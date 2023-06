News zum Ocean Race: Biotherm löst Holcim als Spitzenreiter ab Stand: 21.06.2023 14:11 Uhr Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Biotherm übernimmt Führung

Biotherm hat am fünften Tag der Schlussetappe die Führung übernommen. Das französische Boot überholte am Mittwochnachmittag die Schweizer Holcim - PRB, die zwischenzeitlich bereits einen nicht unbeachtlichen Vorsprung herausgesegelt hatte.

Biotherm und Holcim nun fast gleichauf

Biotherm hat seine Aufholjagd auf die führende Yacht Holcim - PRB fortgesetzt und lag am frühen Mittwochnachmittag nun beinahe gleichauf mit dem Spitzenreiter. Rund sieben Seemeilen konnte das französische Team auf das Schweizer Boot in den vergangenen Stunden wettmachen. Boris Herrmanns Malizia bleibt Dritter, hat aber bei einem Rückstand von nur 24 Seemeilen auf die beiden anderen sich noch im Rennen befindlichen Yachten weiter gute Chancen auf den Sieg auf der Schlussetappe.

Malizia-Crew muss offenbar Essen rationieren

Die Crew der Malizia muss auf den verbleibenden rund 2.000 Seemeilen bis zur Zielankunft in Genua offenbar das Essen rationieren. Co-Skipperin Rosalin Kuiper erklärte jedenfalls in einem auf dem Youtube-Chanel des deutschen Bootes hochgeladenen Video, dass sie realisiert habe, dass die Nahrung nicht für die ganze Fahrt ausreichen werde. Sie sei deswegen "mürrisch" gewesen, erklärte die Niederländerin: "Weil ich es liebe zu essen." Dann aber habe sie am Morgen aus dem Cockpit heraus aufs Meer geschaut und einen "wunderschönen Sonnenaufgang" gesehen. Sie sei anschließend so euphorisiert gewesen, dass sie gesungen und getanzt habe.

"Hoffentlich habe ich dabei nicht die Jungs geweckt", sagte die 26-Jährige, bevor sie zugab, dass nicht nur der Sonnenaufgang für ihren Energieschub verantwortlich gezeichnet hatte: "Ich habe zu viel Schokolade gegessen." Zumindest davon scheint also noch genug an Bord zu sein…

Boote kommen nur langsam voran

Auf Höhe der portugiesischen Küste ist auch die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann in eine Schwachwind-Zone geraten. Im Verlauf des Dienstags hatte das Team noch bessere Konditionen gehabt als die beiden davor positionierten Boote. Holcim - PRB führt weiter das Feld an, mit acht Seemeilen (14,8 km) Rückstand folgt die Biotherm, mit gut 27 Seemeilen (50 km) Rückstand die Malizia.

Holcim hält die Konkurrenz auf Distanz

Kurz vor der portugiesischen Küste haben die Imoca-Yachten wieder etwas bessere Windbedingungen und auf ihrem Südkurs Fahrt aufgenommen. Holcim - PRB hat den Vorsprung leicht ausgebaut - bis Genua sind es aber noch mehr als 1.400 Seemeilen.

"Das Spiel ist noch nicht aus": Malizia holt auf

Die Malizia hat den Rückstand auf Spitzenreiter Holcim - PRB verkürzen können. Hatte das Boot von Skipper Boris Herrmann zwischenzeitlich bereits über 80 Seemeilen hinter dem Schweizer Team zurückgelegen, ist es nun lediglich noch rund 40 Seemeilen von der führenden Yacht entfernt. Dementsprechend optimistisch zeigte sich Malizias Co-Skipper Will Harris am Montagabend. "Es kann noch alles passieren", sagte der Brite und ergänzte später mit entschlossener Stimme: "Das Spiel ist noch nicht aus."

"Ein langsames Rennen, das noch langsamer wird"

Die kommenden Stunden werden knifflig für die Segelcrews - und eine Geduldsprobe. Yoann Richomme vom Team Holcim erwartet viele Schwachwindzonen auf dem Südkurs entlang der portugiesischen Küste. Und er rechnet auch damit, dass Biotherm und Malizia den Rückstand verkürzen werden.

Richommes Prognose via Instagram: "Was bislang ein langsames Rennen war, wird noch langsamer." Auch an Bord der Malizia geht es gemütlich zu:

Holcim souverän in Führung

Die drei verbliebenen Boote im Ocean Race befinden sich nun westlich der bretonischen Küste. Holcim - PRB liegt mit mehr als 50 Seemeilen vor Biotherm. Die Malizia - Seaexplorer des Hamburger Skippers Boris Herrmann hat fast 80 Seemeilen Rückstand auf die führende Yacht.

Nach wie vor ist offen, wie die Rennleitung mit dem Antrag von 11th Hour Racing auf Wiedergutmachung wegen der Kollision mit Guyot verfährt. Die Jury tagt noch. Von der Entscheidung über Punkte am grünen Tisch hängt ab, ob Holcim - PRB noch eine Chance auf den Gesamtsieg hat - die Schweizer haben zwei Zähler Rückstand auf 11th Hour.

11th Hour hat Den Haag verlassen

72 Stunden lang hat das Team von 11th Hour Racing gearbeitet, um das Boot nach der Kollision mit Guyot wieder seetauglich zu machen. Unter anderem musste ein großes Loch im Heck geflickt werden. Nun gab ein unabhängiger Gutachter grünes Licht - die Malama hat Den Haag verlassen und segelt gen Genua.

Dort wollen Skipper Charlie Enright und seine Crew vor dem 30. Juni ankommen, um noch am In-Port-Race teilnehmen zu können: "Das wird knapp, aber wir wollen die Gelegenheit haben, das Hafenrennen zu bestreiten, und die Wertung gewinnen. Es ist ein 'Rennen-im-Rennen' - der Countdown läuft."

Die Gesamtwertung der Hafen-Rennen 1. 11th Hour Racing - 24 Punkte

2. Team Malizia - 21 Punkte

3. Biotherm Racing - 16 Punkte

4. Team Holcim - 15 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 10 Punkte

Guyot-Yacht nicht nach Genua

Die provisorischen Arbeiten an der bei der selbstverschuldeten Kollision mit der Malama von 11th Hour Racing beschädigten Yacht sind beendet, dennoch wird Skipper Benjamin Dutreux das Boot nicht nach Genua segeln: "Das wäre zu riskant, außerdem würden wir erst nach dem Grand Final dort ankommen."

Daher wird der Franzose seine Yacht in den Heimathafen Les Sables-d'Olonne in der Vendée bringen. Das Team will anschließend nach Genua reisen, um dem Ocean-Race-Sieger und den übrigen Konkurrenz-Booten "unseren Respekt zu zeigen".

Holcim kann Führung leicht ausbauen

Das Schweizer Team Holcim - PRB liegt bei der Schlussetappe der Weltumsegelung weiter in Führung. Bei schwachen Winden gelang es der Crew um Skipper Benjamin Schwartz sogar, den Vorsprung auf Biotherm leicht auszubauen. Vor der bretonischen Küste lag Holcim am Sonntagmorgen rund 20 Seemeilen vor seinem ersten Verfolger. Die Malizia von Boris Herrmann ist weiterhin Dritter.

Arbeiten an der 11th-Hour-Yacht - "Wie die Mona Lisa"

"Das kann nur als die Mona Lisa des Boot-Baus beschrieben werden." Die Reparaturarbeiten an der Yacht des 11th Hour Racing Teams nach dem Zusammenstoß mit Guyot schreiten gut voran. "Es ist sehr hart gewesen, aus der Etappe auszusteigen", sagte Skipper Charlie Enright. "Aber ich bin sehr stolz darauf, was wir in den letzten 48 Stunden geschafft haben."

Auch wenn 11th Hour auf dieser Etappe nicht mehr um Punkte segeln wird, soll Genua noch erreicht werden. Das Einlaufen im Zielhafen und die Party danach wollen sich der US-Amerikaner und sein Team nicht nehmen lassen.

Holcim setzt sich Stück für Stück ab

Während beim Ocean Race alle auf die Entscheidung der Jury warten, führt die Holcim-Yacht das nur noch aus drei Booten bestehende Feld mittlerweile souverän an. Biotherm (25 Seemeilen) und die Malizia (46) fallen immer weiter zurück. Die Schweizer kommen mit den herausfordernden Bedingungen im Ärmelkanal gut zurecht und haben offenbar den besten Kurs gefunden.

Was ein Etappenerfolg - noch sind es gut 1.800 Seemeilen bis Genua - wert wäre, ist allerdings noch völlig offen. Wann über den Antrag auf "Wiedergutmachung" des 11th Hour Racing Teams final beraten wird, ist nicht bekannt.

11th Hour gibt letzte Etappe auf

11th Hour wird auf der letzten Etappe nicht ins Rennen zurückkehren. Dies gaben die US-Amerikaner am Freitag bekannt. Gleichzeitig stellten sie bei der Rennleitung einen Antrag auf "Wiedergutmachung", um sich so doch noch Punkte zu sichern. Die Crew um Skipper Charlie Enright führt in der Gesamtwertung mit zwei Zählern Vorsprung auf Holcim.

Weitere Informationen Ocean Race: Etappen-Aus - 11th Hour will Punkte am grünen Tisch Nach der Kollision mit Guyot hat Skipper Charlie Enright die Etappe aufgegeben und einen "Antrag auf Wiedergutmachung" eingereicht. mehr

11th Hour war kurz nach dem Etappenstart von Team Guyot gerammt worden und hatte erhebliche Schäden am Boot erlitten. "Ich übernehme die volle Verantwortung. Es war unser Fehler", sagte Guyot-Skipper Benjamin Dutreux. Da 11th Hour also unverschuldet aus dem Rennen ausscheiden musste, besteht die Chance auf Punkte am grünen Tisch. Guyot hat das Rennen ebenfalls aufgegeben.

Beucke äußert sich zu Vorwürfen gegen Escoffier

Susann Beucke hat sich gegenüber dem NDR zu den Vorwürfen gegen Kevin Escoffier geäußert. "Die Vorfälle müssen geprüft und aufgeklärt werden", man dürfe so etwas nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie habe aber während ihrer Zeit an Bord der Holcim-Yacht keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Weitere Informationen Beucke zu Vorwürfen gegen Escoffier: "Nicht auf die leichte Schulter nehmen" Vor knapp zwei Wochen hatte Kevin Escoffier überraschend seinen Rückzug vom Ocean Race bekannt geben. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung eines Teammitglieds steht im Raum. mehr

"Believe" - 11th Hour setzt auf den Ted-Lasso-Spirit

"Dran glauben, niemals aufgeben!", so lautet das Motto von 11th Hour Racing nach der Kollision mit Team Guyot. Anlehnend an die Erfolgsserie "Ted Lasso", die von einem Berufsoptimisten aber fachfremden Fußball-Coach handelt, postete das Team ein Foto mit dem Schild "Believe".

11th Hour und das Warten auf die Jury-Entscheidung

Die Jury-Entscheidung über den von 11th Hour Racing eingereichten Protest wird entscheidende Auswirkungen auf das Gesamtergebnis des 14. Ocean Race haben. Sollte dem Team 11th Hour Racing eine klassische Wiedergutmachung zugesprochen werden, könnte das den im Klassement mit zwei Punkten vor dem Schweizer Team Holcim - PRB liegenden Amerikanern am grünen Tisch vorzeitig den Gesamtsieg sichern. Damit wäre Holcim der Chance beraubt, 11th Hour Racing auf dem Wasser noch zu überholen.

Weitere Informationen Ocean Race: Kehrt 11th Hour Racing nach der Kollision zurück? Auch nach einer Reparatur-Nachtschicht ist nicht klar, ob es für die beschädigte 11th Hour Racing bei der Weltumseglung weitergehen kann. mehr

Boris Herrmanns Team Malizia - Seaexplorer hatte vor der letzten Etappe eine hauchdünne Chance, im Gesamtklassement noch auf Platz zwei vorzurücken. Die deutsche Yacht hätte die Etappe gewinnen und Team Holcim Fünfter werden müssen. Bei aktuell nur noch drei Booten - damit geht es auch nur um drei Punkte - im weiterlaufenden Rennen ist die Chance zum finalen Vorrücken für Team Malizia aber nicht mehr gegeben.

11th-Hour-Racing-Team arbeitet intensiv am Boot

Nach der Rückkehr ins Dock galt es für das Team von 11th Hour Racing, keine Zeit zu verlieren. Die Techniker arbeiteten während der gesamten Nacht daran, das beschädigte Boot Malama wieder flott zu bekommen, damit es noch auf die letzte Etappe nach Genua gehen kann. Auch seit dem Freitagmorgen arbeiten die Techniker im Schichtbetrieb am Comeback des Teams.

Malizia - Seaexplorer auf Rang drei

15 Stunden nach dem Start in Den Haag ist das reduzierte Feld recht dicht besammen. In Führung liegt Holcim - PRB mit 1,8 Seemeilen Vorsprung auf Biotherm. Die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann folgt mit 4,2 Seemeilen Rückstand auf Rang drei. Die Guyot hatte nach der Kollision mit 11th Hour Racing auf die Etappe verzichtet. Wie es beim Gesamtführenden 11th Hour Racing weitergeht, ist noch nicht geklärt. Das Boot ist schwer beschädigt.

Enright: "Der Aufprall war heftig"

Charlie Enright, Skipper der schwer beschädigten 11th Hour Racing, nannte nach der Rückkehr ins Dock die Kollision mit Guyot "natürlich eine sehr unglückliche Situation. Ich möchte nicht spekulieren, aber es scheint, dass die andere Crew uns nicht gesehen hat. Wir waren das Boot mit Vorfahrt. Der Aufprall war heftig – wir haben großes Glück, dass alle wohlauf sind."

VIDEO: Drama beim Ocean Race: Team Guyot rammt 11th Hour Racing (2 Min)

Und weiter: "Unfälle passieren, und es ist klar, dass sie unser Rennen nicht beenden wollen, so wie wir ihr Rennen nicht beenden wollen. Wir müssen einfach abwarten, was als nächstes passiert."

Herrmann bietet beiden Teams im Hafen Hilfe an

Skipper Boris Herrmann von der Malizia hat 11th Hour und Guyot nach dem schweren Unfall Hilfe angeboten. "Das ist nicht die Art und Weise, wie man sich einen Rennstart erhofft, zum Glück wurde niemand verletzt", so der Hamburger und fügte hinzu. "Wir bieten beiden Teams unsere Unterstützung bei den Reparaturarbeiten an, die anstehen."

Derweil hat die Malizia im Rennen die Führung übernommen. Allerdings sind die drei Boote, die auf dem Weg zum letzten Etappenzielort Genua sind, sehr eng beisammen. Herrmann und Co. waren kurz zuvor noch auf Rang drei zurückgefallen.

Verbliebenes Feld eng beisammen

Etwa zwei Stunden nach dem Start liegt das verbliebene Trio dicht beianander. Holcim - PRB führt mit einer knappen Seemeile vor der Malizia - Seaexplorer. Biotherm hat einen Rückstand von rund eineinhalb Seemeilen auf den Führenden.

Großes Loch bei 11th Hour, Guyot mit Bugschaden

Der Schaden bei Guyot erscheint nicht so gravierend, Skipper Benjamin Dutreux ist dennoch untröstlich.

Die Yacht von 11th Hour Racing hat es hingegen schwer erwischt.

Weitere Informationen Ocean Race: Guyot gibt nach Kollision auf und will 11th Hour helfen Die beiden Boote stießen beim Rundkurs vor Den Haag zusammen und müssen nun im Hafen repariert werden. mehr

Holcim - PRB als erstes durch das "Leaving Gate"

Nur drei Boote haben das "Leaving Gate" der siebten Etappe bislang passiert. Holcim - PRB hat einen deutlichen Vorsprung vor Boris Herrmanns Malizia - Seaexplorer. Biotherm folgt auf Rang drei.

Kollision zwischen Guyot und 11th Racing

Was für ein Drama! Guyot environnement - Team Europe bleibt vom Pech verfolgt. Das Boot kollidierte bei einer Wendemarke mit dem Heck von 11th Hour Racing. Beide Boote sind beschädigt und müssen zurück in den Hafen. In der US-Yacht klafft ein Riesen-Loch.

Holcim - PRB macht Tempo

Nach der Hälfte des Rundkurses liegt Holcim - PRB in Führung, gefolgt von 11th Hour Racing und Guyot environnement - Team Europe.

Start geglückt: 11th Hour Racing vor Malizia

Die Imocas sind gestartet. 11th Hour Racing überquerte die Startlinie als erstes Boot, die Malizia - Seaexplorer folgte direkt dahinter. Die Yachten haben gutes Tempo, sind mit mehr als 20 Knoten unterwegs und stehen zum Teil auf ihren Foils.

Gleich geht's los ...

Zunächst müssen die fünf Boote einen kleinen 2,4 Seemeilen langen Rundkurs absolvieren, ehe es durchs "Leaving gate" raus aufs offene Meer geht.

Gute Windbedingungen

Im Gegensatz zum Start in Aarhus haben die Segler vor Den Haag heute gute Bedingungen. Der Wind kommt aus dem Norden und bläst mit bis zu 14 Knoten.

Zum letzten Mal: Sailors Parade und Ausdocken

Die Imoca-Crews haben sich von den Zuschauern in Den Haag verabschiedet und die Boote ausgedockt. In einer Stunde beginnt die letzte Etappe des Ocaen Race nach Genua.

Rosie - die Dauerbrennerin von Team Malizia

Auch Rosalin Kuiper, die als einzige Frau alle sieben Etappen an Bord der Malizia - Seaexplorer mitgesegelt ist, blickt dem "final stretch" voller Vorfreude entgegen:

Noch zweieinhalb Stunden bis zum Start

Boris Herrmann und seine Malizia-Crew sind heiß auf die Schlussetappe des Ocean Race ...

Malizia - Seaexplorer braucht für Rang zwei Hilfe der Konkurrenz

Die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann geht heute mit einer kleinen Chance auf das Erreichen des zweiten Platzes im Abschlussklassement in die siebte und letzte Etappe ins italienische Genua. Dafür müsste diese Etappe gewonnen und zudem das Team Holcim Letzter werden. Das Schweizer Team kämpft aber mit 11th Hour Racing um den Gesamtsieg beim Ocean Race.

AUDIO: Ocean Race: Malizia mit kleiner Chance auf Rang zwei (1 Min) Ocean Race: Malizia mit kleiner Chance auf Rang zwei (1 Min)

Heute Start der siebten und letzten Etappe

Ein letzter Ritt noch, dann ist die Weltumseglung geschafft. Heute um 18.15 Uhr starten die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann und der Rest der Ocean-Race-Flotte von Den Haag aus in die siebte und letzte Etappe. Es geht über 2.200 Seemeilen ins italienische Genua. Die Ankunft der Boote wird um den 25. Juni herum erwartet.

Herrmann, der mit seiner Crew noch den zweiten Platz erobern kann, zog schon vor der Schlussetappe eine positive Bilanz:

Weitere Informationen Ocean Race: Herrmann zieht vor Schlussetappe positive Bilanz Der Hamburger ist mit dem bisherigen Verlauf der Weltumsegelung zufrieden. Er hofft, auch bei der kommenden Auflage an den Start zu gehen. mehr

6. Etappe: Fly-By in Kiel und royaler Malizia-Besuch

Der "Sprint" von Aarhus über Kiel nach Den Haag in der Zusammenfassung:

VIDEO: Ocean Race: Die sechste Etappe von Aarhus über Kiel nach Den Haag (11 Min)

Malizia wieder mit Lunven

Für die letzte Etappe des Ocean Race nimmt Malizia-Skipper Boris Herrmann Navigator Nicolas Lunven wieder an Bord. Der Franzose war auch schon beim In-Port-Race am Dienstag dabei.

Lunven ersetzt auf dem Weg nach Genua Axelle Pillain, die das Teilstück von Aarhus nach Den Haag bestritten hatte. Außerdem sind Will Harris und Rosalin Kuiper auf der Schlussetappe dabei - ebenso wie OnBoard-Reporter Antoine Auriol.

11th-Hour-Crewmitglied Clapcich geht beim Hafenrennen über Bord

11th Hour Racing und vor allem Francesca Clapcich hatten beim Hafenrennen in Den Haag einen kleinen Schockmoment zu überstehen. Als die Italienerin während des Rennens ein Problem am J2-Segel beheben wollte, wurde sie über Bord geschleudert, blieb aber unverletzt.

Die Sicherungsleine hielt Clapcich am Boot und der 35-Jährigen gelang es, sich selbst wieder an Bord zu ziehen. "Ich hing da, habe mich hochgezogen und weiter ging's", berichtete die zweimalige Olympiateilnehmerin hinterher mit einem Lächeln.

Was für ein Glücksmoment für Guyot

Rumpfschaden auf Etappe 3, Mastbruch auf Etappe 4, Etappe 5 verpasst - Benjamin Dutreux und seine Crew haben schon viel durchgemacht in den vergangenen fünf Monaten. Nun krönten sie ihr Comeback beim Ocean Race auf eindrucksvolle Weise beim Hafenrennen vor Den Haag.

Guyot mit Start-Ziel-Sieg

Die Yacht des französischen Skippers Benjamin Dutreux war von Beginn an in Führung, ersegelte sich einen großen Vorsprung und gab ihn nicht mehr her. 11th Hour Racing wurde Zweiter und baute damit den Vorsprung in der Hafenrennen-Wertung aus.

Boris Herrmann und seine Malizia - Seaexplorer kamen als Dritte vor Biotherm ins Ziel. Team Holcim hatte vom Start weg Probleme und beendete das In-Port-Race auf dem letzten Platz.

Die Gesamtwertung der Hafen-Rennen 1. 11th Hour Racing - 24 Punkte

2. Team Malizia - 21 Punkte

3. Biotherm Racing - 16 Punkte

4. Team Holcim - 15 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 10 Punkte

Hohes Tempo, viele Positionswechsel

Mit phasenweise 30 Knoten pflügen die Imocas durch die Nordsee vor Den Haag. Guyot ist zur Halbzeit des ersten Durchgangs immer noch deutlich vorne. Team Malizia und 11th Hour Racing liefern sich ein hartes Duell um Rang zwei.

Guyot environnement on fire

Guyot erwischt den besten Start, zieht davon. Boris Herrmann und seine Malilzia - Seaexplorer liegt auf Rang drei hinter 11th Hour Racing. Das Tempo ist sehr hoch, die Boote machen zum Teil mehr als 20 Knoten.

Die Boote sind gestartet

Endlich wieder ein In-Port-Race mit allen fünf Booten, die am aktuellen Ocean Race teilnehmen: Guyot environnement - Team Europe verpasste wegen der Mastbruch-Reparatur die beiden Rennen in Newport und Aarhus. Nicht an Bord ist der Berliner Robert Stanjek - für ihn ist Philipp Kasüske dabei.

Das Team kommentierte die Entscheidung nicht, gab stattdessen die Crew für das Hafenrennen bekannt. In der Aufstellung fehlt Escoffier. Die Flotte der Imoca-Jachten startet am Sonntag um 14.15 Uhr ins Hafenrennen, bevor die sechste von sieben Etappen am 8. Juni beginnt.

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 2. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.05.2023 | 22:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln