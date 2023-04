News zum Ocean Race - 11th Hour und Biotherm erreichen Ziel in Itajai Stand: 05.04.2023 13:31 Uhr Skipper Boris Herrmann und das Team Malizia haben die längste und härteste Etappe des Ocean Race gewonnen. Die Route in der Übersicht, alle wichtigen Ereignisse, Live-Tracker und Hintergründe gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

11th Hour wird Dritter auf der Königsetappe, Biotherm Vierter

Gut drei Tage nach Etappensieger Malizia hat 11th Hour Racing als drittes Boot das Ziel bei der Königsetappe erreicht. Das US-Team erhält dafür drei Punkte und liegt in der Gesamtwertung mit 13 Zählern ebenfalls auf Rang drei. Wenig später erreichte auch Biotherm den brasilianischen Hafen. Damit ist die längste Etappe in der Geschichte des Ocean Race beendet.

Der Gesamtstand beim Ocean Race

1. Team Holcim - 19 Punkte

2. Team Malizia - 14 Punkte

3. 11th Hour Racing - 13 Punkte

4. Biotherm Racing - 10 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

Noch einmal genießen: Das Finale der 3. Etappe

Malizia hat die Königsetappe des Ocean Race gewonnen - trotz aller Probleme. Die Höhepunkte im Video!

Keine neurologischen Schäden bei Kuiper

Co-Skipperin Rosalin Kuiper vom Team Malizia wird keine bleibenden gesundheitlichen Schäden von ihrem Sturz aus der Koje während der dritte Etappe des Ocean Race davontragen. Das hätten die neurologischen Untersuchungen ergeben, schrieb die Niederländerin am Montagabend auf ihrem Instagram-Account. Einzig eine Narbe über der rechten Augenbraue - dort hatte die 26-Jährige sich eine Platzwunde zugezogen - werde sie wohl ein Leben lang an den Unfall westlich von Kap Hoorn im Südpazifik erinnern, so Kuiper.

Die Niederländerin war am vergangenen Montag aus ihrer Koje geschleudert worden, nachdem eine große Welle die Malizia erfasst hatte. Dabei erlitt sie eine Gehirnerschütterung und zog sich eine zunächst stark blutende Platzwunde zu.

Herrmann und Co.: Urlaub in der Heimat oder in Brasilien

Die siegreiche Malizia - Seaexplorer war insgesamt 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden unterwegs - und hat dabei 14.714 Seemeilen zurückgelegt (Ideallinie 12.750). Und noch hat Skipper Boris Herrmann nicht Feierabend. Zu viel gibt es zu besprechen und vorzubereiten. Doch während für das Team hinter dem Team nun die Arbeit mit vielen Reparaturen erst richtig beginnt, darf die Crew bald Urlaub machen. Dabei könnten die Pläne kaum unterschiedlicher sein: Während sich zum Beispiel Herrmann auf Heimaturlaub begibt, lässt es ein Teil seiner Crew ganz ruhig angehen und genießt das Leben in Brasilien.

Nach dem Malizia-Sieg ist vor den Reparaturen

Drei Wochen "Pause" stehen an, ehe das Feld für die vierte Etappe nach Newport (USA) wieder in See sticht. Das Team Malizia verliert trotzdem keine Zeit, hat das Boot in Itajai bereits aus dem Wasser geholt und mit den Reparaturen begonnen.

Die Höhepunkte im Video

Die Bilder des Tages und der dritten Etappe - was für ein episches Abenteuer!

Herrmann happy: "Das ideale Schiff für die Vendée Globe"

Die Feuertaufe im Südpolarmeer ist bestanden, und Boris Herrmann ist sehr zufrieden mit der Performance seiner Malizia. "Es ist das ideale Schiff für die Vendée Globe, ich bin damit super glücklich. Es ist extrem sicher und kommt gut durch die See", sagte der Skipper: "Das Schiff hat Vorteile, nicht nur bei starkem Wind, sondern auch bei hohem Wellengang. Wenn die See ruhig ist, haben die anderen möglicherweise einen Vorteil. In Europa sind andere möglicherweise besser. Aber das wird sich erst zeigen."

Rosalin Kuiper: "Unwirklich, zurück an Land zu sein"

Malizia-Co-Skipperin Rosalin Kuiper meldet sich aus ihrem Hotelzimmer in Itajai: "Es ist so unwirklich, zurück an Land zu sein - und in einem Zimmer. Es ist so ruhig, an Bord ist es immer laut. Ich überspringe die Dusche und gehe jetzt direkt ins Bett", erzählt die Niederländerin, die "noch nicht realisiert hat, dass wir gewonnen haben".

Auch Holcim im Ziel - Harris will Spitze angreifen

Rund fünfeinhalb Stunden nach der Ankunft von Etappensieger Malizia ist auch Holcim - PRB im Ziel. Das Schweizer Team mit Skipper Kevin Escoffier verpasste bei der vierten Wertung erstmals die volle Punktzahl, bleibt aber mit 19 Zählern souverän an der Spitze des Gesamtklassements. Boris Herrmann und Co. kletterten mit 14 Punkten auf Rang zwei - und können von 11th Hour Racing und Biotherm, die beide noch unterwegs sind, auch auf diesem Teilstück nicht mehr verdrängt werden.

"Wir haben gezeigt, dass wir wirklich stark sind. Jetzt wollen wir sehen, ob wir Holcim - PRB im Kampf um die Spitzenposition herausfordern können", sagte Co-Skipper Will Harris. Rund 60 Prozent der Ocean-Race-Punkte sind auf den verbleibenden vier Etappen, die deutlich kürzer sein werden, noch zu haben.

Das wünscht sich die Malizia-Crew nach der Ankunft:

Nico Lunven: "Ein Bier und ein Bett."

Antoine Auriol: "Ein Bier."

Rosalin Kuiper: "Ich brauche nichts, ich bin glücklich."

Will Harris: "Ich will nur schlafen. Allein und ohne geweckt zu werden. Einfach ausschlafen."

Boris Herrmann: "Ich möchte mich mit anderen zusammen an einen Abendbrottisch setzen. An Bord hat jeder immer allein gegessen."

Boris Herrmann: "Hätten wir uns nie träumen lassen"

"Wir können es alle noch gar nicht so richtig glauben. Diese Etappe ist so ein bisschen wie ein Märchen, das wahr geworden ist. Weil wir am Anfang sogar überlegt hatten, mit einem großen Riss im Mast aufzugeben. Jetzt am Ende hier zu gewinnen, das hätten wir uns nie träumen lassen", sagte Boris Herrmann: "Diese Reparatur des Mastes wird in die Geschichte von Team Malizia eingehen. Das war wirklich eine MacGyver-Aktion."

"Liebe" für die 3. Etappe und eine Champagner-Dusche

Das haben sich Rosalin Kuiper und Co. verdient: Mit einem kräftigen Schluck aus der Champagner-Flasche feierte die Niederländerin auf der Bühne im Hafen von Itajai. Die Crew bekam den Siegerpokal überreicht und bejubelte mit den Fans ihren Triumph.

Kuiper könnte gleich wieder los. "Ich würde am liebsten sofort wieder aufs Boot", sagte die unverwüstliche Niederländerin, die für die dritte Etappe nur ein Wort hatte: "Liebe!"

So sehen Sieger aus ...

"And the winner of leg 3 is..."

Malizia jetzt auf Platz zwei

Durch den Etappensieg hat die Malizia fünf Punkte eingefahren und sich mit 14 Punkten in der Gesamtwertung auf Platz zwei vorgeschoben. "Hoffentlich geht es so weiter und wir können Holcim weiter ärgern", sagte Co-Skipper Will Harris. Das führende Boot von Kevin Escoffier wird voraussichtlich als Zweiter in Itajai ankommen und sein Punktekonto auf 19 Zähler stellen.

Malizia hat angelegt - Itajai feiert mit der Crew

Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Die Malizia hat in Itajai angelegt. Mit Riesenjubel und einer brasilianischen Flagge feierte die Crew beim Anlegen. "Wir haben es geschafft! Itajai, wir kommen", sagte Kuiper. Skipper Boris Herrmann war überwältigt von der Ankunft: "Eine fantastische Zielankunft, so viele Boote sind rausgekommen. Wir sind unglaublich glücklich."

34 Tage auf See für 14.714 Seemeilen

34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden hat die Malizia für 14.714 Seemeilen gebraucht, um von Kapstadt nach Itajai zu segeln. Um 2.20 Uhr Ortszeit passierten Boris Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper, Nico Lunven und Antoine Auriol die Ziellinie.

Kuiper überglücklich - "Unglaublicher Trip"

"Ich bin super glücklich, was für ein unglaublicher Trip", sagte die überglückliche Rosalin Kuiper. "Es ist verrückt, so ein toller Empfang mitten in der Nacht, mit so vielen Booten. Ich bin überwältigt." Die Co-Skipperin hatte mit einer Gehirnerschütterung nach einem schweren Sturz zu kämpfen.

Harris: "Ich bin so stolz"

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, ein Traum wird wahr. Ich bin so stolz auf das gesamte Team", sagte Co-Skipper Will Harris.

Etappensieg! Die Malizia hat es geschafft

Was für ein Triumph für Boris Herrmann und seine Crew! Die Malizia hat es geschafft und die dritte Etappe gewonnen. Herrmann und Co. haben sich über rund 15.000 Seemeilen durchgesetzt und die Ziellinie in Itajai als erstes Boot passiert. Riesenjubel an Deck. Nach einigen Rückschlägen auf der längsten und härtesten Etappe des Ocean Race hat die Malizia verdient gewonnen.

Ganz langsam zum Sieg

An Bord der Malizia wird schon gefeiert, Rosalin Kuiper tanzt. Aber noch ist es nicht geschafft, ganz langsam schiebt sich das Boot der Ziellinie entgegen - eine halbe Seemeile noch.

Parade in der Dunkelheit - Zwei Seemeilen noch

Auf den letzten Metern wird die Malizia von einigen Booten begleitet. Es ist noch dunkel in Itajai, doch das wird der Freude keinen Abbruch tun, wenn gleich die Ziellinie passiert wird. Zwei Seemeilen hat die Crew noch vor sich.

Jubel und Trubel rund um die Malizia

Jubel auf dem Beiboot, Helikopter in der Luft und auch Will Harris und Boris Herrmann sind an Deck und feiern. Gleich ist der Sieg perfekt.

Sehr leichte Winde im Zielbereich

Nur noch rund fünf Seemeilen für die Malizia. Rennleiter Phil Lawrence berichtet von sehr leichten Winden im Zielbereich, doch das dürfte Boris Herrmann und Co. auf ihrem Weg zum Etappensieg nicht mehr aufhalten.

Biotherm und sein Foil-Schaden

Vorne fährt die Malizia dem Sieg entgegen, hinten ist die Biotherm-Crew froh, dass sie ihren Schaden am Foil reparieren konnten.

Malizia fast am Ziel der Träume

Keine 20 Seemeilen mehr für das Team Malizia bis zum Ziel - und 80 Seemeilen Vorsprung auf Holcim - PRB. Die Erfüllung von Boris Herrmanns Traum ist zum Greifen nah...

Herrmann: Nur grober Fehler kann Malizia noch stoppen

120 Seemeilen bis Itajai und 65 Seemeilen Vorsprung - die Mailzia steuert auf Kurs Etappensieg. "Wir können nur noch verlieren, wenn wir uns einen groben Fehler leisten", sagt Skipper Boris Herrmann, der sich mit dem Triumph auf der "Monsteretappe" einen großen Wunsch erfüllen würde.

Reicht der Vorsprung der Malizia?

Aktuell segelt das deutsche Boot schneller als Holcim - PRB und vergrößert nach und nach den Vorsprung. Etwas mehr als 120 Seemeilen vor dem Ziel beträgt er inzwischen über 60 Seemeilen. Es sieht gut aus für Boris Herrmann und Co., und doch kann der Vorteil binnen weniger Stunden dahinschmelzen. Das weiß auch Herrmann: "Ich bin ein wenig angespannt. Jetzt will man keinen Fehler mehr machen."

"This ist the final push! Push push, push!“ Boris Herrmann

Der Wind wird in den kommenden Stunden kontinuierlich abnehmen, ist aber weiter nördlich stärker. Für die Malizia heißt es also, möglichst viel Polster auf Kevin Escoffier herauszuholen und zügig nach Norden zu kommen, um mit der letzten Brise bis kurz vor die Einfahrt nach Itajai ins Ziel zu segeln - zumal nun schon das zweite Vorsegel fehlt. "Es ist noch nicht entschieden", unterstrich Escoffier.

Malizia verliert Segel - Holcim auf der Seite

Nicht nur Biotherm musste den Bedingungen in der Nacht Tribut zollen. Auch das Führungsduo hatte Probleme. Der Malizia riss eins der vier Raumwindsegel. Holcim legte sich nach einem Strömungsverlust auf die Seite, verhinderte aber letztlich Schlimmeres.

Malizia baut Vorsprung auf Holcim aus

Die Malizia mit Skipper Boris Herrmann ist auf Kurs Etappensieg. Nachdem sich das Boot des Hamburgers und Team Holcim lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten, zog die Malizia in den vergangenen Stunden davon. Am Samstagmorgen (MESZ) hatten Herrmann und seine Crew gut 40 Seemeilen Vorsprung.

Biotherm kollidiert mit einem Objekt

Schrecksekunde für Team Biotherm: Das Boot kollidierte mit einem "nicht identifizierten schwimmendem Objekt". Laut Crew wurde ein Foil beschädigt und es kam zu einem leichten Wassereinbruch. Die Situation sei aber unter Kontrolle und das Rennen werde mit verringerter Geschwindigkeit fortgesetzt.

Herrmann setzt auf Tiefdruckgebiet mit viel Wind

Holcim - PRB und die Malizia ringen um den Sieg auf der Königsetappe. Boris Herrmann setzt im Showdown auf Bedingungen, die den guten Starkwind-Eigenschaften seiner robusten Malizia entgegenkommen. "Im Verlauf des heutigen Tages wird das Hochdruckgebiet verschwinden. Ein Tiefdruckgebiet kommt von Land. Da rechnen wir mit recht viel Wind. Wir hoffen, dass wir da wieder einen Vorsprung gewinnen können", sagte der Hamburger. Die Hoffnung des 41-Jährigen ist es, "dass wir am Sonntag, wenn der Wind zum Ziel wieder leichter wird, ein paar Meilen Vorsprung haben und dann als Erste ins Ziel kommen".

Holcim an der Malizia vorbei

Die Malizia - Seaexplorer und Holcim - PRB liefern sich weiter ein packendes Rennen auf der Zielgeraden der dritten Etappe. Nun hat sich Holcim mit einem hauchdünnen Vorsprung an dem Boot von Skipper Boris Herrmann vorbeigeschoben und führt. "Das ist so verrückt nach 12.000 Seemeilen", sagte Rosalin Kuiper vom Team Malizia.

Die Niederländerin erholt sich immer noch von ihrer schweren Kopfverletzung, segelte auch wieder ein bisschen mit, musste aber abbrechen. "Ich bin erschöpft und schlafe noch sehr viel", berichtete die Co-Skipperin.

Guyot in Itajai angekommen

Die Guyot hat Itajai erreicht. Das Boot von Skipper Benjamin Dutreux hatte nach dem Abbruch der dritten Etappe und Reparaturen in Kapstadt den direkten Weg nach Brasilien genommen. Genau zwei Wochen hat die Überfahrt der Guyot gedauert, die auf der vierten Etappe (ab dem 23. April) der Weltumseglung wieder ins Renngeschehen eingreifen will.

"Es ist aufregend, das Boot hier in Itajai willkommen zu heißen. Wir haben jetzt eine lange Liste von Aufgaben für die letzte Hälfte des Rennens zu erledigen. Ich weiß, dass wir in guter Verfassung in den Wettbewerb zurückkehren werden. Wir haben genügend Zeit, uns auch um Details zu kümmern, für die sonst nie Zeit ist", sagte Dutreux.

Holcim setzt zum Überholen an

Holcim - PRB rückt der Malizia immer näher auf die Pelle. Nur noch 3,6 Seemeilen trennen das Spitzenduo, und das Schweizer Team segelt aktuell schneller als Boris Herrmann und Co. Auch das vorausliegende Schwachwindgebiet dürfte eher Holcim helfen, ist es doch das bessere Allround-Boot. Der Malizia fehlt zudem das große Vorsegel, das erst nach Ankunft in Itajai repariert werden kann.

Malizia knapp vorn, Holcim holt weiter auf

Rund 1.000 Seemeilen haben die führenden Yachten bei der Königsetappe des Ocean Race noch bis zum Zielhafen Itajai in Brasilien vor sich - und das Rennen wird immer enger. Nicht einmal mehr zehn Seemeilen trennen die Malizia - Seaexplorer von Verfolger Holcim. Das Schweizer Boot war in den vergangenen vier Stunden im Schnitt zwei Knoten schneller unterwegs als der Hamburger Skipper Boris Herrmann und seine Crew.

Beucke hofft auf Rückkehr - Traum vom Fly-By in Kiel

Susann Beucke trainiert aktuell in Frankreich, steht aber auf Abruf. Noch ist unklar, ob sie beim Ocean Race bei einer weiteren Etappe dabei sein wird. Die Kieler Seglerin hatte im Team des Gesamt-Spitzenreiters Holcim - PRB auf dem zweiten Teilstück ihre Ocean-Race-Premiere gefeiert, auf der langen Etappe von Kapstadt nach Itajai gab dann aber die dreimalige Weltumseglerin Abby Ehler ihr Comeback. Der größte Wunsch der Olympia-Zweiten, die das Rennen intensiv beobachtet und der Crew um Skipper Kevin Escoffier die Daumen drückt, wäre die Teilnahme an der sechsten Etappe ab dem 8. Juni von Aarhus nach Den Haag mit Fly-By in Kiel.

Ein Schluck Rum für die Crew, die Malizia und Neptun

Boris Herrmann und seine Crew gönnten sich, dem Meer und der Malizia nach der Passage des legendären Kap Hoorn einen Schluck aus einer Buddel Rum. "Das Horn sah heute wunderschön aus, und nach ein paar Minuten verschwand es wieder im grauen Nebel", berichtete der Skipper. Für einen Segler ist es ein magischer Moment, den Felsen im Süden Chiles zu passieren - ein sagenumwobener Mythos. Tagelang hatten Herrmann und Co. kein Land gesehen. Kap Hoorn "als Erster zu erreichen, bedeutet fast mehr als der Etappensieg", so der Hamburger.

Ab in den Atlantik für Malizia und Co.

Beim Ocean Race sind nun die letzten 2.000 Seemeilen der Königsetappe eingeläutet. Die Flotte verlässt den Südpazifik und segelt nun im Atlantik weiter. Dort geht es für die Weltumsegler in der finalen Phase von Etappe drei die südamerikanische Ostküste hinauf nach Itajai. Im brasilianischen Hafen wird die zweite Runde Punkte der doppelt gewerteten Etappe über insgesamt fast 15.000 Seemeilen verteilt.

Herrmann nach Kap-Umrundung überwältigt

2009 hatte Boris Herrmann beim Global Ocean Race das Kap Hoorn gemeinsam mit Felix Oehme als Zweiter umrundet. Nun passierte der Hamburger die legendäre chilenische Landmarke mit der Malizia als Erster und war anschließend überglücklich. "Kap Hoorn hält für mich viele Erinnerungen bereit. Diese Linie als Erster zu erreichen, bedeutet fast mehr als der Etappensieg. Ich bin stolz auf das Team und auf dieses Boot", sagte der Skipper.

Herrmann-Crew gewinnt Roaring Forties Trophy

Der Gesamtsieg beim Ocean Race ist für die Malizia noch weit enfernt. Einen Titel hat das Team des Hamburgers Boris Herrmann nun aber schon gewonnen. Es sicherte sich die Roaring Forties Trophy für das Boot, das die Passage zwischen dem Kap der Guten Hoffnung in Afrika und dem Kap Hoorn in Südamerika am schnellsten meisterte.

Die Roaring Forties Trophy wurde in der Historie des Ocean Race erstmals für eine Nonstop-Passage zwischen beiden Kaps vergeben, da die dritte Etappe die längste des Rennens ist.

Malizia passiert Kap Hoorn und schreibt Geschichte

Die Malizia hat am Montagabend (MESZ) als erste Yacht das Kap Hoorn passiert und führt das Feld weiter an. Um genau 18.23 Uhr habe das Boot von Skipper Boris Herrmann die Landspitze auf der chilenischen Felseninsel Isla Hornos umrundet, teilte Mirko Gröschner, Direktor Marekting The Ocean Race, dem NDR mit. Die Malizia benötigte von Kapstadt, wo die dritte Etappe startete, bis zum Kap Hoorn exakt 29 Tage, vier Stunden und acht Minuten.

Herrmann und seine Crew schrieben damit Geschichte. Die Malizia ist das erste deutsche Schiff seit der Illbruck im Jahr 2002, das bei einer internationalen Offshore-Regatta das Kap Hoorn in der Führungsposition rundete. Das Team um den Deutschen Tony Kolb gewann das Ocean Race anschließend auch - vielleicht ja ein gutes Omen für die Malizia.

Kuiper geht es gut - "Rosie ist wirklich tapfer"

Nach ihrem Sturz geht es Rosalin Kuiper den Umständen entsprechend gut. "Ich werde darüber hinwegkommen. Zurzeit sehe ich aus wie Piratin Rosie. Ich schlafe viel und die Jungs kümmern sich um mich", sagte die Niederländerin nach ihrem Sturz aus der Koje. Will Harris hatte die Co-Skipperin gefunden. "Rosie ist wirklich tapfer und versucht, sich auszuruhen", so Harris.

Malizia: Kuiper erleidet Kopfverletzung

Kurz vor Kap Hoorn hat sich Co-Skipperin Rosalin Kuiper an Bord der Malizia eine Kopfwunde und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Die Niederländern war aus der Koje gefallen, als die Yacht in schwerer See unerwartet drehte und heftig aufschlug.

Malizia weiter vorn - Bedingungen brutal und schön zugleich

Die Boote sind weiterhin auf Kurs Kap Hoorn und befinden sich in rauer See. Mehrere Meter hohe Wellen und starker Wind sind extreme Herausforderungen für die Segler und ihre Boote. "Das sind schon ordentliche Wellen", sagte Malizias Will Harris, der aber auch betonte: "Es ist herausfordernd, macht aber auch Spaß. Hin und wieder surfen wir mit vollem Tempo eine Welle hinunter. Es fühlt sich gut an, wenn man dabei die volle Kontrolle hat. Wenn nicht, wird man ein wenig nervös."

Die Malizia mit Skipper Boris Herrmann liegt auf der längsten Etappe des Ocean Race weiterhin auf Platz eins. Am Samstagmorgen betrug der Vorsprung auf Team Holcim rund 22 Seemeilen. Der Hamburger beschrieb die Situation an Bord wiefolgt: "Ein wenig heißt es: Arschbacken zusammenkneifen und durch. Ich würde mir wünschen, elegant auf einer schönen Südmeer-Welle abzusurfen. Ohne das leidvolle Aufschlagen und Bolzen. Das geht durch Mark und Bein."

Malizia weiter vorn - Herrmann fühlt sich gut

Boris Herrmann und sein Team Malizia segeln auf dem zweiten Teil der Königsetappe um den Sieg. Im stürmischen Härtetest auf Kurs Kap Hoorn hat die deutsche Rennyacht über Nacht die Führung erfolgreich verteidigt. Das Schweizer Team Holcim - PRB bleibt allerdings hartnäckig dran, der Gesamführende hat aktuell 13,6 Seemeilen Rückstand auf die Malizia. Rund 60 Seemeilen weiter südlich als das Duo liegen Biotherm 50 und 11th Hour 60 Seemeilen zurück.

Herrmann und sein Team fühlen sich in ihrem extra für solche Starkwind-Bedingungen konzipierten Boot wohl. "Das Boot springt, schlägt und wir erleben Geschwindigkeiten von 30 Knoten. Ich fühle mich gut, zuversichtlich und wir führen", so der Hamburger Skipper. Das Ocean-Race-Quartett wird Kap Hoorn, das noch knapp 1.000 Seemeilen entfernt ist, voraussichtlich am Montagmorgen passieren.

Biotherm: Vorsegel gerissen

Pech für Biotherm: Das Boot von Skipper Paul Meilhat hatte knapp in Führung gelegen, als ein Vorsegel (Fractional Code Zero) riss. "Es gab eine steile Welle und wir hatten einen heftigen Nosedive. Als das Boot herauskam, war das Segel am Fuß praktisch entzweigerissen. Wir haben dann ein kleineres Segel gehisst. Das war unser erster Warnschuss von diesem großen Tiefdruckgebiet", erklärte der Franzose. Das Segel könne auf See nicht repariert werden, wohl aber in Itajai.

Herrmann: Bedingungen begünstigen normalerweise Malizia

Die Flotte ist jetzt in den Tiefausläufern schnell unterwegs, aber weiter dicht zusammen. Malizia-Skipper Boris Herrmann freut sich über die raueren Bedingungen, denn sie liegen seinem Boot: "Mit dem Fortschreiten des Tiefs wird Malizia beginnen, bei stärkerem SW-Wind zu segeln. Der Wind wird auf 20 Knoten auffrischen, und der Seegang wird sich mit dieser stärkeren SW-Strömung, die von der Westseite eines Tiefs kommt, weiter aufbauen. Dadurch werden Bedingungen geschaffen, die normalerweise unser Schiff begünstigen."

"Wir wissen, dass der Sturm kommt, aber ich vertraue dem Boot und ich weiß, wie stark es ist." Boris Herrmann

Tief naht - es wird ruppiger

Es wird absehbar wieder ruppiger beim Ocean Race, und das könnte die Flotte nach tagelangen Führungswechseln im engen Renngeschehen auseinenderreißen. Ein Tief naht und bringt vor allem entlang der Eisgrenze Wind, aber auch viel mehr Seegang. Holcim - PRB, Biotherm und 11th Hour Racing orientieren sich schon nach Süden, die Malizia (noch) nicht. Es gilt, den besten Kompromiss zu finden, um die Bedingungen bestmöglich zu nutzen, aber auch zu kontrollieren.

Malizia und Co. am entlegensten Punkt des Planeten

Die Flotte hat den nächsten großen Wegepunkt erreicht: Point Nemo zwischen Chile und Neuseeland, der nach Kapitän Nemo in Jules Vernes "20 000 Meilen unter dem Meer" benannt ist. Die Malizia - Seaexplorer passierte den entlegensten Punkt des Planeten als erstes Boot. An diesem Punkt beträgt der Abstand zum Festland 2.688 Kilometer. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in einer Höhe von rund 400 Kilometern.

Einsam wird es für Malizia-Skipper Boris Herrmann und Co. aber nicht, denn die Flotte ist weiterhin dicht beisammen. Alle vier Rennyachten kreuzten den Point Nemo innerhalb von lediglich 23 Minuten.

"Heute ist ein historischer Tag. Die Schlacht von Point Nemo!!", hatte Herrmann zuvor gesagt. "Wir können alle Boote hier durch unsere Fenster sehen. Sie sind nur ein paar Bootslängen entfernt und wir rasen alle auf Point Nemo zu. Es ist erstaunlich, so nah an unseren Freunden vorbeizusegeln!"

Ab Donnerstag soll ein Tief wieder mehr Wind bringen, vor allem nahe der Eisgrenze. Noch mehr als 4.000 Seemeilen (rund 6.400 Kilometer) sind es bis zum Zielhafen im brasilianischen Itajai.

Schwachwindphase vorbei - Malizia führt

Die Imoca-Flotte ist weiter eng beisammen, hat sich aber aus der Flaute herausgearbeitet und wieder Fahrt aufgenommen. Überraschend: Die Malizia von Skipper Boris Herrmann hat trotz der vermeintlichen Schwachwind-Schwäche nicht nur mitgehalten, sondern segelt derzeit vorneweg. Der Vorsprung ist aber klein - zwischen dem Spitzenreiter und der viertplatzierten Biotherm lagen am Dienstagmorgen lediglich fünf Seemeilen.

Alles auf Null nach drei Rennwochen

11th Hour Racing nun in Front und nicht mehr Vierter, dafür der lange souverän führende Spitzenreiter Holcim - PRB aktuell das Schlusslicht des Imoca-Quartetts - alles anders beim Ocean Race? Nicht wirklich. Die Boote sind praktisch auf einer Höhe in einer Linie von Nord nach Süd aufgereiht und versuchen abwechselnd, weiter in den Süden in Richtung Eisgrenze zu halsen, wo im Hochdruckgebiet der Wind geringfügig stärker ist. Dadurch wird das Ranking immer wieder durcheinander gekegelt.

Die Leichtwindzone hat die Flotte bis auf eine Seemeile (!) zusammengebracht. Malizia-Co-Skipperin Rosalin Kuiper stieg auf den Mast und konnte alle vier Boote von dort aus sehen. Am Anfang der Woche soll wieder stärkerer Wind aufkommen, dann wird auch das Rennen erneut Fahrt aufnehmen. Im Moment ist nach drei vollen Rennwochen nur klar, dass nichts klar ist. Alles offen auf dem zweiten Teil der Königsetappe...

Stanjek beobachtet aus der Ferne - und ist beeindruckt

Robert Stanjek beobachtet das Rennen aktuell aus der Heimat - und ist beeindruckt von den Leistungen der anderen Crews. "Ich bin fasziniert, wie sie ihre Probleme lösen auf dieser harten Etappe und überrascht von den 24-Stunden-Geschwindigkeitsrekorden. Sie haben einen großen Sprung gemacht", sagte der Berliner Skipper. "Die Malizia ist ein sehr starkes Boot für die großen Wellen. Wenn sie nicht gehandicapt sind, können sie richtig puschen und sind sehr schnell. Holcim ist offenbar das stärkste Allround-Boot, sie haben eine sehr erfahrene Crew mit Top-Seglern und finden die richtige Balance. Es wird sehr schwer sein, sie zu schlagen."

Der 41-Jährige vom Team Guyot fliegt am 13. oder 14. April nach Brasilien, wo er mit dem reparierten Boot auf der vierten Etappe wieder ins Rennen zurückkehren wird. "Wir glauben weiterhin fest daran, dass wir unser Ziel mit Platz drei oder vier erreichen können", sagte er.

Teil I der dritten Etappe in der Zusammenfassung

Weil es so schön war und so spannend...

"See you in Itajai" - Guyot segelt wieder

Alle Reparaturen erledigt, auf geht's nach Itajai. Das Team Guyot hat in Kapstadt abgelegt, um auf direktem Weg über den Atlantik nach Brasilien zu segeln, wo am 23. April die vierte Etappe der Weltumseglung startet. Dann wird die Guyot wieder ins Renngeschehen eingreifen.



Rund zwei Wochen wird das Team brauchen, um nach Itajai zu kommen. An Bord für die Überführung sind Sébastian Simon und der Deutsche Phillip Kasüke von der Segelcrew, OnBoard-Reporter Charles Drapeau sowie die Techniker Clovis Gautier und Jimmy le Baut.

Boris Herrmann träumt vom Etappensieg

Die Malizia macht weiter Druck auf die führende Holcim - PRB, auch wenn sich der Rückstand wieder auf 18 Seemeilen vergrößert hat. Das Team von Boris Herrmann hatte zuletzt die schnellste 24-Stunden-Durchschnittsgeschwindigkeit (21,4 Knoten) verbucht, aber auch Holcim ist nun wieder richtig gut unterwegs, aktuell mit rund 22 Knoten.

Auf dem Weg zum rund 6.500 Seemeilen entfernten Etappenzielhafen im brasilianischen Itajai steuert die Flotte auf ein Schwachwindgebiet zu - keine guten Bedingungen für die Malizia. "Es dürfte einen kleinen Re-Start des Rennens geben", prognostizierte Co-Skipper Will Harris. Doch Herrmann gibt sich kämpferisch: "Wir wollen diese Etappe so unbedingt gewinnen."

Malizia ganz knapp an Team Holcim dran

Die Malizia hat Kurs auf die Führung genommen. Die Crew um Skipper Boris Herrmann hat den Rückstand auf Holcim - PRB auf weniger als zehn Seemeilen verkürzt. In den vergangenen 24 Stunden war die Malizia, deren robuste Bauweise sich auf der Etappe durch das Südpolarmeer auszahlt, im Schnitt rund fünf Knoten schneller unterwegs als das Boot von Kevin Escoffier.

The Ocean Race: Die Etappen

1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar 1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar 4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April 12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai 5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai 3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni 800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli 2.200 Seemeilen

