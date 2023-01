News zum Ocean Race: Beucke aufgeregt und demütig vor dem Debüt Stand: 22.01.2023 22:53 Uhr Das Ocean Race 2023 mit Boris Herrmann läuft und begann mit der ersten Etappe von Alicante auf die Kapverden. Die Route in der Übersicht, alle wichtigen Ereignisse, Positionen der Segler und Hintergründe gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Beucke im Sportclub-Interview vor Ocean-Race-Debüt

Susann Beucke steigt ab dem kommenden Mittwoch ins Ocean Race ein, wenn auf den Kapverden die zweite Etappe startet. Im Sportclub-Interview spricht die Kielerin über ihren Skipper Kevin Escoffier und ihre mentale Vorbereitung auf den Ritt nach Kapstadt.

VIDEO: Ocean Race: Susann Beucke darf endlich starten ( Min)

Die Höhepunkte der ersten Etappe

Spektakuläre Bilder, ein spannendes Rennen und Boris Herrmann auf Platz drei: Die Highlights der ersten Etappe von Alicante auf die Kapverden.

VIDEO: Ocean Race: Die erste Etappe von Alicante auf die Kapverden (8 Min)

Herrmann "superglücklich" mit seinem Team

Boris Herrmann war nach der Zielankunft zufrieden mit Rang drei auf der ersten Etappe. "Ich bin super glücklich mit der Leistung unseres Bootes und meines Teams", sagte der Hamburger. "Es hat fast drei Tage gedauert, bis wir miteinander sprechen konnten, weil es an Bord nach dem Start in den harten Bedingungen so laut und brutal zuging. Danach haben wir beinahe Champagner-Bedingungen genossen, ziemlich schnelles und schönes Segeln."

VIDEO: Herrmann: "Bin erfreut über die erste Etappe" (1 Min)

Escoffiers Holcim-Team gewinnt erst Etappe - Herrmann Dritter

Der französische Skipper Kevin Escoffier hat mit seiner Crew die erste Etappe des Ocean Race gewonnen. Die Holcim-Yacht erreichte die Ziellinie bei Mindelo in den Nacht von Freitag auf Sonnabend. Mit 2:50 Stunden Rückstand kam das 11th Hour Racing Team auf Rang zwei.

Das Malizia-Team um Boris Herrmann erreichte am Sonnabend um 8.35 Uhr deutscher Zeit als Dritter das Ziel.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ocean Race

Seit wann gibt es das Ocean Race? Wie wird gewertet? Wie viele Deutsche sind dabei? Alle Informationen gibt es im FAQ.

Ocean Race: Sieben Etappen über 32.000 Seemeilen

Die wichtigste Mannschaftsregatta des internationalen Segelsports führt in diesem Jahr für die Imoca-Klasse über sieben Etappen und insgesamt 32.000 Seemeilen (rund 60.000 Kilometer).

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; erwartete Ankunft: 22. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. erwartete Ankunft: 9. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

VIDEO: Ocean Race 2023: Das ist die Route (1 Min)

Verfolger verkürzen Rückstand auf führendes Boot

Die Teams von 11th Hour Racing und Malizia, bei dem der Hamburger Boris Herrmann der Skipper ist, kommen Stück für Stück an das führende Boot heran. Ganz vorn liegt nach wie vor das Team Holcim um Skipper Kevin Escoffier, das allerdings auch nur noch 100 Seemeilen vom Ziel der ersten Etappe auf den Kapverdischen Inseln trennt. Nachdem die Verfolger zwischenzeitlich pro Stunde zehn Seemeilen gutmachen konnten, hat Holcim zuletzt wieder Fahrt aufgenommen.

Spitzenreiter Holcim weniger als 250 Seemeilen vom Ziel entfernt

Team Holcim um Skipper Kevin Escoffier führt das Rennen weiterhin an und ist mittlerweile weniger als 250 Seemeilen vom Ziel der ersten Etappe entfernt. Boris Herrmann macht derweil weiter Druck auf das 11th Hour Racing Team und hat als Dritter den Rückstand auf knapp zehn Seemeilen verkürzt.

Herrmann erhöht den Druck

Boris Herrmann und seine Crew haben den Rückstand auf den Führenden Kevin Escoffier (Team Holcim) deutlich verringert. Zwischen Freitagabend und Sonnabend werden die Boote auf den Kapverden erwartet - kann der Hamburger Skipper noch ganz vorne angreifen?

Rund 360 Seemeilen vor dem Ziel lag die drittplatzierte Malizia Seaexplorer am Freitagmorgen knapp 60 Seemeilen hinter Escoffier zurück. Charlie Enright und das 11th Hour Racing Team auf Rang zwei haben lediglich 17 Seemeilen Vorsprung.

Die Malizia Seaexplorer pflügt durch den Ozean

Boris Herrmann und seine Crew jagen dem Führungsduo hinterher. Mit zum Teil bis zu 33,7 Knoten pflügt die Malizia Seaexplorer durch den Atlantischen Ozean und versucht, den Rückstand, der am Donnerstagmittag aber immer noch rund 90 Seemeilen betrug, zu verkürzen.

Team Holcim behauptet die Führung

Am Donnerstagmorgen lag das Team Holcim von Skipper Kevin Escoffier weiterhin vor dem 11th Hour Racing Team auf Rang eins. In der Nacht hatte es kurzzeitig einen Führungswechsel zwischen beiden Booten gegeben, ehe Team Holcim sich wieder einen Vorsprung erarbeitete.

Boris Herrmann bleibt mit der Malizia Seaexplorer auf dem dritten Platz. Das Tempo ist weiterhin hoch - möglicherweise kommen die ersten Boote bereits im Laufe des Freitags auf den Kapverden an.

Sonnenschein und Segelwechsel beim Team Malizia

Gibraltar passiert - Herrmann weiter Dritter

Alle fünf Yachten haben die Straße von Gibraltar hinter sich gelassen und machen Tempo auf dem Atlantik. Der Hamburger Boris Herrmann und seine Crew lagen mit der Malizia Seaexplorer am Mittwochmorgen weiterhin auf dem dritten Rang - mit rund 56 Seemeilen Rückstand auf das führende Team Holcim von Skipper Kevin Escoffier.

Wachwechsel und der Kampf gegen die Wellen

Weckruf bei Boris Herrmann, Kampf gegen den Seegang bei Rosalin Kuiper: Eindrücke von der Malizia Seaexplorer auf der ersten Etappe des Ocean Race.

VIDEO: Ocean Race: Wachwechsel und Seekrankheit auf der Malizia (1 Min)

Herrmann am Dienstagmorgen auf Rang drei

An der Spitze des Rennens lag am Dienstagmorgen Team Holcim mit Skipper Kevin Escoffier. Mit kleinem Rückstand Zweiter war das 11th Hour Racing Team. Die beiden Boote hatten sich im Laufe der Nacht ein wenig abgesetzt. Boris Herrmann hatte als Dritter mit der Malizia Seaexplorer knapp 40 Seemeilen Rückstand.

Nächster Stopp Kapverden

Durch die zu erwartende, starke Windunterstützung in der Straße von Gibraltar werden die Rennyachten voraussichtlich nur etwa fünf Tage für die erste Etappe benötigen. "Wer die Passatwinde zuerst erreicht, hat gute Chancen die Etappe zu gewinnen", so Boris Herrmann. Nach kurzem Stopp auf den Kapverden wird das Rennen am 25. Januar mit der zweiten Etappe nach Kapstadt fortgesetzt.

VIDEO: Ocean Race: Das Rennen um den Globus - mit vier Deutschen (2 Min)

Beucke warnt vor Straße von Gibraltar

Mit Susann Beucke ist beim Ocean Race erstmals seit 40 Jahren wieder eine deutsche Frau dabei - ab der zweiten Etappe. Die 31-Jährige aus Strande bei Kiel vom Team Holcim - PRB um Skipper Kevin Escoffier verfolgte den Start in Alicante vom Begleitboot aus und weiß, was auf die Kollegen zukommt:

VIDEO: Ocean-Race-Seglerin Beucke: "Mast- und Schotbruch für alle" (1 Min)

Leinen Los! Ocean Race 2023 ist gestartet

In Alicante ist der Startschuss für das Ocean Race 2023 gefallen. Die fünf Boote der Imoca-Klasse, darunter die "Malizia - Seaexplorer" von Boris Herrmann, haben die erste Etappe der legendären Mannschafts-Regatta rund um die Welt in Angriff genommen. Sie führt über 1.900 Seemeilen (rund 3.500 Kilometer) auf die Kapverden. Erwartete Ankunft ist der 22. Januar.

Insgesamt dauert das Ocean Race mehr als ein halbes Jahr. Die siebte und letzte Etappe wird am 15. Juni in Den Haag gestartet. Sie endet mit dem großen Finale in Genua. Die Ankunft wird für den 1. Juli erwartet.

