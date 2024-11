Stand: 26.11.2024 23:42 Uhr News-Blog Vendée Globe: Herrmann verliert - Antarktische Sperrzone verlegt

Die 10. Auflage der Vendée Globe läuft. Der Hamburger Boris Herrmann zählt mit der Malizia - Seaexplorer bei seiner zweiten Teilnahme zu den Favoriten. Alle News und Hintergründe zur Solo-Weltumseglung im Live-Blog des NDR.

Eisformationen entpuppen sich als Fischerboote

Wie selbst prognostiziert verliert Malizia-Skipper Boris Herrmann weiter an Boden auf die Spitzengruppe. Der Hamburger liegt nun über 400 Seemeilen hinter dem Führenden Charlie Dalin (MACIF).

Derweil hat die Vendée-Globe-Rennleitung beschlossen, die "Antarctic Exclusion Zone (AEZ)" um rund 100 Seemeilen weiter nach Süden zu verlegen, bis zu den Crozetinseln südöstlich von Südafrika. Das ermöglicht der Flotte, eine kürzere Route zu segeln und die weiter südlich verlaufenden Tiefdruckgebiete besser zu nutzen. "Mit dieser Änderung können wir gut in den Indischen Ozean starten, aber auch die theoretische Route ein wenig abkürzen", sagte der Viertplatzierte Sébastien Simon (Groupe Dubreuil).

Die Antarktische Sperrzone Die "Antarctic Exclusion Zone (AEZ)", also die Antarktische Sperrzone, ist ein riesiges Gebiet, das den antarktischen Kontinent umgibt und alle bekannten Eisvorkommen berücksichtigt. Im Renn-Tracker der Vendée Globe 2024 ist das Gebiet als dunkel schattierte "Exlusion zone" gekennzeichnet. Die Skipper dürfen nicht über die nördliche Grenze der Zone segeln.



Der Hauptgrund für die Organisatoren, diese Grenze festzulegen, besteht darin, zu verhindern, dass Skipper und ihre Boote in Gewässer geraten, in denen Eisberge und andere Eisformationen (Growler) gefährlich über und unter dem Wasserspiegel treiben. So soll das Risiko von Kollisionen ausgeschlossen werden.

"Zum Zeitpunkt des Starts und während der ersten Tage des Rennens hatte CLS, das die Vendée Globe bei der Verarbeitung von Radar- und Satellitendaten und bei der Modellierung von Meeresströmungen unterstützt, um das Vorhandensein von Eisbergen zu erkennen und ihre Drift vorherzusagen, Echos in der Nähe der Zone gemeldet", erklärte Fabien Delahaye, Mitglied der Rennleitung. "Inzwischen konnte anhand neuer Satellitenbilder festgestellt werden, dass es sich bei diesen Echos um Fischerboote handelt und die Eisberge und Eisformationen in Wirklichkeit recht weit entfernt sind."

Herrmann checkt das Boot und genießt Gesellschaft

Auf Platz elf segelt Boris Herrmann mit seiner Malizia aktuell knapp 400 Seemeilen hinter dem Führenden Charlie Dalin (MACIF) hinterher. Eine Leichtwindphase hat der Hamburger genutzt, um sein Boot durchzuchecken. "Ich habe nichts auffälliges gefunden, keinen Kratzer, kein Problem. Gratulation ans ganze Malizia-Team", sagte der Skipper.

Auf Rang zwölf und dreizehn sind Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) und Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) Herrmann dicht auf den Fersen. "Ich genieße die Gesellschaft von Clarisse und Justine. Wir sind in einem kleinen Match. Ich sehe sie nicht direkt, aber es ist toll, jemanden um sich herum zu haben", so Herrmann.

Malizia superschnell, aber "Rückstand wird sich vergrößern"

Boris Herrmann hat derzeit knapp 400 Seemeilen Rückstand auf den Führenden Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance). Er geht davon aus, dass dieser auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung anwachsen wird. "Der Rückstand ist überschaubar, wird sich aber vergrößern. In zwei Tagen verlieren wir den Wind. Das können durchaus 1.000 Seemeilen auf die Spitze werden. Dann kommt aber ein neues Tief, das uns eventuell anschiebt", sagte der Hamburger am Dienstag.

"Ich habe großen Respekt vor den vorderen Schiffen. Die Segler sind extrem gut vorbereitet." Boris Herrmann

An der Kante zum Tief ist er mal langsamer, mal schneller unterwegs. Trotz drohender Verluste gelang dem fünfmaligen Weltumsegler am Dienstagnachmittag mit 34 Knoten die bislang höchste Geschwindigkeit seit dem Rennstart am 10. November. Insgesamt ist er mit der Performance seiner Malizia zufrieden. "Ich vertraue dem Schiff zu 100 Prozent. Ich bin jetzt in meinem Rennen. Es kann noch viel passieren. Ich nehme das ganz gelassen und hoffe, dass ich schnell bin im Süden und da die eine oder andere Meile wieder gutmachen kann."

Hoffnungsvolle Prognose von Malizia-Co-Skipper Harris

Boris Herrmann fällt mit seiner Malizia - Seaexplorer im Südatlantik immer weiter hinter der Spitze zurück. Aber auch wenn der Rückstand auf die Führenden um Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) in den kommenden Tagen weiter anwachsen wird, geht sein daheim gebliebener Co-Skipper Will Harris nicht davon aus, dass bereits eine Vorentscheidung fallen könnte. Die Wettersituation mit den beiden ersten Tiefdruckgebieten bezeichnete Harris als "super interessant". Die Verfolger werden "langsam einige Meilen verlieren", aber sie seien auch weiter im selben Wettersystem - "also sieht es noch ganz gut aus".

Boote, die am Äquator noch relativ dicht beieinander gewesen seien, sind inzwischen teilweise hundert Meilen oder noch mehr voneinander trennen. "Die Flotte wird sich auseinanderziehen in den verschiedenen Gruppen", erklärte Harris, den der Blick nach vorn aber optimistischer stimmt. In fünf oder sechs Tagen werde nämlich den Booten, die aktuell weiter zurück sind, rund um Kapstadt auf der anderen Seite des Hochdruckgebiets ein neues Wettersystem mit "schönen Winden" zugutekommen. Gerade sei vielleicht ein "Schlüsselmoment in diesem Rennen", dieser werde "aber definitiv nicht das ganze Rennen entscheiden".

Spitzengruppe wohl am Freitag am Kap der Guten Hoffnung

Die Spitzengruppe profitiert weiter von den sehr guten Windbedingungen auf dem Weg nach Kapstadt - und wird die Verfolger um Boris Herrmann weiter distanzieren. Vendée-Globe-Neuling Yoann Richomme liegt als Dritter nach wie vor sehr gut im Rennen. Der Skipper muss sich allerdings noch an die Bedingungen an Bord der Paprec Arkéa gewöhnen: "Die See ist gar nicht so rau, aber das Boot springt in alle Richtungen. Es ist sehr schnell und wirklich ziemlich unangenehm", stellte der Franzose fest.

Dass er mittlerweile auf einem etwas südlicheren Kurs als der Führende Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) und Thomas Ruyant (Vulnerable) unterwegs ist, sei einem Segelwechsel geschuldet gewesen. Aber: "Ich habe gerade einen guten Mittelweg zwischen Geschwindigkeit und dem Verzicht auf dumme Dinge gefunden." Richomme geht davon aus, dass er das Kap der Guten Hoffnung am Freitagabend oder gleich am Samstagmorgen passieren wird.

Bei bis zu 30 Knoten - Herrmann ist guter Laune

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten ist Boris Herrmann am 15. Tag der Regatta in Richtung Kapstadt gesegelt. Die Laune beim Hamburger war dementsprechend gut, auch wenn er kaum Schlaf fand, wie er in seiner täglichen Videobotschaft am Montagabend erklärte.

Situation an der Spitze unverändert

Charlie Dalin (MACIF) liegt auch am Montagabend noch auf Rang eins und segelt weiterhin konstant mit Geschwindigkeiten jenseits der 20 Knoten. Ihm folgt Thomas Ruyant (Vulnerable) mit gut 41 Seemeilen Rückstand. Boris Herrmann hat mit der Malizia auf dem 13. Platz gut 362 Seemeilen Rückstand.

Nach weniger als 70 Tagen im Ziel? Renndirektor hält Bestzeit für möglich

Nach einem relativ langsamen Beginn der Vendée Globe hat das Tempo in den vergangenen Tagen enorm angezogen. Kommt der Sieger möglicherweise so schnell im Ziel an wie noch niemand zuvor? Bislang hält Armel Le Cléac’h den Rekord. Der Franzose benötigte 2016/2017 exakt 74 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten und 46 Sekunden für die Weltumseglung.

Renndirektor Hubert Lemonnier glaubt, dass diese Bestzeit unterboten werden wird und sogar ein Meilenstein fallen könnte. Er sagte am Montagabend in der "Malizia Vendée Show", dass er es für möglich hält, dass der Gewinner weniger als 70 Tage brauchen wird. "Die neue Generation der Foil-Boote ist sehr schnell", so Lemonnier.

Harris erwartet weitere Rekorde

Mehrmals wurde am Sonntag der 24-Stunden-Rekord gebrochen - und Malizia-Co-Skipper Will Harris erwartet in Kürze weitere Bestmarken. "Derzeit gibt es perfekte Bedingungen: Die Spitze segelt vor einer Front mit dauerhaftem Wind, kann einen direkten Kurs Richtung Kap der Guten Hoffnung nehmen und hat flaches Wasser", sagte der Brite bei der "Vendée live Show."

Dalin behauptet Führung - Herrmann mit 366 Seemeilen Rückstand

Die Spitze bei der Vendée Globe ist weiterhin mit Vollspeed unterwegs. Platz eins verteidigte Charlie Dalin (MACIF), der nun knapp 43 Seemeilen vor Thomas Ruyant (Vulnerable) liegt. Boris Herrmanns Rückstand ist unterdessen weiter angewachsen. Während Dalin in den vergangenen vier Stunden mit 22,1 Knoten im Schnitt unterwegs war, kam der Hamburger Skipper der Malizia nur auf 17,9 Knoten. Herrmanns Rückstand auf Dalin vergrößerte sich deshalb auf 366,2 Seemeilen.

Herrmanns Rückstand wächst - Ruyant mit 32 Knoten unterwegs

Während die Spitzengruppe der Vendée Globe konstant mit über 20 Knoten unterwegs ist, kann Boris Herrmann weiter hinten mit weniger günstigen Bedingungen (größere Wellen, unbeständigerer Wind) dabei nicht ganz mithalten. Über Nacht hat der Malizia-Skipper rund 60 Seemeilen (ca. 111 Kilometer) auf den Führenden Charlie Dalin (MACIF) verloren und segelt weiter auf Rang 13 gen Süden.

"Ich fühle mich wie ein kleines Tier, das in diesem Rumpf überlebt, der mit Mach zwölf fährt!" Thomas Ruyant (Vulnerable)

Vorne geht im Imoca-Feld regelrecht die Post ab. Wie sich das anfühlt, versucht Thomas Ruyant (Vulnerable), einer der Rekordjäger der vergangenen Stunden, eindringlich zu beschreiben: "Ich hatte eine Phase mit 32 Knoten. Wir leben ein wenig geduckt, halten uns fest, sind extrem vorsichtig, weil das Boot manchmal Bewegungen und Reaktionen zeigt, die aufgrund des Seegangs ein wenig unerwartet sind."

24-Stunden-Weltrekord purzelt gleich mehrfach

Der Distanzrekord wurde am Sonntag und Montagmorgen gleich mehrfach gebrochen: Thomas Ruyant (Vulnerable), Nicolas Lunven (Holcim – PRB), Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance), Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) und Jérémie Beyou (Charal) verbesserten die Marke, ehe Yoann Richomme (Paprec Arkea) mit 579,86 Seemeilen in der Nacht zum Montag noch einen draufsetzte.

"Etwas am Verhungern" - Express ohne Herrmann?

Boris Herrmann sieht nicht sehr hoffnungsvoll in die nächste Zukunft bei der Vendée Globe: "Ich hatte bis heute Mittag fantastische Segelbedingungen. Wir konnten für einen halben Tag unser Speed-Potenzial demonstrieren und Meilen gewinnen. Wir sind im Südatlantik entlang einer Kaltfront unterwegs nach Kapstadt. Wir haben entlang dieser Kaltfront ein Tiefdruckgebiet und die Führenden sind perfekt positioniert, um mit diesem Tiefdruckgebiet abzudüsen und nach Kapstadt den Expresszug zu nehmen. Ich bin leider an der hinteren Kante von diesem System etwas am Verhungern.

VIDEO: Herrmann bei der Vendée Globe: Nur nicht den Anschluss verlieren (3 Min)

Der Wind wird langsam schwächer, er dreht nicht so günstig und ich habe die Befürchtung, den Anschluss noch stärker zu verlieren. Es ist ein bisschen eine Nagelkaupartie in den nächsten zwei, drei Tagen, ob ich da profitieren kann oder nicht. Wie weit ich zurückfalle, wie weit sich das auseinanderzieht, vermag ich noch nicht zu sagen. Aber es kann gut sein, dass hier ein sehr großer Abstand entsteht zwischen den Führenden und meiner Position.

Das ist ein bisschen Glück für die Führenden und ausgesprochenes Pech für mich, aber das Rennen ist lang. Wir sind bei 16 bis 18 Prozent der Distanz. Es wird noch viel passieren und mir bleibt nichts anderes übrig, als die ganze Sache gelassen zu sehen und sagen: 'Ich segle mit dem Wind, den ich habe, mein Rennen.' Es ist voraussichtlich betrüblich, wenn man auf den Racetracker guckt in den nächsten Tagen. Aber vielleicht male ich auch zu schwarz."

VIDEO: Boris Herrmann hängt hinterher - aber bleibt optimistisch (3 Min)

Malizia fliegt - aber wie lange?

Boris Herrmann hat mit aktuell 25,1 Knoten den schnellsten Speed der Flotte drauf und hält damit seinen insgesamt positiven Trend der vergangenen Stunden. Ein wenig Boden macht der fünfmalige Weltumsegler momentan gut, der sogar zwischendurch einen Nap einlegte - aber reicht das, um wie die Boote an der Spitze den "Express" in Richtung Kap der Guten Hoffnung dauerhaft zu erwischen?

"Im Moment herrschen gute Bedingungen, aber das Spitzenfeld wird die Welle wahrscheinlich noch weiter reiten." Boris Herrmann

Die Flotte richtet die Nasen jetzt gen Osten - allen voran weiterhin Charlie Dalin auf Macif. Es bleibt spannend bei der Frage, ob Herrmann die Tiefdruck-Passagen ergattert und weiterhin so direkt im "Schuss" bis zum Südpolarmeer fliegt. Am Ende entscheiden darüber wohl nur ein paar Meilen.

Dalin weiter vorn - Herrmann frustriert

Der Franzose Charlie Dalin liegt auf seiner Macif Santé Prévoyance weiter in Front. Am Sonntagmorgen war der 40-Jährige mit konstant 25 Knoten in Richtung Südafrilka unterwegs. Dalin profitiert dabei wie seine Verfolger von einem Tiefdruckgebiet, das bis zum Kap der Guten Hoffnung anhalten soll. Ärgster Verfolger des Spitzenreiters ist weiter sein Landsmann Thomas Ruyant.

Der Rückstand von Boris Herrmann auf den Führenden ist in den vergangenen Stunden weiter angewachsen. Der Hamburger liegt nun auf seiner Malizia knapp 260 Seemeilen hinter dem Franzosen. Vor Einbruch der Nacht hatte der gebürtige Oldenburger in seiner täglichen Videobotschaft von Bord keine Hoffnung auf eine Aufholjagd verbreiten können.

"Wir gehen eher sanft durchs Wasser, da ist keine Gischt", sagte Herrmann. Dass er wie aktuell Dalin und Co. auf dem Weg nach Südafrika auch noch von dem Tiefdruckgebiet profitieren wird können, glaubt der Hamburger nicht: "Der Ausblick ist katastrophal. Es sieht so aus, als würden wir dieses Tief verlieren."

Herrmann verliert weiter an Boden

Boris Herrmann segelt mit seiner Malizia bei der Vendée Globe weiter auf Rang 13 und orientiert sich wie auch die anderen Boote in der Spitzengruppe gen Osten. Auf den Führenden Charlie Dalin (MACIF) hat der Hamburger zuletzt aber kontinuierlich Boden verloren. Am Samstagabend hatte Herrmann 243 Seemeilen (circa 450 Kilometer) Rückstand auf den Franzosen.

"Die Herausforderung besteht im Moment darin, so schnell wie möglich zu sein, um das Tief, das von Brasilien ausgeht, so lange wie möglich zu nutzen", sagte Nico Lunven (Holcim - PBR), der auf Rang acht liegt. "Diejenigen, die später kommen, werden es schwerer haben, es voll auszunutzen." Herrmann kann sich da noch nicht sicher sein. "Die Routings sagen, dass es für uns ein bisschen eng ist."

25 Boote haben den Äquator überquert

Vor zwei Tagen hat Thomas Ruyant als Erster den Äquator überquert. Mittlerweile haben es ihm 24 andere Teilnehmer gleichgetan. Am Samstag erreichte Arnaud Boissières (La Mie Câline) als 25. Segler bei dieser Vendée Globe die Südhalbkugel.

Herrmann weiterhin auf Rang 13 - Rückstand wächst

Die Spitze um den Führenden Charlie Dalin ist weiterhin mit ordentlichem Tempo jenseits der 20 Knoten unterwegs. Boris Herrmann liegt auch am Samstagmorgen (11 Uhr) noch auf dem 13. Rang. Allerdings beträgt sein Rückstand auf Dalin inzwischen 197,1 Seemeilen.

Für die Teilnehmer wird es in den kommenden Stunden darum gehen, rechtzeitig ein Tiefdruckgebiet nördlich von Rio de Janeiro zu erreichen, um so mit mit vollem Speed Richtung Süden zu segeln.

Die Rennleitung verkündete am Samstagmorgen ihre Einschätzung, dass die ersten 16 Boote im Laufe des Sonntags dieses Tief erreichen und nutzen können. Sollte diese Prognose eintreffen, würden auch Herrmann die guten Bedingungen zu Gute kommen.

Wo ist eigentlich Jean Le Cam?

Routinier Jean Le Cam lag in der ersten Woche zwischenzeitlich in Führung, nachdem er deutlich weiter östlich gesegelt war als das Gros der Flotte. Doch inzwischen ist er weit zurückgefallen und liegt mit einem Rückstand von 518 Seemeilen nur noch auf Platz 20.

Video: Der Weg bis zum Äquator in der Zusammenfassung

Knapp zwei Wochen sind die Skipper bei der Vendée Globe unterwegs und haben den Äquator passiert. Der Weg dahin in der Zusammenfassung.

VIDEO: Abenteuer Vendée Globe: Äquator in Sicht für Boris Herrmann und Co. (15 Min)

Rio ruft! Malizia-Skipper Herrmann schnell unterwegs

Nach der Äquator-Überquerung hat Boris Herrmann Fahrt aufgenommen. Der Hamburger schob sich mit der Malizia auf Rang 13 vor und ist mit rund 20 Knoten aktuell schneller unterwegs als die Spitzengruppe vor ihm.

Will er das Tiefdruck-System vor Rio de Janeiro noch rechtzeitig erwischen, das für die Flotte der "Hochgeschwindigkeits-Highway" Richtung Südosten und Kap der Guten Hoffnung sein wird, muss er das auch.

Blinder Passagier an Bord der Malizia

Boris Herrmann liebt es, wenn seine Malizia ins "Fliegen" kommt, sprich auf den Foils richtig Knoten macht. Das wird der Hamburger auch brauchen, um im Rennen um die Welt vorne mitsegeln zu können. Womöglich ist der "Besuch" eines Fliegenden Fisches an Bord der Malizia ein gutes Omen für Herrmann.

Mit Party und Papagei in die südliche Hemisphäre

Ein großer Teil der Skipperinnen und Skipper hat mittlerweile den Äquator überquert - und die südliche Hemisphäre begrüßt. Dabei reichten die Emotionen von entspannt bis feierlich. Die Britin Pip Hare veranstaltete auf ihrer Yacht Medallia sogar eine kleine Party - beim Song "I Gotta Feeling" von den Black Eyed Peas mit einem aufblasbaren Papagei, einer Süßigkeit und Tee. Im Refrain des Liedes heißt es unter anderem: "Tonight′s gonna be a good night" (Anm.d.Red.: "Heute Nacht wird eine gute Nacht sein").

Die 50-Jährige liegt im aktuellen Ranking als 13. einen Platz vor Boris Herrmann. Rund zehn Seemeilen trennen die beiden voneinander.

Herrmann passiert Äquator kurz vor Sonnenaufgang

Nach genau 11 Tagen, 17 Stunden, 42 Minuten und 42 Sekunden hat auch Boris Herrmann den Äquator passiert. Seine Malizia - Seaexplorer liegt auf Rang 14. "Wir haben den Äquator um Punkt 6.45 Uhr überquert - eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang", sagte der Hamburger. Es sei eine "fantastische Nacht mit leichten Winden von zwölf bis 14 Knoten gewesen." Das sei "ziemlich moderat und komfortabel". Herrmann liegt knapp 135 Seemeilen hinter dem Führenden Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance).

Flotte so langsam wie seit 16 Jahren nicht

Wie die Veranstalter der Vendée Globe mitteilten, sind die Yachten ob der schwachen Winde so langsam unterwegs wie schon lange nicht mehr. Die Äquator-Überquerung von Thomas Ruyant (Vulnerable) war die langsamste eines Führenden seit dem Rennen 2008/2009.

Freude und Frust bei Herrmann und Co.

Wieder ein Weltrekord, der schwierige Kurs durch die Doldrums und das Leben an Bord der Imocas: So läuft es für Boris Herrmann und Co. bei der Vendée Globe 2024.

Ruyant überquert Äquator

Thomas Ruyant hat als erster den Äquator passiert. Der aktuell in Führung liegende Franzose vom Team Vulnerable legte in den vorherigen vier Stunden 65,1 Seeemeilen zurück (ca. 120 Kilometer). Doch die Konkurrenz holt auf: Teamkollege Sam Goodchild schaffte auf Platz zwei liegend im selben Zeitraum 78,5 Seemeilen (ca. 145 Kilometer), der auf Platz drei rangierende Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) kam sogar auf 87,6 Seemeilen (ca. 162 Kilometer). Boris Herrman schaffte 63,5 Seemeilen (ca. 118 Kilometer).

Herrmann auf Platz 15 - Ruyant wird belohnt

Thomas Ruyont (Vulnerable) liegt weiter in Führung. Der Franzose wurde für seine Entscheidung, weiter westlich den Weg durch die Doldrums zu suchen, belohnt und darf sich auf dem Weg zum Äquator auf die Passatwinde freuen.

Er ist ebenso wie die anderen Skipper der Führungsgruppe nun schneller unterwegs als Boris Herrmann (Malizia), der als 15. rund 135 Seemeilen (ca. 250 Kilometer) zurückliegt.

"Zeit, um aus den Doldrums herauszukommen"

Die Rechnung für die Skipper ist recht einfach: Je früher sie mit ihren Booten aus den Doldrums raus sind, desto besser sind die Aussichten - wettertechnisch und fürs Rennen. "Wir dürfen hier nicht zu lange festsitzen. Wettersysteme sind wie Züge: Wenn es Zeit ist zu gehen, muss man gehen", sagte der sechstplatzierte Charlie Dalin (MACIF). "Wenn wir das Tiefdruckgebiet erwischen wollen, das uns in Richtung Südosten drücken wird, ist es jetzt an der Zeit, aus den Doldrums herauszukommen!"

Ruyant erstmals vorn - Herrmann hinterher

Thomas Ruyant (Vulnerable) scheint die inoffizielle "Doldrums-Meisterschaft" bei der Vendée Globe 2024 für sich entschieden zu haben. Der französische Skipper liegt mit seinem etwas weiter westlichen Kurs durch die Schwachwindzone nördlich des Äquators offenbar goldrichtig und hat nun erstmals die Führung übernommen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zuletzt 16,7 Knoten war Ruyant weitaus schneller unterwegs als seine ärgsten Konkurrenten Sam Goodchild (Vulnerable, 11,9) und Sébastian Simon (Groupe Dubreuil, 8,3).

Boris Herrmann verbesserte sich mit seiner Malizia auf Rang 14, kämpft sich aktuell mit immerhin noch 12,2 Knoten Durchschnitts-Speed durch die innertropische (oder auch intertropische) Konvergenzzone und hat nur noch gut 100 Seemeilen (ca. 185 Kilometer) Rückstand auf den Führenden.

Herrmann hofft auf schnellen Weg durch die Doldrums

Boris Herrmann hat in den vergangenen Stunden mächtig Boden gutgemacht auf die Spitzengruppe, profitierte dabei auch davon, dass die Führenden bereits in den Doldrums unterwegs waren und daher an Geschwindigkeit verloren. Nun ist der Hamburger selbst in der Flautenzone angelangt und hofft darauf, ein gutes Gespür für die Navigation zu haben.

"Die Navigation durch die Flaute ist immer ein Spiel mit hohem Einsatz, bei dem man viel gewinnen oder verlieren kann, also ist es wichtig, konzentriert zu bleiben", erklärte der gebürtige Oldenburger am Mittwochabend. https://www.youtube.com/watch?v=GhP_JuXGRTo

Richomme mit 24-Stunden-Rekord

Yoann Richomme hat mit seiner Yacht Paprec Arkea in der Zeit zwischen Dienstag, 9.30 Uhr und heute 9.30 Uhr exakt 551,84 Seemeilen zurückgelegt - ein 24-Stunden-Rekord. Damit brach er die Bestmarke von Nico Lunven, der erst vor einer Woche mit der Holcim - PRB 5,24 Seemeilen weniger zurückgelegt hatte.

Segel-Experte Kröger: Herrmann wird vorne dabei sein

Auch wenn Boris Herrmann derzeit nicht zur Spitzengruppe gehört, hat Segel-Experte Tim Kröger keinen Zweifel, dass der Hamburger Malizia-Skipper noch alle Chancen auf den Sieg hat. "Er wird definitiv mit vorne dabei sein. Er kann es, sein Boot gibt das her", sagte der zweimalige America's-Cup-Teilnehmer im NDR Talk: "Sein Boot hat eine gute Geschwindigkeit. Das wird sich im Südpolarmeer auszahlen."

"Gummiband-Effekt" in Richtung Doldrums

Die Spitzengruppe hat die Doldrums bereits erreicht und verliert an Geschwindigkeit in der Schwachwindzone. Deshalb machen die Verfolger um Boris Herrmann derzeit Boden gut. "Gummiband-Effekt" nennen das die Segler, sagte Experte Tim Kröger im NDR Talk: "Im Augenblick sieht es gut aus für ihn."

Wie sich das Rennen weiterentwickelt, wird davon abhängen, wie breit die Doldrums sind, wie schnell die Boote die Zone durchqueren und dann den Passatwind nutzen können, um wieder ordentlich Fahrt aufzunehmen.

Herrmann drückt auf die Tube

Boris Herrmann hat sich um einen Platz auf den 16. Rang verbessert und den Rückstand auf den weiter führenden Briten Sam Goodchild (Vulnerable) um fast 50 auf unter 200 Seemeilen (370 Kilometer) verkürzt. Mit 23,7 Knoten verbuchte er die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit der vergangenen vier Stunden. Eine Tendenz, die sich zunächst fortsetzen dürfte, denn die Spitzengruppe ist nun schon in die Doldrums geraten, während der Hamburger aktuell noch schnell segelt.

Das Feld wird also zusammen-, dann aber auch wieder auseinandergezogen, wenn die Schwachwindzone durchquert ist. Wie kommt der Hamburger durch die Kalmen? Das ist im Moment die Frage aller Fragen...

Fabrice Amedeo mit Problemen am Kiel

Fabrice Amedeo (Nexans - Wewise) segelt seit dem Vorabend im Sicherheitsmodus mit reduzierter Geschwindigkeit, sein Boot hat Probleme am Kiel. Der Franzose ist aktuell der 34. des Klassements.

Isabelle Joschke ist happy: "Voll dabei"

Isabelle Joschke hat nach schwierigem Beginn endgültig in die Regatta gefunden. "Ich bin im Spiel und voll dabei", sagte die Deutsch-Französin, die sich auf MACSF auf den 19. Platz vorgeschoben hat. Auf der Höhe von Madeira hatte Joschke ihre erfolgreiche Aufholjagd gestartet, als sie einen westlichen Kurs wählte. Sie habe Boris Herrmann einige Male während des Rennens getroffen, "das ist sehr nett und erstaunlich angesichts des Unterschieds unserer Boote. Aber ich genieße es."

Herrmann klettert, aber Geburtstagskind Goodchild gibt Gas

Boris Herrmann hat sich am Dienstagabend im Feld der Imoca-Rennyachten wieder in die Top 20 gearbeitet, liegt auf Rang 17. Allerdings ist der Abstand des Hamburgers mit seiner Malizia auf den führenden Sam Goodchild (Vulnerable), der am Dienstag seinen 35. Geburtstag feierte, um rund zehn Seemeilen angewachsen.

Die berühmt-berüchtigten Doldrums könnten das Feld aber schon bald neu sortieren. Die intertropische Konvergenzzone nördlich des Äquators, die die Führenden am Mittwochmittag erreichen sollten, ist für ihr wechselhaftes Wetter mit oftmals Windstille bekannt. "In dieser Zone ist alles immer sehr zufällig und kann sich sehr schnell ändern. Es ist unmöglich, etwas vorherzusagen", sagte Skipper Sébastien Marsset (Foussier).

Boris Herrmann zum Rennverlauf: "War auch ein bisschen Pech dabei"

Boris Herrmann liegt am zehnten Tag nach Rennstart nicht in den Top 20 bei der Weltumseglung. Zufrieden ist er damit natürlich nicht und hadert ein wenig mit dem Rennverlauf am vergangenen Wochenende, der ihm einen Rückstand einbrachte. "Da war auch ein bisschen Pech dabei", sagte der Malizia-Skipper am Dienstag.

VIDEO: Boris Herrmann bei der Vendée Globe: "Eine mentale Herausforderung" (5 Min)

Seeungeheuer gesichtet?

Schlaf ist zuweilen auf See schwer zu finden, und manchmal auch der richtige Kurs. Ob seine sehr spezielle Schlafmaske dem Schweizer Hublot-Skipper Alan Roura wenigstens bei einer dieser beiden Herausforderungen hilft?

Vorne mehr Tempo, Boris Herrmann braucht Geduld

Die vorderen Boote des westlichen Pelotons haben - angeführt von Sam Goodchild (Vulnerable) - Fahrt aufgenommen und sind mit über 20 Knoten unterwegs nach Süden. Bitter für Boris Herrmann, der als 23. weiterhin mit wenig Wind zu kämpfen hat und zumindest zunächst einmal weiter an Boden auf die Mitfavoriten verlieren wird. Es bleibt ein Geduldsspiel für den gebürtigen Oldenburger.

Le Cam rauscht davon

Jean Le Cams Entscheidung, östlich der Ideallinie gen Süden zu segeln, bewährt sich. Seit der Franzose am Montagabend wieder die Führung übernommen hat, hat er den Vorsprung auf seine Verfolger Seemeile um Seemeile ausgebaut. Mit im Schnitt rund 13 Knoten in den vergangenen 24 Stunden war die Tout commence en Finistère - Armor Lux deutlich schneller unterwegs als der Rest der Flotte, der sich für die Westroute entschieden hatte.

Der Zweitplatzierte Sam Goodchild (Vulnerable), der Dritte Sébastien Simon (Groupe Dutreuil) und Thomas Ruyant (Vulnerable) auf Platz vier haben das Flautenfeld weitestgehend hinter sich gelassen. Für Le Cam wird es darum gehen, mit Tempo zurück nach Westen zu kommen und einen akzeptablen Kurs durch die Doldrums zu finden.

Herrmann setzt Wetterboje im Atlantik aus

Boris Herrmann hat am achten Tag der Regatta eine Treibboje ausgesetzt, die nun Daten zu Temperatur, Oberflächenströmung und Luftdruck liefern wird. Bevor der Hamburger die für die exakte Wettervorhersage sowie die Überwachung des Klimawandels wichtige Boje in den Atlantik warf, verewigte er sich noch mit einem Autogramm auf ihr.

Neben dem gebürtigen Oldenburger werden vier weitere Kapitäne wie Herrmann Wetterbojen in dem Gebiet zwischen den Kanarischen Inseln und den Kapverden aussetzen. Insgesamt führen bei der zehnten Ausgabe der Vendée Globe 25 Skipper wissenschaftliche Geräte mit sich.

Weöres setzt Rennen fort

Szabolcs Weöres hat vor Las Palmas (Gran Canaria) die Reperaturarbeiten an seinem Boot New Europe abgeschlossen und das Rennen wieder aufgenommen. Der Ungar flickte das Loch in seinem Großsegel und segelt nun dem Feld hinterher.

Le Cam erwischt wieder Wind

Jean Le Cam hat am Montagabend wieder die Führung von Sam Goodchild übernommen. Der französische Routinier ist auf seinem östlichen Kurs deutlich schneller unterwegs als die Flotte weiter im Westen. Kann er sich etwas absetzen? Nach Einschätzung von Malizia-Co-Skipper Will Harris kommt es vor allem darauf an, wie schnell die Boote im Westen aus der Schwachwindzone herauskommen.

Dann hätten sie den deutlich besseren Kurs, weil sie direkt Richtung Süden segeln könnten und Le Cam kreuzen müsse, um nicht durch die Doldrums zu segeln, sagte Harris in der "Malizia Vendée Show" am Montagabend.

Herrmann zwischen Frust und Optimismus

Die vergangenen Tage liefen nicht optimal für Boris Herrmann. Trotzdem hat der Hamburger Skipper seinen Optimismus nicht verloren. Er hofft darauf, die Stärken seiner Malizia im Südpolarmeer auszuspielen.

Führungs-Trio hängt in neuer Flaute fest

Zu Beginn der zweiten Rennwoche liegen Sam Goodchild (Vulnerable) sowie seine beiden Verfolger Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) und Thomas Ruyant (Vulnerable) auf der Westroute weiter vorn. Allerdings wird das Trio nun von einem neuen Flautenfeld ausgebremst.

Die Restflotte, in der sich auch Malizia-Skipper Boris Herrmann befindet, dürfte von besseren Winden profitieren und wieder aufholen. Vor allem Nicolas Lunven (Holcim-PRB) hat schon viel Boden gutgemacht. Auch die ganz im Osten segelnden Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-Lux) und Conrad Colman (MS Amlin) haben zwischen der afrikanischen Westküste und den Kapverdischen Inseln für ihren strammen Südkurs guten Rückenwind.

Herrmann kämpft mit dem schwachen Wind

Während viele andere Skipperinnen und Skipper schon wieder deutlich schneller gen Süden segeln, kämpft Boris Herrmann Richtung Kapverdische Inseln weiter mit den Bedingungen. Am Sonntag stoppte seine Malizia - Seaexplorer unter mehreren Wolken sogar. "Ich versuche, nicht zu frustriert zu sein. Das Rennen ist noch lang und es ist leicht, damit viel Energie zu verlieren", sagte der Hamburger.

Die beiden Vulnerable-Yachten haben sich ein bisschen von der Flotte absetzen können, die auf dem westlicheren Kurs unterwegs ist. Herrmann hofft, dass er auf dem Weg in den Süden nicht zu weit zurückfällt: "Wenn es nur ein paar Hundert Meilen Rückstand sind, sollte ich das noch aufholen können." Seine Yacht ist schließlich extra für die harten Anforderungen im Südpolarmeer designt worden.

Weöres mit Reparaturstopp

Szabolcs Weöres hat Las Palmas (Gran Canaria) erreicht und seine New Europe an einer Anlegeboje gesichert. Der Ungar will den kurzen Boxenstopp nutzen, um das Loch in seinem Großsegel zu reparieren und eine gründliche Inspektion der anderen Segel und der Takelage vorzunehmen.

Weöres ist optimistisch, die Arbeiten im ruhigen Wasser und bei Tageslicht schnell abschließen zu können. Sofern keine weiteren Probleme auftauchen, will er das Rennen umgehend wieder aufnehmen.

Boris Herrmann: Schlaffe Segel, wenig Schlaf

Boris Herrmann freute sich am siebten Tag der Vendée Globe über einen schönen Sonnenaufgang ("das dürften die wenigsten in Deutschland derzeit so erleben"), ansonsten ist der Hamburger aber unzufrieden: "Ich hatte wenig Schlaf und bin zudem kaum vorangekommen. Viel Schlaf und viel Strecke wäre besser."

Die See sei sehr unruhig, zugleich gebe es aber nur wenig Wind, erklärte der Malizia-Skipper, der in den vergangenen 24 Stunden keine zweistellige Knotenzahl erreicht hat und in den vergangenen vier Stunden lediglich 30 Seemeilen (rund 55 Kilometer) zurücklegte.

Risse an Bord der Bureau Vallée

Louis Burton kämpft mit Problemen an Bord der Bureau Vallée. Am späten Samstagabend entdeckte der Franzose Risse am vorderen Deck seines Bootes auf Höhe des Gennaker-Ausbaumers. Diese könnten die "strukturelle Integrität" beeinträchtigen, teilte sein Team mit. Vorerst setzt Burton das Rennen jedoch fort, ist aber weit aus der Spitzengruppe rausgefallen.

Erste Woche für Herrmann mit einem Novum

Fast eine Woche ist es nun schon her, dass in Les Sables d'Olonne die Hatz über 24.300 Seemeilen (45.000 Kilometer) begann - vor 350.000 Zuschauern. Es herrschte Ausnahmezustand an der französischen Atlantikküste. Wenige Tage später stellte Nicolas Lunven (Holcim - PRB) bei starken Winden von knapp 25 Knoten einen 24-Stunden-Weltrekord auf.

Und nun ist gewissermaßen die Ruhe nach dem Sturm eingekehrt. Abnehmende Winde haben das Feld auf dem Kurs Richtung Äquator immer dichter zusammengeschoben. "Es passiert einfach nicht viel", sagte der Hamburger Boris Herrmann. "Jetzt liegen erst einmal ein paar Tage mit leichten Winden vor uns. Das habe ich so noch nie gesehen." Ein bisschen Ruhe, bevor Mitte der Woche der Äquator überquert werden soll.

Sind die Verfolger auf der besseren Route?

Jean Le Cam (Tout commence en Finistère-Armor Lux) hat seine Führung auch am Samstagnachmittag behauptet. Die Frage in den kommenden Stunden wird sein, ob es sich weiter auszahlt, dass er weiter östlich segelt als das Gros der Flotte. Auf ähnlichem Kurs wie der Franzose ist Conrad Colman aus Neuseeland. Kann er Le Cam einholen?

Oder wendet sich das Blatt zugunsten der anderen Verfolger weiter im Westen, zu denen auch Boris Herrmann auf Rang 14 gehört? Der gebürtige Oldenburger betonte, es sei derzeit ein wenig "tricky", die richtige Strategie zu finden.

Jack Bouttell, zweimaliger Sieger beim Ocean Race, prognostizierte in der "Vendée Globe Show", dass die Segler auf der westlichen Route im Vorteil seien. Für Le Cam werde es eine "große Herausforderung", mit seinem Kurs Rang eins für längere Zeit zu verteidigen.

Le Cam übernimmt Führung

Die Boote liegen auch am Samstagmorgen noch dicht beisammen. Die Führung hat inzwischen Routinier Jean Le Cam übernommen. Der 65 Jahre alte Franzose, der bereits zum sechsten Mal an der Vendée Globe teilnimmt, segelt deutlich weiter östlich als der Großteil der Flotte.

In den vergangenen 24 Stunden legte Le Cam rund 264 Seemeilen zurück. Zum Vergleich: Boris Herrmann, der im großen Feld zurzeit auf Rang 13 liegt, bewältigte in der gleichen Zeit lediglich gut 122 Seemeilen. Le Cam schlägt allerdings nun einen westlicheren Kurs ein. Ob er seinen Vorsprung halten kann bei leichten Atlantikwinden?

Knöchel schwer verletzt, Segel kaputt - Sorel muss aufgeben

Maxime Sorel (V and B - Monbana - Mayenne) hat die bittere Entscheidung getroffen, die Vendée Globe 2024 abzubrechen. Bei einem Reparaturversuch am Großsegel hatte sich der Franzose eine Knöchelverletzung zugezogen, die es ihm zusammen mit dem für ihn irreparablen Schaden am Boot unmöglich macht, weiterzusegeln.

"Mein Knöchel ist seit vier Tagen schwer verletzt. Er ist erst im Laufe der Zeit und durch die Manöver, die ich an Bord durchgeführt habe, angeschwollen, insbesondere bei dem Versuch, meine Probleme mit dem Großsegelhaken zu lösen", berichtete der Skipper. "Ich leide so sehr, dass ich mich an Bord meines Bootes kaum noch bewegen kann. Selbst wenn ich mich ausruhe, habe ich starke Schmerzen. In diesem Zustand kann ich nicht mehr sicher segeln."

Nach fünf Renntagen dieser zehnten Vendée Globe ist Sorel der erste Ausfall. Der Franzose, der mit seiner Yacht Schutz vor Madeira gesucht hat, ist untröstlich: "Ich habe alles gegeben, aber dieser Knöchel und dieses Großsegel geben mir dieses Mal nicht die Möglichkeit, meine sportliche und abenteuerliche Geschichte zu schreiben, die ich zutiefst liebe."

Herrmann "im Schlaf auf Platz drei"

Nach einigen eher unruhigen Nächten zum Start der Vendée Globe ist Malizia-Skipper Boris Herrmann in der Nacht auf Freitag ein bisschen zur Ruhe gekommen und hat "ein bisschen Extra-Schlaf" bekommen. Und als er aufwachte, so berichtete der 43-Jährige, sei er auf Platz drei des Rankings gewesen - quasi "im Schlaf auf Platz drei. Das klingt wie ein Spaß, war aber eine schöne Überraschung".

Höhere Temperaturen, abnehmende Winde - Spitze näher zusammen

Auf Kurs Äquator rücken die Besten aktuell immer dichter zusammen. Und Malizia-Skipper Boris Herrmann ist weiter vorne mit dabei.

Herrmann schiebt sich auf Platz drei vor - Joschke holt auf

Boris Herrmann hat sich über Nacht mit seiner Malizia - Seaexplorer auf Rang drei vorgeschoben. Am Donnerstagabend betrug sein Rückstand rund 76 Seemeilen (140 Kilometer), am Freitagmorgen liegt der Hamburger Skipper nur noch 40 Seemeilen (74 Kilometer) hinter Sam Goodchild (Vulnerable), der die Führung von Herrmanns ehemaligem Navigator Nicolas Lunven (Holcim - PRB) übernommen hat.

Aufgrund der zunehmend leichten Bedingungen schiebt sich die Flotte der Imoca-Rennyachten weiter zusammen. Die Boote am Ende des Feldes hatten zuletzt noch kräftigere und stabilere Winde und konnten den Abstand nach vorne verringern.

Davon profitierte auch die Deutsch-Französin Isabelle Joschke (MACSF), die deutlich Boden auf die Spitze gut gemacht hat. Sie liegt an Position 31 aktuell rund 190 Seemeilen (351 Kilometer) hinter Goodchild.

Erster "Barfuß-Tag" - Herrmann nutzt seichte Bedingungen

Boris Herrmann hat auf der Malizia - Seaexplorer den "ersten Barfuß-Tag" verlebt. "Wir sind recht schnell in Richtung Süden und damit in warme Gefilde gekommen", berichtete der Skipper am Nachmittag. Die Flotte steuere nun auf "eine unübersichtliche Hochdruckzone mit fünf Tagen mit leichtem Wind zu". So eine Vorhersage sei "seltsam. Ich habe noch nie eine so lange Zeit mit leichtem Wind gesehen."

Er nutzt die Bedigungen nun, um das Boot weiter zu "tunen". Er schätzt, dass die Spitzengruppe "die Äquatorialzone erst in sieben Tagen erreicht, was sehr spät ist für eine Vendée-Globe-Bestzeit". Andererseits, so der Hamburger, gebe das auch die Gelegenheit, "einen Rhythmus zu finden" - oder dringend nötige Arbeiten zu erledigen. Was in seinem Fall auch bedeutet, "das Cockpit aufzuräumen - wenn ich mir ein Herz fasse".

Weöres befreit Teil des Vorsegels, weitere Reparaturen nötig

Szabolcs Weöres hat das ruhigere Wetter am Morgen genutzt, um zumindest einen Teil seines verhedderten Gennaker-Vorsegels zu befreien. Der ungarische Skipper (New Europe) kletterte 22 Meter den Mast hinauf, um die Arbeiten durchzuführen. Es gelang ihm, den oberen Teil des beschädigten Segels herunterzunehmen, das Vorstag zu stabilisieren und das Risiko eines Mastverlusts zu verringern. Der untere Teil des Segels aber ist weiter eng um das Vorstag gewickelt. Weöres' Boot war am Dienstagabend in unruhiger See umgeworfen worden, wodurch Großsegel und Vorsegel erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Ursprünglich hatte er geplant, für die dringend notwendigen Arbeiten nach Madeira zu fahren, konnte die Insel aber aufgrund der Wetterbedingungen nicht wie geplant anlaufen. Um Vorstag und Vorsegel weiter inspizieren und Reparaturen am Großsegel durchführen zu können, muss "Szabi" in einem geschützten Bereich ankern. Aktuell liegt er auf Rang 38 mit mehr als 400 Seemeilen Rückstand auf die Spitze.

"The Brain" Lunven zieht an allen vorbei

Nicolas Lunven setzt seine wundersame Reise bei der Vendée Globe fort: Der frühere Navigator von Boris Herrmann, der mit seiner Yacht Holcim - PRB erst am Vortag den 24-Stunden-Geschwindigkeitsrekord verbessert hat, hat nun sogar im virtuellen Tracker die Führung übernommen. Nachdem der Großteil der Flotte Madeira hinter sich gelassen hatte, fand "The Brain" - weiter im Osten als die meisten Konkurrenten - in Richtung Kanaren einmal mehr den besten Kurs.

"Ich versuche weiter, das Maximum aus dem Boot herauszuholen", erklärte der 41-Jährige, der "sehr stolz" auf seinen Rekord ist. Auch wenn sich die Imoca-Yachten auf ein Hochdruckgebiet zubewegen, das deutlich leichtere Winde und damit schwierigere Segel-Bedingungen mit sich bringt, kann er sich gut vorstellen, dass seine Bestmarke noch in dieser Vendée Globe übertroffen wird: "Die Boote sind schon sehr schnell."

Herrmann selbst bleibt mit seiner Malizia als Zehnter in der Spitzengruppe mit dabei und hat auf den zuletzt führenden Yoann Richomme (Paprec Arkéa) sogar knapp zehn Seemeilen gutgemacht.

Lecker Pizza, lecker Tomate - und es rummst gewaltig

Noch sind die Skipper nicht allein auf die sogenannte (gefriergetrocknete) Astronautenkost angewiesen, es gibt frisches Brot, frische Tomaten und Wurst und manche landestypische Leckerei.

VIDEO: Was essen die Segler an Bord? (1 Min)

Doch mit den Schlemmereien ist es irgendwann vorbei auf der langen und fordernden Reise rund um den Erdball, wenn die Vorräte nach und nach weniger werden - und je nach Dauer vielleicht sogar rationiert werden müssen. Gemütlich geht sowieso anders: Es schaukelt und rummst gewaltig an Bord - auch während der Mahlzeiten.

Stichwort Ernährung an Bord Rund 80 Tage und länger werden die Skipper auf ihrer langen und fordernden Reise rund um den Erdball unterwegs sein. Bis zu einer Tonne Ausrüstung haben sie dabei - 150 bis 200 Kilogramm davon entfallen allein auf Nahrung. Denn Anhalten und die Vorräte auffüllen, ist nicht vorgesehen. "Wenn man merkt, dass einem langsam das Essen ausgeht, muss man rationieren", erklärt NDR Experte Tim Kröger. Dabei sind die körperlichen Anstregungen enorm, dafür braucht es Kalorien.



Viele Speisen sind gefriergetrocknet, sogenannte Astronautenkost. Rennärztin Laure Jacolot warnt jedoch davor, sich nur auf diese "Flüssigkost" zu verlassen. Denn: Der Kaumuskel könnte verfallen. "Wenn man seine Fähigkeit zu kauen verliert, kann das zu Essstörungen oder Problemen bei der Verdauung von Nahrung führen." Die Ernährung sei so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.



Aber das Essen an Bord birgt Schwierigkeiten. "An manchen Tagen kann man nicht essen, weil es zu schwierig ist, einen Löffel zu benutzen. Man trinkt aus einem Hydrationspack mit einem Schlauch im Mund, weil Wasserflaschen gefährlich sind. Wir werden ziemlich durchgeschüttelt", berichtet Hublot-Skipper Alan Roura.



Er rechnet damit, in den wärmeren Teilen des Atlantiks zwei oder drei, in den kalten Gebieten aber vier Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen. Auf einer Imoca-Yacht bei voller Fahrt zu kochen, ist allerdings gefährlich. Für die Zubereitung steht als einziges Gerät ein kleiner Gaskocher zu Verfügung. Damit lässt sich Wasser erhitzen - zum Beispiel, um das gefriergetrocknete Essen in den vakuumverpackten Beuteln zu erwärmen. Boris Herrmann ist ein gebranntes Kind: Er hat sich schon einmal bei einer Regatta schlimm am Fuß verbrüht.

Herrmann hat aufgeholt und liegt gut im Rennen

Zwischenzeitlich Achter, aktuell Zehnter: Boris Herrmann liegt mit der Malizia gut im Rennen und hat seit Mittwochmorgen rund 20 Seemeilen (ca. 37 Kilometer) auf die Spitzengruppe um den Führenden Yoann Richomme aufgeholt. Für den Hamburger geht es in dieser Phase des Rennens vor allem darum, den Kontakt zur Spitze zu halten und im selben Wettersystem zu bleiben. Denn dann ist er beim Erreichen des Südpolarmeeres mit vorne dabei - und kann dort die Stärken der Malizia ausspielen.

Vor Herrmann und der restlichen Flotte liegen nun erst einmal herausfordernde Bedingungen mit Flautenlöchern, wenn die Kanaren passiert werden. "Die Strecke, die vor uns liegt, ist extrem komplex. Ich weiß also nicht wirklich, wo wir hingehen werden", sagte der Drittplatzierte Jérémie Beyou (Charal).

Madeira wird zur Zuflucht

Maxime Sorel (V und B - Monbana - Mayenne) hat mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen und läuft nun Madeira an. Der Franzose hatte erst Probleme mit dem Gennaker, das er erfolgreich flickte, dann mit dem Großsegel und verknackste sich schließlich auch noch bei den Reparaturarbeiten den Knöchel, er steht im Dauerkontakt mit den Rennärzten.

"Ich habe heute Morgen versucht, das Großsegel zu senken, aber es blieb am dritten Reff hängen. Ich wollte dann auf den Mast klettern, aber die See war zu rau und ich habe aufgegeben. Meine Arme waren so taub und es hat meinem Knöchel nicht geholfen", berichtete der Skipper, der nach dem "Everest der Meere" auch 2023 den echten Mount Everest bezwungen hatte. Er wolle jetzt auf Madeira Schutz suchen, um auf den Mast zu klettern und zu versuchen, die Reparaturen vorzunehmen.

Auch Szabolcs Weöres plant nach Madeira zu fahren, um die Insel als Windschutz zu nutzen. Der ungarische Skipper (New Europe) berichtete, dass sein Boot am Vorabend in unruhiger See umgeworfen worden sei, was zu erheblichen Schäden an Großsegel und Vorsegel führte. Der Gennaker ist weiterhin verheddert und Wind und Wellen lassen "Szabi" keine Chance, es zu befreien. Er hoffe, dass ihm das am Donnerstag gelingt. Für Reparaturen am Großsegel benötigt er aber sehr ruhiges Wetter - oder eben den Schutz einer Insel.

Video: Boris Herrmann wagt seine zweite Vendée Globe

Bei seiner Premiere vor vier Jahren wurde der Hamburger am Ende Fünfter. Eine bessere Platzierung verhinderte die Kollision mit einem Fisch-Trawler kurz vor dem Ziel. Nun ist Herrmann wieder in See gestochen.

Die Strecke: 45.000 Kilometer rund um den Globus

In Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste begann und endet die Hatz über 24.300 Seemeilen (45.000 Kilometer) rund um den Erdball. Die Strecke führt zunächst Richtung Süden, vorbei am Kap der Guten Hoffnung (Südafrika). Die Segler nehmen dann Kurs auf die Antarktis, die es zu umrunden gilt, vorbei am Kap Leeuwin, dem südwestlichsten Punkt des australischen Festlands. Zurück Richtung Norden steuern sie Südamerika und das Kap Hoorn an, bis sie sich schließlich wieder Frankreich nähern, wo sie Ende Januar erwartet werden.

VIDEO: Vendée Globe - Die Strecke (2 Min)

So ist die Vendée Globe in gewisser Weise auch eine Art Klimareise: Vom herbstlichen Frankreich führt die Route runter auf die sommerliche Südhalbkugel und dann rund um die Antarktis zurück ins winterliche Europa.

