Bar sein." Malizia-Co-Skipper Chris Pratt am Vorabend der prognostizierten Ankunft

Newport: Segel-Mekka an der Ostküste der USA

In Newport endet heute beziehungsweise in der Nacht zum Donnerstag die 5.500 Seemeilen lange vierte Etappe des Ocean Race. In dem Ort an der US-amerikanischen Ostküste ist der Segelsport zu Hause.

Das Städtchen, das im 19. Jahrhundert als Sommerresidenz des amerikanischen Geldadels populär wurde, war ab 1930 Gastgeber des America's Cup - bis 1983 die Australier gewannen und damit die 132-jährige Siegesserie der Amerikaner beendeten. 1962 beobachteten Jacqueline und John F. Kennedy die Regatta von Bord eines Segelschiffes aus. Beide hatten 1953 in Newport im kleinsten US-Bundesstaat Rhode Island geheiratet.

11th Hour und Malizia stecken in der Flaute

11th Hour Racing und Verfolger Malizia - Seaexplorer stecken nun mittendrin in der Flaute und kommen kaum mehr vom Fleck. Noch gut acht Seemeilen beträgt der Rückstand von Skipper Will Harris & Co auf den Spitzenreiter. Von hinten rauscht Biotherm heran und hat noch mehr Wind. Die Flotte wird also wieder zusammenrücken. Dass Biotherm die rund gesamten 140 Seemeilen Rückstand aufholt, ist aber äußerst unwahrscheinlich - zumal die Bedingungen in einigen Stunden vorne wieder besser werden.

Malizia rückt näher - Es bleibt spannend!

Keine 100 Seemeilen mehr für die Spitze bis zum Zielhafen in Newport - und die Malizia verringert den Rückstand auf 11th Hour zusehends. Aktuell liegt das deutsche Boot keine zehn Seemeilen hinter dem US-Team zurück, das vor heimischer Kulisse auf den ersten Etappensieg bei diesem Ocean Race hofft. Gewinnt die Malizia, übernimmt sie wegen der besseren Wertung bei den Hafenrennen die Gesamtführung von Holcim - PRB.

Malizia holt kurz vor dem Ziel auf

Heute Abend werden die Mālama von 11th Hour Racing und die Malizia Seaexplorer in Newport erwartet, noch etwas mehr als 100 Seemeilen sind es bis zum Zielhafen. Betrug der Rückstand des deutschen Bootes auf die US-Yacht gestern noch rund 50 Seemeilen, haben Skipper Will Harris und seine Crew inzwischen reichlich Boden gut gemacht: Lediglich 13 Seemeilen trennten am Morgen das Führungsduo, das nun in einer Flaute segelt, voneinander. "Es ist nicht vorbei, bis sie die Linie passieren. Alles kann noch passieren", gab sich Harris kämpferisch.

Zielankunft des Spitzenduos wohl am Mittwochabend

Die Ankunft des Führungsduos in Newport wird am späten Mittwochabend (MESZ) erwartet. Das Tiefdruckgebiet sei nach Osten abgewandert, nun folge ein Hochdruckgebiet mit einer Schwachwindphase, sagte Ocean-Race-Meteorologe Christian Dumard. "Vier bis sechs Stunden könnten die Boote da festhängen", prognostizierte der Franzose. Das mögliche Zeitfenster für die Zielankunft von 11th Hour Racing gab Dumard mit 20 bis 24 Uhr an, für die Malizia etwa zwei Stunden später.

Co-Skipper Robert Stanjek: "Ein Desaster"

Guyot-Co-Skipper Robert Stanjek hat zum Zeitpunkt des Mastbruchs geschlafen. "Ich bin wach geworden auch, weil es zwei echt krasse Stampfer gab. Das Boot ist zweimal heftig in die Welle eingeschlagen und dann wurde es hektisch an Bord. Dann habe ich nur vernommen … oh, der Mast", schilderte der Berliner "Yacht.de".

Die Crew habe "ein etwas vier Meter langes Mastfußstück an Bord stehen und den Rest leider kappen müssen. Das große Maststück ist sehr gefährlich, wenn es nicht an den Segeln und den ganzen Wanten hängt, weil es immer gegen den Rumpf schlägt. Da muss man schon zügig Entscheidungen treffen. Da du mit vier Mann so einen Mast natürlich nicht an Deck gehoben bekommst, hast du eigentlich nur die Option zu kappen und dich von dem sauteuren Zeug zu trennen. Es sind auch eine J3, J2 und eben das Groß mit über Bord gegangen. Und die ganzen Wanten."

Guyot hat schon während des gesamten Ocean Race immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen. Nach der mit einem Rumpfschaden aufgegebenen Königsetappe ist es das zweite Etappen-Aus in Folge für das deutsch-französische Team. "Die Nummer mit dem Mast jetzt ist ein Desaster. Ich weiß auch nicht, ob man da immer so von Pech sprechen kann. Es hat sich aber nicht falsch angefühlt, was wir hier gemacht haben", so Stanjek.

Leichtere Bedingungen voraus

Die vergangene Nacht war hart für alle Boote, wobei es Guyot mit dem Mastbruch am härtesten getroffen hat. Immerhin: Die restliche Flotte um das führende Team 11th Hour Racing - aktuell mit knapp 50 Seemeilen Vorsprung auf die Malizia - erwartet auf den restlichen rund 400 Seemeilen bis Newport leichtere Wetterbedingungen.

Not-Rigg oder "Sprit-Lieferung" für Guyot

Das Zusammenspiel aus heftigem Wind und wilder See soll der Grund für den Mastbruch gewesen sein, sagte Ralf Abratis, Pressesprecher des Offshore Team Germany, dem NDR. Glück im Unglück für Guyot: Der Mast ist auf das Boot geknallt und es sind auch noch Teile vorhanden. Die Crew wird nun versuchen, aus den Resten eine Art Not-Rigg aufzubauen, um "unter Segel" nach Newport zu kommen.

Um unter Motor an die Westküste der USA zu gelangen, ist nicht genug Sprit an Bord. Klappt die Lösung mit dem provisorischen Mast nicht, müsste aus Newport eine "Sprit-Lieferung" auf den Weg gebracht werden. So oder so wird das Team Guyot wohl fünf bis sieben Tage brauchen, um den Zielhafen der vierten Etappe zu erreichen.

Team Guyot prüft seine Optionen

Nach dem Mastbruch prüft das Team Guyot nun seine Optionen, um in den kommenden Stunden in den Hafen zu gelangen. Das teilte der Veranstalter mit. Das Boot von Skipper Benjamin Dutreux konnte zuletzt mit dem Motor nur rund drei Knoten fahren. Der Wind hat allerdings auf West gedreht und macht es der Crew schwer, in Richtung US-Küste zu kommen.

Mastbruch bei Guyot

Guyot environment - Team Europe mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek hat am frühen Morgen gegen 5 Uhr knapp 600 Meilen östlich vom Etappenzielhafen Newport den Mast verloren. Alle Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, meldete die Crew. Sie arbeite daran, das Boot zu sichern. Das Team, das schon die dritte Etappe mit einem Rumpfschaden hatte aufgeben müssen, segelte bei harten Bedingungen mit Orkanböen von bis zu 40 Knoten.

Für Guyot könnte es das endgültige Aus bedeuten. Es gibt für die gesamte Flotte nur einen Ersatzmast, der auf dem Weg von Frankreich nach Newport ist und von Holcim - PRB angefordert wurde. Auch der Gesamt-Spitzenreiter hatte auf der laufenden Etappe Mastbruch erlitten. Guyot liegt im Ranking mit zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Schlussspurt nach Newport mit viel "Schlamassel"

Zwei bis drei Tage vor der erwarteten Zielankunft in Newport ist das Rennen um den Etappensieg ein Duell zwischen der führenden 11th Hour Racing und der Malizia - Seaexplorer. "Der Kampf ist noch nicht vorbei", sagte Malizia-Skipper Will Harris. Auch Kontrahent Charlie Enright glaubt nicht, dass der Zweikampf schon entschieden ist: "Da wird ein echtes Schlamassel mit einer Reihe von Dingen serviert, mit denen wir umgehen müssen."

Schwierige Wetterbedingungen auf dem Schlussabschnitt

Am Mittwoch oder Donnerstag werden die führenden Boote 11th Hour Racing und Malizia - Seaexplorer, die nur rund 25 Seemeilen trennen, in Newport erwartet. Doch die Wetter- und Windprognosen bis dahin versprechen alles andere als einen leichten Rutsch in den US-amerikanischen Zielhafen der vierten Etappe. Malizia-Co-Skipperin Rosalin Kuiper spricht von der "Ruhe vor dem Sturm" und "komplizierten" Bedingungen auf den letzten rund 700 Seemeilen: Ein schmales Tiefdruckgebiet mit heftigem Gegenwind bringt in seinem Rücken eine bedrohliche Flaute mit sich.

Video-Update: Crunchtime auf der 4. Etappe

VIDEO: Newport naht (2 Min)

Immer wieder sonntags...

Navigator Nico Lunven hat den Humor trotz strapaziöser Tage und schwieriger Entscheidungen in launischem Wetter nicht verloren. "Es ist Sonntag. Sonntags haben wir frei. Wir tun nichts. Wenn einer zur Kirche gehen will, kann er das tun. Ich persönlich werde meine Eltern besuchen und dort das berühmte Hühnchen mit Pommes als Sonntagsspeise bekommen", phantasierte der Franzose scherzend an Bord der Malizia - Seaexplorer.

Die Realität sieht natürlich anders aus. Das Team liefert sich weiterhin ein enges Rennen mit 11th Hour um den Etappensieg. Und immer wieder passiert Unvorhergesehenes. Wie am Vortag, als die Schot beim Vorsegel riss. "Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber wir konnten das problemlos und schnell lösen", berichtete Lunven.

Harris: "Geben alles, um 11th Hour einzuholen"

Die vierte Ocean-Race-Etappe bleibt auch wenige Tage vor dem Finale ein Segel-Krimi. Nach 15 Führungswechseln binnen einer Woche ist die Malizia - Seaexplorer wieder auf Tuchfühlung mit 11th Hour Racing. "Wir geben alles, um sie einzuholen", sagte Skipper Will Harris nach einer intensiven Nacht mit wechselnden Winden und Blitzen. "Es war ein intensiver Kampf die vergangenen sechs Tage, aber es ist ein wirklich cooles Rennen", so der Brite. Die Malizia und das US-Boot Mālama trennen noch knapp 870 Seemeilen vom Ziel in Newport.

"Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir sind sehr motiviert, bis zum Ende durchzuhalten." Will Harris

Drei Tage vor dem erwarteten Finale des Teilstücks von Brasilien über 5.500 Seemeilen ins US-amerikanische Segel-Mekka ist der Ausgang völlig offen. Aktuell wird mit der Ankunft der beiden Spitzenreiter am Mittwoch um 10 Uhr (MESZ) gerechnet.

11th Hour in Führung - Frust auf der Biotherm

Die Malizia liefert sich auf der vierten Etappe mit dem Zielhafen Newport weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem derzeit führenden 11th Hour Racing Team. Am Samstagabend trennten beide Boote nicht einmal sechs Seemeilen. Zurückgefallen ist Biotherm, das zwischenzeitlich rund 270 Kilometer auf das Führungsduo verlor und aktuell Rang drei einnimmt. Ausschlaggebend dafür war, dass die Yacht in ein windstilles Gebiet segelte, das per Satellit nicht angezeigt worden war.

"Es waren harte 24 Stunden, mental sehr anstrengend. Aber das sind die Schlüsselmomente, in denen man aufgeben oder weiterkämpfen kann. Wir kämpfen hart. Diese Etappe ist noch lange nicht zu Ende und wir arbeiten weiter zu 100 Prozent daran, die Boote vor uns einzuholen", schrieb Crewmitglied Alan Roberts auf Twitter.

Fast ein "Bug-an-Bug-Rennen" um die Führung

11th Hour Racing und die Malizia liefern sich auf der vierten Etappe ein spannendes Rennen um die Führung. Während Biotherm und Guyot mittlerweile deutlich zurückliegen, könnte es an der Spitze gar nicht enger zugehen. Die beiden anderen Boote trennen am Freitagabend - nun auf direktem Kurs Richtung Zielhafen Newport - nur eine Zehntel-Seemeile.

Knapp, aber Malizia hält 11th Hour auf Distanz

Malizia-Skipper Will Harris und seine Crew verteidigen tapfer ihre knappe Führung auf der vierten Etappe des Ocean Race. Auf dem Weg nach Newport haben die Boote nun nördlichen Kurs eingeschlagen und sind schnell unterwegs - über 500 Seemeilen in den vergangen 24 Stunden.

Herrmann "heiß" auf die Rückkehr

Der "Heimaturlaub" von Skipper Boris Herrmann neigt sich dem Ende zu. Am 14. Mai geht es zurück zum Ocean Race, zu seinem Team Malizia. Und der Hamburger Segler kann es kaum erwarten, in Newport wieder ins Renngeschehen einzugreifen. Im NDR Interview sprach Herrmann über die aktuelle, aber auch die kommende Etappe, die am 21. Mai startet und von den USA ins dänische Aarhus führt.

VIDEO: Malizia-Skipper Herrmann: "Bin schon wieder heiß zu starten" (4 Min)

Gelungene Aufholjagd: Malizia wieder vorn

Keine 2.000 Seemeilen mehr bis zum Zielhafen Newport - und das Team Malizia hat nach einer eindrucksvollen Aufholjagd wieder knapp die Führung vor 11th Hour übernommen. Noch am Vortag hatte der Rückstand auf das US-Boot rund 20 Seemeilen betragen, doch in den vergangenen 24 Stunden waren Skipper Will Harris und Co. im Schnitt rund eine Seemeile schneller als der Dritte des Gesamtklassements. Alle Imoca-Yachten fliegen aktuell mit über 22 Knoten über den Atlantik, die Malizia ist am schnellsten unterwegs (24,2). Biotherm liegt 54, Guyot fast 300 Seemeilen hinter dem Spitzenduo zurück.

Video-Update 4. Etappe: Besuch vom Pechvogel

VIDEO: Ocean Race: Besuch vom Pechvogel (2 Min)

Blinder Passagier an Bord von 11th Hour Racing

"Rettungsaktion" auf der 11th Hour Racing! "Sebastian, die schnellste Krabbe der Geschichte", hat dem Boot von Skipper Charlie Enright einen Besuch abgestattet. Das US-Team führt die vierte Etappe an und war mit über 23 Knoten unterwegs in Richtung Newport, als die Krabbe an Bord entdeckt wurde. Abbremsen war keine Option, um den blinden Passagier "in der menschlichsten Art und Weise zurück in seinen natürlichen Lebensraum zu bringen", so Enright.

Der Rettungsplan sah anders aus: Zwischenstopp in einem mit Salzwasser gefüllten Eimer und dann eine kleine Rutschpartie am Heck der Imoca-Rennyacht. "Du kommst nach Hause kleiner Freund, bis bald", gab Enright "Sebastian" noch mit auf dem Weg.

Holcim per Frachter auf dem Weg nach Newport

Holcim - PRB hat seine Yacht in Rio de Janeiro am Dienstag auf ein Frachtschiff verladen. Nun heißt es, so schnell wie möglich nach Newport zu gelangen, wo am 21. Mai die fünfte Etappe nach Aarhus startet. Parallel wird der Ersatzmast aus Frankreich ebenfalls per Schiff in die USA transportiert. Für den Gesamtführenden ist es ein Rennen gegen die Zeit. "Es wird sehr eng", sagte Skipper Kevin Escoffier.

Gewinnt das Team Malizia die vierte Etappe, würde es nach Punkten mit Holcim gleichziehen, sich aber aufgrund des besseren Rankings bei den Hafenrennen sogar an die Spitze setzen. Escoffier beurteilt die Lage anders: "Für mich bedeutet das bei Punktgleichheit immer noch die Führung. Es würde uns glücklich machen, in Newport punktgleich mit Malizia vorne zu liegen." Das Team stecke alle Kraft ins Comeback und in den Kampf um den Gesamtsieg.

11th Hour Racing Team weiter in Führung

11th Hour Racing baut seine Führung auf der vierten Etappe des Ocean Race nach und nach weiter aus. Der Vorsprung der Yacht von Skipper Charlie Enright auf die Malizia betrug am Mittwochmorgen knapp 19 Seemeilen. Bis zum nächsten Etappenziel Newport (USA) liegen noch rund 4.200 Kilometer vor den aktuell vier im Rennen verbliebenen Booten.

Malizia verliert aktuell auf Spitzenreiter 11th Hour

11th Hour und die Malizia - Seaexplorer haben den stabilen Nordost-Wind erreicht - und das kommt dem US-Team zugute. Das Boot unter deutscher Flagge hat die knappe Führung an 11th Hour verloren und segelt rund acht Seemeilen im Kielwasser. Der Spitzenreiter ist auch aktuell schneller unterwegs als Skipper Will Harris und seine Crew.

Team Malizia als erstes Boot in der nördlichen Hemisphäre

Die Malizia - Seaexplorer hat am Montagabend um 21.39 Uhr und 57 Sekunden (MESZ) nach 8 Tagen, 3 Stunden, 24 Minuten und 57 Sekunden als erste Yacht den Äquator überquert. Das Team Malizia mit Will Harris an der Spitze und Rosalin Kuiper, Nico Lunven, Christopher Pratt sowie dem Reporter Antoine Auriol an Bord liefert sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem 11th Hour Racing Team.

"Jenseits des Äquators, mit dem 11th Hour Racing Team in Sichtweite, ist es im Moment unglaublich eng", sagte der junge britische Skipper Harris direkt nach der Passage. "Jedes Mal, wenn wir eine Wolke erwischen und beschleunigen, scheinen sie 20 Minuten später eine zu erwischen. Wir sind das Boot wirklich gut gesegelt und freuen uns, dass wir beweisen konnten, dass wir auch unter diesen leichteren Bedingungen schnell sein können."

Führung wechselt hin und her

Das Kopf-an-Kopf-Rennen auf der vierten Etappe dauert an. Die Malizia - Seaexplorer befand sich am frühen Montagmorgen vor 11th Hour. Später überholte das US-Team die Crew von Skipper Will Harris aber wieder. Das Duo hat sich von den anderen Booten abgesetzt. Biotherm folgt mit knapp 30 Seemeilen Abstand.

Wieder technische Probleme bei Guyot

Guyot ist mit einem Rückstand von rund 190 Seemeilen auf die Spitze schon etwas abgeschlagen. Das Team um den Berliner Robert Stanjek hatte wieder einmal mit technischen Problemen zu kämpfen. Die Trimmleine zum Ausfahren für das Foil war beschädigt und musste repariert werden. Dadurch konnte Guyot mehrere Stunden nur sehr langsam segeln und verlor den Anschluss.

Was bisher geschah...

Noch 3.500 Seemeilen liegen auf dem Weg nach Newport vor den Teams. Doch schon die ersten 2.000 Seemeilen brachten seit dem Start in Itajai unerwartet viel Aufregung mit sich.

VIDEO: Ocean Race: Mast- und Schotbruch - so lief bislang die 4. Etappe (2 Min)

Holcim - PRB per Frachter nach Newport

Die Landmannschaft von Holcim - PRB bereitet die Yacht für die Verladung auf ein Frachtschiff vor, das bereits am Dienstag nach Newport auslaufen soll. Dort will das Schweizer Team wieder auf der Transatlantik-Etappe ins Rennen einsteigen. 16 Tage soll der Transport dauern. Im besten Fall wäre die Yacht also am 18. Mai im Zielhafen. Das Team wird dann nur etwa 48 Stunden haben, um das Boot startklar zu machen.

Immerhin: Auch der Ersatzmast wird aus Frankreich in die USA verschifft, doch das geht mit rund einer Woche deutlich schneller. Sollte das Team Malizia den vierten Abschnitt gewinnen, würde es Holcim von der Spitze verdrängen, weil das Boot unter deutscher Flagge in der Wertung der Hafenrennen deutlich besser dasteht.

11th Hour und Malizia dicht zusammen, Guyot mit Problem

11th Hour Racing liegt wieder vorn, doch keine fünf Seemeilen trennen das Team Malizia auf Platz zwei vom US-Boot. Ebenso wie Biotherm auf Rang drei (knapp 30 Seemeilen zurück) ist das Spitzenduo mit über 20 Knoten unterwegs. Pech hatte Guyot mit Co-Skipper Robert Stanjek nach einer zuletzt erfolgreichen Aufholjagd - zwischenzeitlich hatte das Team sogar Platz zwei mit nur vier Seemeilen Rückstand belegt. Dann aber wurde das Boot wegen eines kleineren technischen Problems an der Trimmleine, mit der das Foil ausgefahren wird, langsamer und fiel deutlich zurück.

"Wir bekommen mehr Ostwind. Die nächste Herausforderung besteht darin, die nordöstliche Ecke Brasiliens zu umrunden. Es ist ein bisschen schwierig, da wir nicht zu nah an der Küste sein wollen. Es gibt schlechten Wind, Gewitter in der Nacht usw. Aber der kürzeste Weg ist an der Küste. Wir müssen die richtige Balance finden", sagte Navigator Nico Lunven vom Team Malizia. "Dann haben wir die Flaute, bevor die nordatlantischen Passatwinde kommen. Danach wird es schneller."

Malizia setzt sich an die Spitze

Die Flotte hat den Südost-Passat erreicht und im stabileren Wind nun Fahrt aufgenommen. Gut für die Malizia, die sich an 11th Hour vorbeigeschoben und die Führung übernommen hat. Das US-Team liegt aber nur rund drei Meilen dahinter, Guyot vier. Nun geht es auf der "Autobahn" in beständigem Wind nordwärts, bis in Äquatornähe die Flauten lauern.

Holcim in Rio - Keine Rückkehr in vierte Etappe

Holcim - PRB ist am Samstagabend in Rio de Janeiro eingetroffen, um dort die Yacht nach dem Mastbruch reparieren zu lassen. Skipper Kevin Escoffier gab allerdings umgehend bekannt, dass der Gesamtführende nicht mehr wie erhofft in die vierte Etappe einsteigen werde.

Die Fahrt zum Festland dauerte mehr als zwei Tage - auch weil sich das Schiff in einem Fischernetz verfing. Nach den Reparaturarbeiten hätte das Boot zunächst zu den GPS-Koordinaten des Unglücks zurückkehren müssen, um von dort weiter zum Zielhafen Newport zu segeln.

Das große Ziel sei nun, rechtzeitig für den Startschuss des fünften Abschnitts bereit zu sein. Am 21. Mai geht es vom Segel-Mekka in den USA über den Atlantik ins dänische Aarhus. Die Etappe wird doppelt gewertet.

Schwache Winde - 11th Hour führt

Auch am sechsten Tag der vierten Etappen kommen die Boote nur langsam voran. 11th Hour Racing liegt weiterhin knapp vor Team Malizia. Rang drei behauptet Team Guyot vor Biotherm.

Video vom Team Malizia: Segeln im Backofen

Wow! Tolle Bilder vom Boot unter deutscher Flagge.

11th Hour knapp vorn

Die verbliebenen vier Boote haben die Sperrzonen fast hinter sich gelassen. 11th Hour Racing verteidigt erfolgreich seine knappe Führung vor dem Team Malizia - zumindest noch. Denn im flauen Wind rückt die Flotte zusehends zusammen. Keine vier Seemeilen trennen die Malizia - Seaexplorer vom US-Team.

Team Guyot mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek hat den Anschluss an die Spitze geschafft und sich auf Rang drei verbessert. Aber auch Biotherm liegt keine zehn Seemeilen hinter 11th Hour zurück. Bis Newport sind es noch rund 4.200 Seemeilen, und mehr Wind ist nicht in Sicht - eher das Gegenteil. Es soll noch etwa einen Tag dauern, bis die Flotte weiter nördlich den stabilen Ostwind erreicht. Wem das zuerst glückt, der könnte sich schnell etwas absetzen.

Holcim: Noch 100 Seemeilen bis Rio

Holcim - PRB ist noch 100 Seemeilen von Rio de Janeiro entfernt. Eine erste Analyse hat ergeben, dass der Verlust des Riggs auf einen Bruch des Wirbelschäkels, also der Befestigung des Vorsegels (J2), zurückzuführen ist. Zuerst fiel das Vorsegel ins Wasser, dann kippte das Rigg nach hinten. Auch wenn der Mast auf das Cockpit fiel, gibt es offenbar keine weiteren Schäden am Boot.

Erreicht Holcim - PRB bis Samstagabend Rio de Janeiro?

Nach dem Mastbruch läuft Holcim - PRB zunächst der Hafen von Rio de Janeiro an. Das hätten Skipper Kevin Escoffier und seine Crew entschieden, teilte das Team mit. Mit dem Erreichen des Hafens werde bis Samstagabend gerechnet. Die Yacht ist zunächst unter einem "Not-Segel" und Motor unterwegs.

Das Regelwerk des Ocean Race erlaubt Stopps während der Etappe für Reparaturarbeiten. Wenn das Team wieder einen Mast gesetzt hat, werde es zu den GPS-Koordinaten zurückkehren, an dem das Unglück geschah. Von dort soll die vierte Etappe nach Newport in den USA dann fortgesetzt werden.

Viel wichtiger als der Wiedereinstieg in das vierte Teilstück ist für den Gesamtführenden aber das rechtzeitige Eintreffen in Newport, um dort ab dem 21. Mai die fünfte und doppelt zählende Etappe über den Atlantik ins dänische Aarhus zu bestreiten.

Es sei nun "ein richtiges Rennen gegen die Zeit für das ganze Holcim-Projekt". Zu den Herausforderungen gehört auch, den Ersatzmast aus dem französischen Lorient rechtzeitig nach Brasilien zu transportieren. Das geht zeitnah nur auf dem (kostspieligen) Luftweg. Alternative Lösungsszenarien sehen einen Schiffstransport der Yacht nach Newport oder direkt in den übernächsten Hafen Aarhus vor.

Escoffier: "Es war ein mechanischer Fehler"

Ein von Holcim - PRB veröffentlichtes Video zum Mastbruch lässt darauf schließen, dass offenbar zunächst das Vorstag nachgegeben hat. Dieses hält den Mast in der Längsachse des Bootes in seiner Position nach vorne. Zuerst fiel das Vorsegel ins Wasser, dann kippte das Rigg nach hinten. "In der einen Sekunde denkst du noch, alles sei perfekt. In der nächsten Sekunde ist es ein Albtraum", sagte Skipper Kevin Escoffier. "Es war ein mechanischer Fehler, der Mast ist heruntergefallen. Wir arbeiten hart daran, so schnell wie möglich zurück zu sein."

Die Holcim lag zum Zeitpunkt des Mastbruchs in Führung. Da das Schweizer Team keinen Ersatzmast dabei hat, ist die vierte Etappe für den Gesamtführenden des Ocean Race beendet. Das Team steht nun vor der Herausforderung, einen Ersatzmast von Frankreich aus nach Brasilien zu bekommen.

Beucke: Materialschaden auf dieser Etappe überraschend

Die Kielerin Susann Beucke hat sich erschrocken und auch überrascht vom Malheur des Schweizer Teams Holcim - PRB gezeigt, das am Donnerstag einen Mastbruch erlitten hat. "Das war für mich am Morgen ein totaler Schock und vor allem auch gerade im Leg 4 so unerwartet. Man hatte ja davon geredet, dass es ein sehr taktisches Rennen wird, weil man eher leichte Winde zu erwarten hat. Deswegen hätte ich in diesem Leg gar nicht mit Materialschäden gerechnet", sagte die 31-Jährige dem NDR. Sie sei aber "hauptsächlich froh, dass es dem Team gutgeht und keinem etwas passiert ist. Das ist die Hauptsache".

"Es ist alles in allem ein Super-GAU für das Team und natürlich total schade, weil der hart erarbeitete Punktevorsprung schmilzt. Ich hoffe sehr, dass sie es schaffen, für Etappe fünf wieder ready zu sein." Susann Beucke

Dem Team stehe nun eine logistische Meisterleistung bevor. "Und zwar einerseits die Beschaffung des Mastes und den irgendwie nach Nordamerika zu bekommen und natürlich das Boot nach Newport zu bekommen." Für Fälle wie diesen hat die Imoca-Klasse einen Mast beim Hersteller in Lorient reserviert, der dem ersten Team zur Verfügung gestellt wird, das einen Mastbruch erleidet. "Für die Frage des Transports gibt es zwei Lösungen: einerseits Seefracht, was sehr lange dauert, andererseits Luftfracht, was superteuer ist", so Beucke, die auf dem zweiten Teilstück von den Kapverden nach Kapstadt Crewmitglied an Bord von Holcim gewesen war und den Etappensieg feierte.

Boris Herrmann: "Ein großer Schock"

Boris Herrmann leidet aus der Ferne mit seinem Kollegen Kevin Escoffier mit. "Es ist ein großer Schock für uns, dass Kevin den Mast verloren hat und eine niederschmetternde Situation für eines der besten Teams im Rennen", sagte der Malizia-Skipper, der aktuell in Hamburg Zeit mit seiner Familie verbringt, dem NDR. "Wir wollen nicht den Favoriten auf diese Art und Weise aus dem Rennen scheiden sehen." Alle Teams versuchten nun "mit voller Solidarität, Holcim zurück ins Rennen zu kriegen".

Herrmann und Escoffier haben ein sehr gutes Verhältnis, der Hamburger war bei der Solo-Weltumrundung Vendée Globe 2020 in dunkler Nacht an der dramatischen Rettungsaktion für den französischen Skipper beteiligt gewesen. Dessen Boot war 840 Seemeilen südwestlich von Kapstadt durchgebrochen und gesunken. Escoffier hatte noch eine Kurznachricht absetzen können, bevor er in die Rettungsinsel floh: "Ich sinke. Das ist kein Witz. Mayday."

Mastbruch bei Holcim - Crew wohlauf

Segel-Drama beim Team Holcim. Beim Boot von Skipper Kevin Escoffier kam es am Donnerstagmorgen um 7 Uhr deutscher Zeit bei mäßigem Wind etwa 20 Meilen vor der brasilianischen Küste zu einem Mastbruch. Die Crew sei wohlauf, berichtete der Franzose. Die Holcim lag zum Zeitpunkt des Mastbruchs in Führung. Da das Schweizer Team keinen Ersatzmast dabei hat, ist die vierte Etappe für den Gesamtführenden des Ocean Race beendet.

Weiter viele Manöver im Flautenspiel

Zwischendurch hatte es so ausgesehen, als würde zumindest 11th Hour ostwärts und das (im Tracker rot umrandete) Sperrgebiet (ein riesiges Ölfeld) außen herum umsegeln. Doch letztlich haben sich alle fünf Teams dazu entschieden, die Route entlang der Küste zu nehmen. Der erlaubte Kanal ist an der schmalsten Stelle gerade einmal 30 Seemeilen breit. Aktuell ist wenig Wind, der aber stabiler werden soll. Im Sperrgebiet sind weiter viele Manöver nötig. Auch, weil es gilt, Fischerbooten, Frachtern und Ölplattformen aus dem Weg zu gehen. "Da haben wir noch viel Arbeit vor uns", sagte Malizia-Co-Skipper Christopher Pratt.

11th Hour Racing hat beim "Heimspiel" viel vor

11th Hour Racing liegt drei Tage nach dem Start der vierten Etappe nach Newport im virtuellen Tracker noch hauchdünn vor Holcim - PRB. Das Team von Skipper Charlie Enright galt vor Beginn des Ocean Race als Mitfavorit, hatte auf der dritten Etappe aber mit einigen Problemen zu kämpfen und ist im Gesamt-Klassement aktuell Dritter - nur einen Punkt hinter Team Malizia. "Dies ist eine wichtige Etappe für unser Team. 11th Hour Racing kommt aus Newport, Rhode Island, ich komme auch aus Rhode Island", sagte Enright. Nun soll die Stunde von 11th Hour schlagen. "Wir haben eine tolle Crew, es sind noch fast 60 Prozent der Punkte übrig und wir holen sie alle!"

Der Teufel steckt im Detail

Manchmal steckt der Teufel im Detail. Da kann selbst ein kleiner Sicherungsstift für ein Segel große Auswirkungen haben. Bei einem Segelwechsel auf der Malizia - Seaexplorer wollte einer dieser kleinen Pins nicht richtig passen. "Es hat 50 Minuten gedauert, das ist so nervig", sagte Co-Skipperin Rosalin Kuiper. "Diese kleinen Dinge müssen einfach klappen, da ist noch Platz für Verbesserungen."

Team Malizia müde, aber motiviert

"Ich glaube, in den letzten 24 Stunden haben wir mehr Wenden als in den Etappen zwei und drei zusammen gemacht", sagte Rosalin Kuiper vom Team Malizia, das wie alle Boote mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen hat.



Windreher um bis zu 100 Grad und Windgeschwindigkeiten von zwei bis 25 Knoten haben Kuiper und Co. das Leben schwer gemacht. "Obwohl wir letzte Nacht einige Meilen verloren haben, ist es noch ein langer Weg nach Newport und wir wissen, wie man kämpft", so Kuiper.

Unbeständige Winde, enges Rennen

Am Dienstagmorgen lagen die Boote nach wie vor relativ eng beieinander. Holcim PRB hat rund fünf Seemeilen Vorsprung auf 11h Hour Racing und knapp sieben Seemeilen auf Team Malizia. Alle segeln abwartend und vorsichtig: Der Wind vor der brasilianischen Küste sei "sehr unbeständig", so Holcim-Skipper Kevin Escoffier, "aber wir müssen damit umgehen. Statt alles auf eine Karte zu setzen, ist es besser, mit den kleinen Verschiebungen zu spielen. Wenn man sich nicht sicher ist, ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen."

Malizia-Co-Skipper Lunven im Gesicht verletzt

Zwischenfall auf der Malizia: Co-Skipper Nico Lunven wurde in der vergangenen Nacht vom Schot des Vorsegels verletzt. Wie das Team mitteilte, zog sich der Navigator dabei kleinere Schnitte und Abschürfungen im Gesicht zu. "Ich fühle mich wie ein Boxer, der einen Kampf verloren hat, aber es ist okay", sagte Lunven. Der Franzose sei fit, um das Rennen fortzusetzen, teilte die Crew mit, nachdem ein Arzt konsultiert wurde.

Malizia mit neuem Spinnaker

Team Malizia hat auf der vierten Etappe erstmals einen asymmetrischen Spinnaker in der Segelgarderobe dabei. Daraus hatte das Team vor dem Start ein Geheimnis gemacht. "Wir wollen die Konkurrenz nicht zu früh darüber informieren, was wir vorhaben", sagte Skipper Will Harris. Das große und leichte Vorwindsegel soll helfen, die bisherigen Schwächen bei glattem Wasser und flauen Winden besser auszubügeln. Die Yacht hat ihre Stärken besonders bei Starkwinden.

Biotherm liegt weiter vorn

Etwas mehr als 100 Seemeilen haben die fünf Imocas auf der vierten Etappe nach Newport zurückgelegt - weiterhin liegt Biotherm in Führung. Der französische Skipper Paul Meilhat hatte sich als erstes Schiff nach Norden gewendet, segelt aber inzwischen wieder wie die Konkurrenz einen Südost-Kurs. Biotherms Vorsprung auf Holcim - PRB beträgt rund drei Seemeilen. Team Malizia folgt als Dritter mit knapp fünf Seemeilen Rückstand.

Die Highlights des Etappenstarts

Frühstart, Positionskämpfe und Biotherm in Führung. Die Höhepunkte des Etappenstarts im Video!

VIDEO: Ocean Race: Kurioser Frühstart bei 4. Etappe (3 Min)

Biotherm führt Flotte hinaus in den Atlantik

Paul Meilhats Biotherm beendet die zweite Runde mit einer souveränen Führung und führt die Flotte rund eine Stunde nach dem Start weg von Brasilien und hinaus in den Atlantik. "Wir freuen uns sehr, das ist gut fürs Team und motiviert, aber wir haben noch 17 Tage oder mehr vor uns", sagte der französische Skipper.

5.500 Seemeilen liegen auf der vierten Etappe nach Newport vor den Crews. "Es war ganz okay, wir sind nun in einer guten Position", bilanzierte Co-Skipperin Rosalin Kuiper, die mit der Malizia auf Rang drei aufs offene Meer hinaussegelte.

Reihenfolge am Ende des Küstenabschnitts: Biotherm, Holcim, Malizia, Guyot, 11th Hour.

Malizia nun auf Rang drei

Holcim - PRB ist zu Beginn der zweiten Runde an der Malizia vorbei. Holcim-Skipper Kevin Escoffier kann zufrieden sein mit dem Auftakt seines vollkommen neu zusammengestellten Teams. Die aktuelle Reihenfolge: Biotherm mit wachsendem Vorsprung vor Holcim, Malizia, Guyot und dem Schlusslicht 11th Hour.

Biotherm baut Vorsprung aus

Der Wind frischt auf und die Rennleitung hat den Kurs leicht verlängert. Biotherm hat den Vorsprung auf die Malizia auf 600 Meter ausgebaut.

Malizia und Holcim Bug an Bug

Malizia behält bei dem Manöver an der Tonne die Nase vorn, dennoch war es von beiden Teams keine ideale Wende.

Biotherm weiter vor Malizia

Biotherm erwischt 15 Knoten Wind und beginnt zu foilen. Die Malizia - Seaexplorer hat 280 Meter Rückstand und belegt weiter Rang zwei. Holcim holt zusehends auf.

Biotherm an der ersten Tonne vorn

Malizia hat als guter Zweiter eine halbe Minute Rückstand auf das führende Boot. Der Gesamtführende Holcim - PRB ist Dritter.

11th Hour und Guyot produzieren Frühstart

11th Hour und Guyot kreuzen die Startlinie zeitgleich als erste Boote - und sind minimal zu früh dran. Beide biegen ab und müssen die anderen Yachten vorbeifahren lassen. Team Malizia war etwas hintendran, ist aber nach dem Malheur der beiden Konkurrenten Dritter am Start. Aktuell sind zehn Knoten Wind.

Ankündigungssignal! Noch fünf Minuten bis zum Start

Die Teams werden nach dem Start zwei volle Runden eines kurzen Kurses absolvieren, bevor sie nach Norden in Richtung Newport aufbrechen.

Feuerwerk zum Abschied in Itajai

Was für eine Show in Brasilien! Start ist um 18.15 Uhr MESZ.

Die Boote haben ausgedockt

Guyot environment - Team Europe mit Co-Skipper Robert Stanjek hat als letztes Boot abgelegt. Der Berliner feiert am 7. Mai kurz vor dem Finale der vierten Etappe seinen 42. Geburtstag.

Nur wenig Wind in Itajai, aber viele Fans

Die erste Hürde lauert schon beim Start: Regenschauer und leichte Südostwinde mit nur sechs bis acht Knoten. Aber: volles Haus im Ocean Live Park im Hafen von Itajai, um die Teams zu verabschieden. Fast 350.000 Fans sind gekommen. "Jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem wir uns so gut wie möglich vorbereitet haben und so bereit wie möglich sind. Es geht nur noch darum, rauszukommen, es zu genießen und das bestmögliche Rennen abzuliefern", so Malizia-Skipper Will Harris.

Boris Herrmann fiebert aus der Ferne mit

Der Malizia-Skipper setzt auf der vierten Etappe aus und verbringt Zeit mit seiner Familie in Hamburg. Sein Vertrauen in die Crew um Will Harris ist groß - man beachte den Punkt 13.16 Uhr (18.16 Uhr MESZ) auf seiner Checkliste...

Team Malizia auf dem Weg zur Arbeit

Der Countdown läuft. Die Crew der Malizia mit Will Harris, Rosalin Kuiper, Christopher Pratt, Nico Lunven und Bordreporter Antoine Auriol (v.r.) noch an Land - aber nicht mehr lange.

Es geht weiter! Heute Start in die vierte Etappe

Nach dem längsten Zwischenstopp im Rennen startet die Ocean-Race-Flotte heute in die vierte Etappe. 5.500 Seemeilen sind es von Itajai in Brasilien bis ins US-amerikanische Newport. Nach dem Härtest im Südmeer kehren die Teams von der Süd- auf die Nordhalbkugel zurück. Insgesamt sind noch 38 Prozent der Rennstrecke zu absolvieren, aber fast 60 Prozent der Punkte zu vergeben. Die Boote werden rund zweieinhalb Wochen unterwegs sein.

Der Gesamtstand beim Ocean Race

1. Team Holcim - 19 Punkte

2. Team Malizia - 14 Punkte

3. 11th Hour Racing - 13 Punkte

4. Biotherm Racing - 10 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

The Ocean Race: Die Etappen

1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar 1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar 4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April 12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai 5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai 3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni 800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli 2.200 Seemeilen

