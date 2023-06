News zum Ocean Race: 11th-Hour-Racing-Team arbeitet am Comeback Stand: 15.06.2023 22:54 Uhr Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

11th-Hour-Racing-Team arbeitet intensiv am Boot

Nach der Rückkehr ins Dock galt es für das Team von 11th Hour Racing, keine Zeit zu verlieren. Die Techniker arbeiteten während der gesamten Nacht daran, das beschädigte Boot Malama wieder flott zu bekommen, damit es noch auf die letzte Etappe nach Genua gehen kann. Auch seit dem Freitagmorgen arbeiten die Techniker im Schichtbetrieb am Comeback des Teams.

Malizia - Seaexplorer auf Rang drei

15 Stunden nach dem Start in Den Haag ist das reduzierte Feld recht dicht besammen. In Führung liegt Holcim - PRB mit 1,8 Seemeilen Vorsprung auf Biotherm. Die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann folgt mit 4,2 Seemeilen Rückstand auf Rang drei. Die Guyot hatte nach der Kollision mit 11th Hour Racing auf die Etappe verzichtet. Wie es beim Gesamtführenden 11th Hour Racing weitergeht, ist noch nicht geklärt. Das Boot ist schwer beschädigt.

Enright: "Der Aufprall war heftig"

Charlie Enright, Skipper der schwer beschädigten 11th Hour Racing, nannte nach der Rückkehr ins Dock die Kollision mit Guyot "natürlich eine sehr unglückliche Situation. Ich möchte nicht spekulieren, aber es scheint, dass die andere Crew uns nicht gesehen hat. Wir waren das Boot mit Vorfahrt. Der Aufprall war heftig – wir haben großes Glück, dass alle wohlauf sind."

Und weiter: "Unfälle passieren, und es ist klar, dass sie unser Rennen nicht beenden wollen, so wie wir ihr Rennen nicht beenden wollen. Wir müssen einfach abwarten, was als nächstes passiert."

Herrmann bietet beiden Teams im Hafen Hilfe an

Skipper Boris Herrmann von der Malizia hat 11th Hour und Guyot nach dem schweren Unfall Hilfe angeboten. "Das ist nicht die Art und Weise, wie man sich einen Rennstart erhofft, zum Glück wurde niemand verletzt", so der Hamburger und fügte hinzu. "Wir bieten beiden Teams unsere Unterstützung bei den Reparaturarbeiten an, die anstehen."

Derweil hat die Malizia im Rennen die Führung übernommen. Allerdings sind die drei Boote, die auf dem Weg zum letzten Etappenzielort Genua sind, sehr eng beisammen. Herrmann und Co. waren kurz zuvor noch auf Rang drei zurückgefallen.

Verbliebenes Feld eng beisammen

Etwa zwei Stunden nach dem Start liegt das verbliebene Trio dicht beianander. Holcim - PRB führt mit einer knappen Seemeile vor der Malizia - Seaexplorer. Biotherm hat einen Rückstand von rund eineinhalb Seemeilen auf den Führenden.

Großes Loch bei 11th Hour, Guyot mit Bugschaden

Der Schaden bei Guyot erscheint nicht so gravierend, Skipper Benjamin Dutreux ist dennoch untröstlich.

Die Yacht von 11th Hour Racing hat es hingegen schwer erwischt.

Holcim - PRB als erstes durch das "Leaving Gate"

Nur drei Boote haben das "Leaving Gate" der siebten Etappe bislang passiert. Holcim - PRB hat einen deutlichen Vorsprung vor Boris Herrmanns Malizia - Seaexplorer. Biotherm folgt auf Rang drei.

Kollision zwischen Guyot und 11th Racing

Was für ein Drama! Guyot environnement - Team Europe bleibt vom Pech verfolgt. Das Boot kollidierte bei einer Wendemarke mit dem Heck von 11th Hour Racing. Beide Boote sind beschädigt und müssen zurück in den Hafen. In der US-Yacht klafft ein Riesen-Loch.

Holcim - PRB macht Tempo

Nach der Hälfte des Rundkurses liegt Holcim - PRB in Führung, gefolgt von 11th Hour Racing und Guyot environnement - Team Europe.

Start geglückt: 11th Hour Racing vor Malizia

Die Imocas sind gestartet. 11th Hour Racing überquerte die Startlinie als erstes Boot, die Malizia - Seaexplorer folgte direkt dahinter. Die Yachten haben gutes Tempo, sind mit mehr als 20 Knoten unterwegs und stehen zum Teil auf ihren Foils.

Gleich geht's los ...

Zunächst müssen die fünf Boote einen kleinen 2,4 Seemeilen langen Rundkurs absolvieren, ehe es durchs "Leaving gate" raus aufs offene Meer geht.

Gute Windbedingungen

Im Gegensatz zum Start in Aarhus haben die Segler vor Den Haag heute gute Bedingungen. Der Wind kommt aus dem Norden und bläst mit bis zu 14 Knoten.

Zum letzten Mal: Sailors Parade und Ausdocken

Die Imoca-Crews haben sich von den Zuschauern in Den Haag verabschiedet und die Boote ausgedockt. In einer Stunde beginnt die letzte Etappe des Ocaen Race nach Genua.

Rosie - die Dauerbrennerin von Team Malizia

Auch Rosalin Kuiper, die als einziges Crew-Mitglied alle sieben Etappen an Bord der Malizia - Seaexplorer mitgesegelt ist, blickt dem "final stretch" voller Vorfreude entgegen:

Noch zweieinhalb Stunden bis zum Start

Boris Herrmann und seine Malizia-Crew sind heiß auf die Schlussetappe des Ocean Race ...

Malizia - Seaexplorer braucht für Rang zwei Hilfe der Konkurrenz

Die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann geht heute mit einer kleinen Chance auf das Erreichen des zweiten Platzes im Abschlussklassement in die siebte und letzte Etappe ins italienische Genua. Dafür müsste diese Etappe gewonnen und zudem das Team Holcim Letzter werden. Das Schweizer Team kämpft aber mit 11th Hour Racing um den Gesamtsieg beim Ocean Race.

AUDIO: Ocean Race: Malizia mit kleiner Chance auf Rang zwei (1 Min) Ocean Race: Malizia mit kleiner Chance auf Rang zwei (1 Min)

Heute Start der siebten und letzten Etappe

Ein letzter Ritt noch, dann ist die Weltumseglung geschafft. Heute um 18.15 Uhr starten die Malizia - Seaexplorer mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann und der Rest der Ocean-Race-Flotte von Den Haag aus in die siebte und letzte Etappe. Es geht über 2.200 Seemeilen ins italienische Genua. Die Ankunft der Boote wird um den 25. Juni herum erwartet.

Herrmann, der mit seiner Crew noch den zweiten Platz erobern kann, zog schon vor der Schlussetappe eine positive Bilanz:

6. Etappe: Fly-By in Kiel und royaler Malizia-Besuch

Der "Sprint" von Aarhus über Kiel nach Den Haag in der Zusammenfassung:

VIDEO: Ocean Race: Die sechste Etappe von Aarhus über Kiel nach Den Haag (11 Min)

Malizia wieder mit Lunven

Für die letzte Etappe des Ocean Race nimmt Malizia-Skipper Boris Herrmann Navigator Nicolas Lunven wieder an Bord. Der Franzose war auch schon beim In-Port-Race am Dienstag dabei.

Lunven ersetzt auf dem Weg nach Genua Axelle Pillain, die das Teilstück von Aarhus nach Den Haag bestritten hatte. Außerdem sind Will Harris und Rosalin Kuiper auf der Schlussetappe dabei - ebenso wie OnBoard-Reporter Antoine Auriol.

11th-Hour-Crewmitglied Clapcich geht beim Hafenrennen über Bord

11th Hour Racing und vor allem Francesca Clapcich hatten beim Hafenrennen in Den Haag einen kleinen Schockmoment zu überstehen. Als die Italienerin während des Rennens ein Problem am J2-Segel beheben wollte, wurde sie über Bord geschleudert, blieb aber unverletzt.

Die Sicherungsleine hielt Clapcich am Boot und der 35-Jährigen gelang es, sich selbst wieder an Bord zu ziehen. "Ich hing da, habe mich hochgezogen und weiter ging's", berichtete die zweimalige Olympiateilnehmerin hinterher mit einem Lächeln.

Was für ein Glücksmoment für Guyot

Rumpfschaden auf Etappe 3, Mastbruch auf Etappe 4, Etappe 5 verpasst - Benjamin Dutreux und seine Crew haben schon viel durchgemacht in den vergangenen fünf Monaten. Nun krönten sie ihr Comeback beim Ocean Race auf eindrucksvolle Weise beim Hafenrennen vor Den Haag.

Guyot mit Start-Ziel-Sieg

Die Yacht des französischen Skippers Benjamin Dutreux war von Beginn an in Führung, ersegelte sich einen großen Vorsprung und gab ihn nicht mehr her. 11th Hour Racing wurde Zweiter und baute damit den Vorsprung in der Hafenrennen-Wertung aus.

Boris Herrmann und seine Malizia - Seaexplorer kamen als Dritte vor Biotherm ins Ziel. Team Holcim hatte vom Start weg Probleme und beendete das In-Port-Race auf dem letzten Platz.

Die Gesamtwertung der Hafen-Rennen 1. 11th Hour Racing - 24 Punkte

2. Team Malizia - 21 Punkte

3. Biotherm Racing - 16 Punkte

4. Team Holcim - 15 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 10 Punkte

Hohes Tempo, viele Positionswechsel

Mit phasenweise 30 Knoten pflügen die Imocas durch die Nordsee vor Den Haag. Guyot ist zur Halbzeit des ersten Durchgangs immer noch deutlich vorne. Team Malizia und 11th Hour Racing liefern sich ein hartes Duell um Rang zwei.

Guyot environnement on fire

Guyot erwischt den besten Start, zieht davon. Boris Herrmann und seine Malilzia - Seaexplorer liegt auf Rang drei hinter 11th Hour Racing. Das Tempo ist sehr hoch, die Boote machen zum Teil mehr als 20 Knoten.

Die Boote sind gestartet

Endlich wieder ein In-Port-Race mit allen fünf Booten, die am aktuellen Ocean Race teilnehmen: Guyot environnement - Team Europe verpasste wegen der Mastbruch-Reparatur die beiden Rennen in Newport und Aarhus. Nicht an Bord ist der Berliner Robert Stanjek - für ihn ist Philipp Kasüske dabei.

Heute Hafen-Rennen in Den Haag

Bereits zwei Tage nach der Etappenankunft in den Niederlanden wird es heute schon wieder ernst beim Ocean Race. In Den Haag steht das Hafen-Rennen auf dem Programm. Start ist um 17.40 Uhr. Vor allem für 11h Hour und Holcim ist das Rennen wichtig, da bei Punktgleichheit nach der letzten Etappe die Wertung der Hafen-Rennen entscheiden würde.

Die Sonne scheint, es werden zwölf bis 16 Knoten Wind vorausgesagt.

Malizia mit Topspeed auf der 6. Etappe

Zum Etappensieg hat es nicht ganz gereicht für die Malizia auf der sechsten Etappe. Das Team um Boris Herrmann erreichte aber mit 35,9 Knoten die höchste Geschwindigkeit auf dem Teilstück von Aarhus nach Den Haag.

Royals an Bord der Malizia

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima ließ es sich nicht nehmen, Lokalmatadorin Rosalin Kuiper an Bord der Malizia - Seaexplorer persönlich zu begrüßen.

Schluss-Etappe beginnt in vier Tagen

Die Crews der Ocean-Race-Flotte haben nur eine kurze Verschnaufpause. Schon übermorgen, am 13. Juni, steht in Den Haag das In-Port-Race an. Zwei Tage später geht es für Boris Herrmann & Co. auf die Schluss-Etappe der Weltumseglung. Die Ankunft im italienischen Mittelmeerhafen Genua wird für den 1. Juli erwartet.

Kuiper: Willkommen in "Rosie-Land"

Rosalin Kuiper wurde bei der Ankunft in ihrer Heimat die 27-Jährige besonders gefeiert. "Wir sind hier nach unglaublicher Etappe in 'Rosie-Land' angekommen. Überall sind Plakate mit ihren Bildern und ihrem Namen zu sehen. Das ist fantastisch!", sagte Boris Herrmann.

Kuiper selbst war inmitten von "Rosie"-Sprechchören und lautem Jubel tausender Fans sichtlich ergriffen: "Der Empfang hier bedeutet mir eine Welt."

Der Gesamtstand beim Ocean Race

Damit steht fest: Um den Gesamtsieg kämpfen nur noch 11th Hour Racing und Team Holcim. Team Malizia kann auf der letzten Etappe, die ab dem 15. Juni nach Genua führt, maximal fünf Punkte holen.

Königlicher Besuch auf der Malizia

Unmittelbar nach dem Passieren der Ziellinie gab es hohen Besuch für die Crew der Malizia - Seaexplorer: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima kletterte an Bord und beglückwünschte Landsfrau Rosalin Kuiper.

Holcim Zweiter, hauchdünn vor Malizia

Was für ein Finale um Rang zwei! Team Holcim und Team Malizia segelten fast zeitgleich über die Ziellinie. Am Ende hatten Boris Herrmann und seine Crew einen Rückstand von knapp eineinhalb Minuten.

11th Hour Racing im Ziel

Die US-Yacht 11th Hour Racing hat die sechste Etappe des Ocean Race von Aarhus nach Den Haag gewonnen. Skipper Charlie Enright und seine Crew feierten damit den dritten Sieg hintereinander.

Live: Die Ziel-Ankunft der Malizia

Zweikampf zwischen Holcim und Malizia

Hinter 11th Hour Racing liefern sich Team Holcim und Team Malizia einen spannenden Kampf um Rang zwei. Weniger als eine Seemeile trennen die beiden Boote. Gelingt es der Crew von Boris Herrmann, noch an der Holcim vorbeizukommen?

11th Hour Racing hat die letzte Marke passiert

11th Hour Racing baut Vorsprung wieder aus

11th Hour Racing hat knapp fünf Seemeilen vor dem Ziel den Vorsprung auf Holcim wieder leicht ausgebaut - 1,8 Seemeilen sind es jetzt. Boris Herrmann und seine Malizia - Seaexplorer folgen mit einem Rückstand von 2,6 Seemeilen.

Nur noch zehn Seemeilen: Es wird ein Krimi ...

11th Hour Racing hat das Ziel vor Augen - Scheveningen, der Hafen von Den Haag, ist weniger als zehn Seemeilen entfernt. Aber Team Holcim (0,9 Seemeilen) und Team Malizia (1,5) sind Charlie Enright und seiner Crew dicht auf den Fersen.

Bug an Bug dem Ziel entgegen

Wie eng die Boote beisammen liegen, verdeutlicht dieses Foto, das 11th Hour Racing via Twitter verbreitete. Die Holcim-Yacht liegt nur wenige Meter hinter dem US-Boot.

11th Hour Racing macht Tempo

Die Verbotszonen liegen hinter der Imoca-Flotte - das Top-Trio befindet sich nun auf direktem Kurs Richtung Den Haag. 11th Hour Racing macht Tempo und hat sich einen kleinen Vorsprung vor Holcim und Malizia ersegelt. Aber rund 15 Seemeilen vor dem Ziel ist noch nichts entschieden.

Der Gesamtstand beim Ocean Race

Ebenso eng wie derzeit beim Finish der sechsten Etappe ist auch die Gesamtwertung. 11th Hour Racing hat nur einen Zähler Vorsprung auf Holcim.

Ankunft gegen Mittag?

Die Imocas müssen kurz vor dem Ziel ein Feld mit Verbotszonen passieren, ehe es wieder "freie Fahrt" in Richtung Den Haag gibt. Es wird wohl einige Manöver geben, was die Boote noch enger zusammenrücken lässt. Ankunft in Den Haag ist wohl zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr.

Alle Boote dicht beisammen

Rund 30 Seemeilen vor dem Zielhafen Den Haag liefern sich die Imoca-Yachten ein enges Rennen mit vielen Führungswechseln. 11th Hour Racing und Schlusslicht Biotherm liegen weniger als neun Seemeilen auseinander.

Fotofinish? Holcim führt, aber Malizia holt auf

"Es ist niemals vorbei, bis es vorbei ist..." Greifen Boris Herrmann und seine Malizia-Crew auf der sechsten Etappe doch noch nach dem Sieg? Zwischenzeitlich sogar Zweiter, liegt das Team nun auf Rang drei. Allerdings nur zwei Seemeilen hinter Team Holcim, das 11th Hour Racing als Führenden abgelöst hat.

Die kürzeste Etappe verlangt den Crews alles ab

Die sechste Etappe des Ocean Race hat es wirklich in sich. Es mag der kürzeste Abschnitt sein, doch die vielen Manöver bei wechselnden Winden verlangen die Crews alles ab. Mit dem festen Vorsatz, nichts zu verpassen, schlafen Teilnehmende immer wieder direkt an ihrem "Arbeitsplatz" ein.

Gut 200 Seemeilen vor dem Ende segelt die Malizia - Seaexplorer auf dem dritten Platz, rund sechs Seemeilen vor der Biotherm-Yacht. Bei einem Rückstand von 15 Seemeilen auf die Spitze ist noch alles möglich. 11th Hour führt weiter knapp vor Holcim - PRB.

Holcim verkürzt Rückstand auf 11th Hour

Gut 260 Seemeilen vor dem Zielort Den Haag spitzt sich der Kampf um die Führung zu: Die zweitplatzierte Holcim-Yacht ist bis auf 4,3 Seemeilen an das führende 11th Hour Racing Team herangerückt.

Auch dahinter geht es eng zu. Nicht einmal mehr zwei Seemeilen beträgt der Rückstand der Malizia mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann auf Biotherm auf Rang drei. Das Guyot-Team ist auch noch nicht abgeschlagen.

Entscheidende Passage nördlich von Dänemark

"Wenn wir es schaffen, in den nächsten Stunden in Fürhung zu bleiben, haben wir die riskantesten Passagen der Etappe hinter uns gebracht", sagte Amory Ross vom 11th-Hour-Team mit Blick auf Verfolger Holcim.

Beim Umrunden des dänischen Festlandes erwarten die Segler leichtere Winde, bevor es dann in die offene Nordsee geht. Dann sollen auch der Wind wieder auffrischen - und mit dem Tempo, das die Yacht erreicht hat, ist das Team nach eigener Aussage stets zufrieden gewesen.

11th Hour bestimmt das Rennen

11th Hour Racing liegt seit dem Etappenstart fast durchgängig an der Spitze der Rennens. Die US-Amerikaner führten auch am Samstagmorgen. Mit knapp zehn Seemeilen Rückstand folgte Holcim. Die anderen Teams liegen auf dieser kurzen Etappe schon relativ weit zurück: Biotherm ist Dritter, die Malizia Vierter, Guyot Fünfter.

Herrmann: "Besonderes Highlight"

Zwar passierten Boris Herrmann und das Team Malizia die Wendemarke in der Kieler Innenförde nur als Fünfte und Letzte, der Hamburger Skipper war dennoch begeistert vom Fly-By: "Das war so ein besonderes Highlight wie die Passage von Kap Hoorn. Ich werde das nie vergessen."

Rosalin Kuiper erhofft sich Ähnliches bei der Ankunft in ihrer niederländischen Heimat: "Kiel war fantastisch, mal sehen, was Den Haag für uns bereithält, ich kann es kaum erwarten!"

Partystimmung beim Ocean Race

Das Fly-By der fünf Imoca-Yachten verfolgten Zehntausende an den beiden Ufern der Kieler Förde. Bei schönsten sommerlichen Temperaturen herrschte eine Partystimmung wie sonst nur bei der Kieler Woche.

Das Fly-By in voller Länge

Rund drei Stunden hat das Fly-By der Ocean-Race-Flotte in der Kieler Förde gedauert. Für alle Fans, die das Spektakel verpasst haben, gibt es hier das Video in voller Länge.

VIDEO: Ocean Race in Kiel: Das Fly-By in Kiel in voller Länge (170 Min)

Jubel an Land - die Malizia ist da

Wenig später kommt auch die Malizia an der Tonne an. Die Segel-Fans an Land jubeln. Die Crew um Boris Herrmann hatte sich eigentlich ein wenig mehr vorgenommen. Doch noch ist die Etappe nicht entschieden.

VIDEO: Ocean Race in Kiel: Malizia erreicht die Wendemarke (4 Min)

Guyot an der Tonne

Das deutsch-französische Team umrundet die Wendemarke. Jetzt fehlt nur noch die Malizia.

Gute Laune bei Boris Herrmann

Die Malizia liegt zwar auf dem letzten Platz, doch die Stimmung bei Skipper Boris Herrmann ist gut: Er winkt den Zuschauern in den Booten, die das Rennen in der Förde begleiten.

Guyot bleibt vor der Malizia

Guyot erreicht die Kieler Innenförde und wird wohl auf Platz vier die Tonne umrunden. Die Malizia um Boris Herrmann ist doch ein gutes Stück zurück.

Jetzt auch Biotherm an der Wendemarke

Holcim ist durch, nun kommt auch Biotherm an die Wendemarke. Das Team aus Frankreich liegt derzeit auf Rang drei. Jetzt fehlen nur noch Guyot und die Malizia.

Holcim trifft 11th Hour

Team Holcim liegt auf Platz zwei und fährt in die Förde herein. 11th Hour ist schon wieder auf dem Rückweg.

VIDEO: Ocean Race: Platz eins grüßt Platz zwei (1 Min)

11th Hour umrundet die Tonne in der Kieler Förde

Deutlich später als ursprunglich erwartet kommt die erste Yacht zur Wendemarke: die 11th Hour Racing. Der Vorsprung des auch in der Gesamtwertung führenden Teams hat sich in der vergangenen halben Stunde weiter vergrößert.

VIDEO: Ocean Race: 11th Hour umrundet die Tonne in der Kieler Förde (2 Min)

Tempo nimmt zu

11th Hour hat derzeit ordentlich Wind und baut seinen Vorsprung aus.

VIDEO: 11th Hour vor der Kieler Förde in Führung (1 Min)

Beucke: "Eine Achterbahn der Gefühle"

Susann Beucke war auf der zweiten Etappe an Bord von Holcim. Als "eine Achterbahn der Gefühle" beschreibt sie die Erfahrung beim Ocean Race. Schöne Momente und schwierigen Momente hätten sich schnell abgewechselt.

11th Hour auf dem Weg in die Förde

Die US-Amerikaner liegen weiterhin in Führung und nehmen Kurs auf die Förde.

Gäbler: "Es geht taktisch hoch her"

Der mehrmalige Weltmeister Roland Gäbler beobachtet das Rennen ganz genau. "Es geht taktisch hoch her", lautet seine Einschätzung.

Erste Boote werden um 15.15 Uhr erwartet

11th Hour ist weiterhin in Führung. Dahinter liegt Holcim vor Biotherm und Guyot. Die Malizia ist derzeit auf dem letzten Platz. Gegen 15.15 Uhr wird das erste Boot wohl den Leuchtturm in Kiel erreichen.

Tausende Zuschauer warten in Kiel auf die Yachten

In einer Stunde werden die ersten Yachten in der Förde erwartet. Tausende Zuschauer sind bereits vor Ort. Eindrücke von Peter Carstens.

VIDEO: Ocean Race: Yachten auf Kurs Kiel (2 Min)

11th Hour weiterhin vorn - Rundkurs vor der Förde

Die US-Amerikaner führen die Flotte weiterhin an. Sie befinden sich bereits auf dem kleinen Rundkurs vor der Förde, der gefahren wird, damit die Yachten wie geplant gegen 15 Uhr in der Förde zu sehen sind.

Heute vor 21 Jahren: Illbruck begeistert in Kiel empfangen

Einen deutschen Sieger gab es bislang beim Ocean Race: die Illbruck. Auf den Tag genau vor 21 Jahren erhielt sie einen begeisterten Empfang in Kiel.

VIDEO: 2002: Die Illbruck gewinnt das Ocean Race (3 Min)

Was passiert beim Fly-By? Fragen und Antworten

Wo kann man die Yachten sehen? Wann sind sie in der Förde? Fragen und Antworten.

"Moin, Kiel": Ocean-Race-Flotte fliegt durch die Förde

Die sechste Etappe läuft, 11th Hour Racing liegt in Führung, die Malizia auf Rang fünf. Am Nachmittag wird die Flotte zum Fly-By in Kiel erwartet. Der NDR überträgt ab 15 Uhr live.

VIDEO: "Moin, Kiel": Ocean-Race-Flotte fliegt durch die Förde (2 Min)

Kuiper glücklich - "Fly Captain" Auriol am Start

"So schön zurück auf dem Wasser zu sein", sagte Rosalin Kuiper vom Team Malizia nach der ersten Nacht auf der sechsten Etappe in Richtung Den Haag. "Wir werden es genießen." "Fly Captain" Antoine Auriol hat auch schon Zeit gefunden, die Drohne von der Leine zu lassen ...

Holcim in Führung - Malizia derzeit Letzter

Das Schweizer Team Holcim hat auf der sechsten Etappe die Führung übernommen. Skipper Benjamin Schwartz und seine Crew überholten in den späten Donnerstagabend-Stunden das nach dem Start in Aarhus zunächst in Front liegende 11th Hour Racing Team. Auf Rang drei folgt Biotherm vor GUYOT environnement. Das Team Europe hatte zwischenzeitlich die Malizia des Hamburgers Boris Herrmann an sich vorbeiziehen lassen müssen, sich dann aber Platz vier zurückerobert.

11th Hour führt das Feld an

Der Wind frischt wieder auf, das Tempo wird höher. Als erstes Boot segelt 11th Hour durch das "Leaving Gate" auf die offene See. Es folgen Biotherm, Holcim, Guyot und auf Platz fünf die Malizia.

Es geht sehr langsam voran

Flaute vor Aarhus: Nicht mal einen Knoten Wind gibt es derzeit. Die Boote bleiben auf der Stelle stehen und haben immer noch nicht den ohnehin schon auf eine Runde verkürzten Kurs vor der Fahrt aufs offene Meer absolviert.

11th Hour übernimmt Führung

Zunächst geht es auf einen kleinen Rundkurs. 11th Hour hat die Führung übernommen und sich einen Vorsprung von fast 500 Metern erarbeitet. Der Wind ist sehr schwach, die Yachten "schleichen" ein wenig durchs Wasser. Die Malizia liegt auf Rang vier vor Guyot, das mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat.

Fehlstart der Malizia

Die Malizia nimmt Fahrt auf und fährt zwei Sekunden zu früh über der Startlinie. Heißt: Sie muss umkehren und einen Kringel fahren. Das hatten sich Boris Herrmann und Co. anders vorgestellt.

Boote bereit, Wind nimmt ab

Die fünf Yachten warten auf den Start. Leicht wird es jedoch nicht. Der Wind nimmt weiter ab. Nur 4 Knoten beträgt er derzeit.

Große Freude beim Team Guyot

Nach einer Komplett-Überholung der Yacht hat es Team Guyot tatsächlich rechtzeitig zum Start der sechsten Etappe geschafft. Kein Wunder, dass die Freude groß ist.

Enright erwartet schwierige Bedingungen

11th-Hour-Skipper Charlie Enright erwartet bei der Ausfahrt die ersten Schwierigkeiten. "Da dreht sich der Wind um 180 Grad. Das könnte tricky werden", sagte der US-Amerikaner.

Wind flaut ein wenig ab

Kurz vor dem Start flaut der Wind ein wenig ab. Derzeit rechnen die Wetterexperten mit fünf bis sieben Knoten zum Etappenbeginn.

Perfektes Wetter in Aarhus

Sonne, blauer Himmel und ausreichend Wind: Die Bedingungen in Aarhus sind perfekt.

Noch eine Stunde bis zum Start

Die Spannung steigt, die Segler sind bereit: In einer Stunde startet die sechste Etappe beim Ocean Race.

11th Hour Racing mit letzten Handgriffen

11th Hour Racing geht als Führender in die vorletzte Etappe und überlässt bei den Vorbereitungen nichts dem Zufall.

Segler-Parade, Ausdocken und dann Startschuss

Noch rund drei Stunden bis zum Start der sechsten Etappe. Der Fahrplan steht:

"Durchbeißen" lautet das Malizia-Motto

"Durchbeißen und bis zum Schluss weitermachen", lautet für Rosalin Kuiper das Motto vor dem Start der sechsten Etappe heute Abend in Aarhus. Es ist der vorletzte Leg des Segelrennens rund um die Welt.

Emotionaler Empfang für Team Guyot in Aarhus

Dass das Team Guyot wieder ins Ocean Race einsteigt, grenzt an ein Segel-Wunder. Der Empfang in Aarhus wurde entsprechend gefeiert...

VIDEO: Ocean Race: Segel-Wunder Guyot unter Jubel in Aarhus empfangen (1 Min)

Sechste Etappe startet in Aarhus - Fly-By in Kiel

Leinen los in Aarhus! Heute um 18.15 Uhr fällt vor der dänischen Küste der Startschuss für die sechste und vorletzte Etappe des Ocean Race. Im "Sprint" geht es über lediglich 800 Seemeilen ins niederländische Den Haag, wo die Ankunft der Imoca-Rennyachten für Sonntagnachmittag erwartet wird.

Höhepunkt aus deutscher Sicht ist der Fly-By der Flotte in der Kieler Förde am Freitag. Der NDR überträgt ab 15 Uhr live aus Kiel.

Harris glaubt noch an Gesamtsieg der Malizia

Will Harris zeigte sich einen Tag vor dem Start der sechsten Etappe in Aarhus optimistisch, dass Team Malizia das Ocean Race noch gewinnen kann. "Vier Punkte Rückstand sind aufzuholen. Vor allem, weil jetzt wieder alle fünf Boote am Rennen teilnehmen. Da kann noch viel passieren", sagte der Brite.

Der Gesamtstand beim Ocean Race

OB Kämpfer hofft auf Kiel als Etappenort

Die in einer Kieler Werft am Nordostseekanal reparierte Guyot-Yacht ist vom Oberbürgermeister der Stadt, Ulf Kämpfer, verabschiedet worden. "Toll, dass es das Team wieder an die Startlinie schafft. Als OB der Stadt Kiel darf ich sagen, dass wir stolz sind - auch wenn ich nichts dazu beigetragen habe. Es ist eben ein Privileg des Amtes, dass man in solch einem Moment dabei sein darf", sagte der SPD-Politiker.

Kämpfer outete sich als großer Fan des Ocean Races: "Es ist unglaublich spannend und toll, wie man es am Tracker mitverfolgen kann. Dass die Flotte am 9. Juni, exakt 21 Jahre nach dem Sieg der 'Illbruck' in einem Fly-by nach Kiel zurückkehrt, macht Hoffnung auf mehr. Denn auch Aarhus war beim letzten Rennen Fly-by und ist jetzt ein Etappenort."

Dutreux zu Gast auf der Malizia

Ein Skipper ohne Boot? Das geht gar nicht! Während die reparierte Guyot-Yacht vom Nordostseekanal nach Aarhus gebracht wird, verkürzt sich Benjamin Dutreux die Wartezeit als "Special Guest" an Bord der Malizia Seaexplorer.

"Das Unmögliche möglich gemacht"

Olympia-Segler Marc Pickel und eine internationale Bootsbauer-Band im "Feuerwehreinsatz" in Kiel: Was alles hinter dem unglaublichen Guyot-Comeback steckt:

Guyot bereit zum Wiedereinstieg ins Rennen

Nach einem Mastbruch auf der vierten Etappe steigt Team Guyot auf dem sechsten Teilstück wieder ins Rennen ein. Das Boot wurde auf einer Werft in Kiel repariert.

VIDEO: Ocean Race: Segelyacht Guyot in Kieler Werft repariert (2 Min)

Frankreichs Segelverband prüft Vorwürfe gegen Escoffier

Der französische Segelverband (FFVoile) prüft die Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Holcim-Skipper Kevin Escoffier und schließt die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens nicht aus. Wie Verbandspräsident Jean-Luc Denécheau sagte, soll sich Escoffier auf einer Party in Newport einer jungen Frau gegenüber "unangemessen verhalten" haben.

Sollte sich das bewahrheiten, "handelt es sich um Verhaltensweisen, die nicht toleriert werden können. Sie haben keinen Platz in unserem Verband", erklärte Denécheau. Escoffier selbst hatte in einem Tweet von einem "angeblichen Vorfall" geschrieben, das Posting später aber wieder gelöscht.

Malizia Letzter bei Biotherm-Sieg im In-Port-Race in Aarhus

Für die Malizia - Seaexplorer war beim In-Port-Race nichts zu holen. Die Crew um Skipper Boris Herrmann kam vor der dänischen Küste als Letzter ins Ziel. Derweil feierte das Team Biotherm einen Start-Ziel-Sieg. Eine nahezu perfekte Performance, nicht nur wenn man bedenkt, das die Crew ihre Yacht nach der Atlanktik-Überquerung erst um 21 Uhr am Vorabend in den Hafen von Aarhus gesteuert hatte.

Der zweite Platz ging an Holcim PRB. 11th Hour Racing hielt dahinter die Malizia auf Distanz. Biotherm sicherte sich somit 5 Punkte in der Spezialwertung. Für die Malizia gab es noch zwei.

11th Hour baute somit seine Führung (20 Punkte) vor der Malizia (18) um einen Zähler aus. Biotherm und Holcim folgen punktgleich dahinter (14). Guyot ist abgeschlagen Letzter (5).

Biotherm auch ohne Pause bärenstark

Das hatte wohl niemand erwartet. Nach zwei von drei Runden auf dem Kurs vor Aarhus führt Biotherm das In-Port-Race souverän an. 21 Uhr war es gestern, als das Team nach der Atlantik-Überquerung endlich in Dänemark ankam. Nun hält die Crew von Skipper Paul Meilhat Holcim-PRB auf Distanz. Für die Malizia ist allenfalls noch Rang drei drin, den momentan 11th Hour Racing inne hat.

In-Port-Race mit Biotherm, nur ohne Guyot

In Aarhus hat das In-Port-Race begonnen - mit dabei auch das Team Biotherm, das erst am späten Samstagabend an der dänischen Küste angekommen war. Somit kämpfen vier Crews um Punkte in der Spezialwertung. Auch die Malizia mit Skipper Boris Herrmann - dazu 11th Hour und Holcim. Das beschädigte Boot von Guyot enviroment ist noch nicht wieder seetauglich, soll aber auf den beiden letzten Etappen des Ocean Race wieder dabei sein.

Ausdocken für das In-Port-Race

Um 14.15 Uhr startet das In-Port-Race vor Aarhus. Die Stimmung beim Ausdocken der Malizia mit Skipper Boris Herrmann hätte nicht besser sein können.

Schwartz übernimmt als Holcim-Skipper

Nach dem Rücktritt von Skipper Kevin Escoffier wird Benjamin Schwartz das Ruder bei "Holcim - PRB" für das heutige In-Port-Race und auch auf der sechsten Etappe übernehmen. Ab dem 8. Juni machen sich die Boote auf den Weg von Aarhus nach Den Haag.

Holcim-Skipper Kevin Escoffier zurückgetreten

Die Ocean-Race-Flotte startet am Sonntag ohne "Holcim - PRB"-Skipper Kevin Escoffier ins Hafenrennen von Aarhus. Der 43-jährige Franzose aus Lamor-Plage bei Lorient ist am Samstagabend von seinem Posten im Schweizer Team zurückgetreten. Das hat Escoffier selbst in einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben.

"Ich habe beschlossen, von meinen Aufgaben als Skipper des Team Holcim-PRB bis zum Ende dieser Auflage von The Ocean Race zurückzutreten. Ich bewundere das Engagement und die Qualität der Arbeit dieses großartigen Teams, das ich seit Beginn des Rennens die Ehre hatte anzuführen", schrieb Escoffier.

Das Team kommentierte die Entscheidung nicht, gab stattdessen die Crew für das Hafenrennen bekannt. In der Aufstellung fehlt Escoffier. Die Flotte der Imoca-Jachten startet am Sonntag um 14.15 Uhr ins Hafenrennen, bevor die sechste von sieben Etappen am 8. Juni beginnt.

Zweite Frau an Bord der Malizia

Personeller Wechsel bei der Malizia Seaexplorer: Axelle Pillain wird auf der sechsten Etappe die Crew um Skipper Boris Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper und OnBoard-Reporter Antoine Auriol verstärken.

Die 32 Jahre alte Französin, die Yann Eliés ersetzt, arbeitet bereits seit einem Jahr im Malizia-Team mit, kümmert sich vor allem um Elektronik- und Performance-Aspekte des Bootes.

Guyot-Comeback: Reparatur in Kieler Werft

Das von technischen Problemen gebeutelte Team Guyot steigt auf der sechsten Etappe von Aarhus nach Den Haag wieder ins Rennen ein. Die älteste der fünf Imoca-Yachten liegt derzeit in einer Kieler Werft am Nord-Ostsee-Kanal und soll am Dienstagabend nach Aarhus segeln. Dort startet am kommenden Donnerstag die Etappe.

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 2. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Guyot mit dem Berliner Robert Stanjek hatte auf dem vierten Teilstück Mastbruch erlitten und deshalb nicht das Ziel in Newport erreicht. Stattdessen steuerte die Crew das Boot unter Notrigg ins näher gelegene Halifax in Kanada. An der fünften Etappe nahm Guyot nicht teil.

Den Ersatzmast habe die Konkurrenz von 11th Hour Racing "zu äußerst günstigen Konditionen" zur Verfügung gestellt, teilte Guyot-Team-Manager Jens Kuphal mit. Koordiniert wird die Reparatur vom Kieler Marc Pickel. Der Olympia-Teilnehmer von 2008 telefonierte eine Crew von Bootsbauern aus Spanien, Italien, Schweden und Deutschland zusammen.

Die Highlights der fünften Etappe

Geschwindigkeitsrekord der Malizia und ein Führungswechsel in der Gesamtwertung: die Höhepunkte der Etappe von Newport nach Aarhus.

VIDEO: Ocean Race: Die fünfte Etappe von Newport bis Aarhus (13 Min)

