Stand: 26.02.2025 13:25 Uhr News-Blog Vendée Globe: Herrmann tankt in Hamburg Kraft

Der Hamburger Boris Herrmann hat die 10. Auflage der Vendée Globe mit der Malizia - Seaexplorer als Zwölfter beendet. Den Sieg sicherte sich der Franzose Charlie Dalin. Alle News und Hintergründe zur Solo-Weltumseglung im Live-Blog des NDR.

Herrmann tankt Kraft und hat "Lust auf die nächsten Rennen"

Nach mehr als 80 Tagen auf hoher See hat Boris Herrmann erst einmal Zeit gebraucht, um sich von den Strapazen und Rückschlägen bei der Vendée Globe zu erholen. In seiner Wahlheimat Hamburg gibt dem sechsmaligen Weltumsegler vor allem seine Tochter Kraft für neue Herausforderungen und die Segelsaison 2025. "Ich habe Lust auf die nächsten Rennen und Lust darauf, unser Team weiterzuentwickeln", sagte der gebürtige Oldenburger im Gespräch mit dem NDR. Er will aus der Malizia - Seaexplorer "noch einmal alles herauszuholen und zeigen, was in ihr steckt".

Bestaven verliert Sponsor

Yannick Bestaven hat seinen Sponsor verloren. Maître CoQ, ein französischer Geflügelverarbeitungsbetrieb, gab das Ende seiner Partnerschaft mit dem Vendée-Globe-Sieger von 2020/21 und seinem Team bekannt. Der Franzose hatte bei der noch laufenden Ausgabe außerhalb der Konkurrenz das Ziel erreicht, weil er die Weltumseglung im argentinischen Ushuaia offiziell beenden musste. Nach einer ganzen Reihe von Pannen konnte er nicht mehr ohne Hilfe von außen reparieren. Kurz danach erfuhr er vom Rückzug des langjährigen Geldgebers.

Großsegelfall gerissen - Van Weynbergh im Pech

Für den Belgier Denis Van Weynbergh wird sich die Ankunft im Zielhafen Les Sables-d'Olonne möglicherweise noch weiter verzögern als bisher gedacht. Der 57-Jährige teilte am Montag in einem Video von Bord seiner Yacht D'ieteren Group mit, dass eine Schlaufe seines Großsegelfalls gerissen sei. "Mir ist nur noch das Spinnakerfall geblieben, das ich wiederverwenden muss. Aber das ist ziemlich kompliziert", sagte van Weynbergh, der auf dem letzten Platz liegt und noch knapp 1.450 Semeilen zu absolvieren hat. Nach aktuellen Berechnungen des Veranstalters wird der Belgier am kommenden Sonntag die Ziellinie überqueren.

Herrmann heuert Cole Brauer als Co-Skipperin an

Das Team Malizia hat Cole Brauer als neue Co-Skipperin neben Will Harris präsentiert. "Cole ist eine wirklich talentierte Seglerin und ihr Werdegang passt perfekt zu unserer Mission, Grenzen zu überschreiten und Menschen zu inspirieren", sagte Boris Herrmann über die 30 Jahre alte amerikanische Weltumseglerin. "Sie ist inspirierend, zielstrebig und bringt eine frische Perspektive in unser Team."

Chinese Jingkun Xu ist im Ziel und schreibt Geschichte

Jingkun Xu ist sichtlich erschöpft, aber glücklich mit seiner Yacht Singchain Team Haikou auf Rang 30 im Zielhafen Les Sables-d'Olonne eingetroffen. 99 Tage, 19 Stunden und 6 Minuten wurde als offizielle Zeit festgehalten für den ersten chinesischen Skipper, der je eine Vendée Globe erfolgreich beendet hat. Der 35-Jährige, der seit seinem zwölften Lebensjahr nur noch einen Arm hat, hatte erst 2022 erstmals bei der Route du Rhum mit einer Imoca-Yacht an einer Hochsee-Regatta teilgenommen.

Jingkun Xu beeindruckte mit seinem Mut, seiner unerschütterlichen Entschlossenheit und seiner positiven Energie, die er während des gesamten Rennens ausstrahlte. Er hat vor allem in den Sozialen Medien eine große Fangemeinde, die er während der Vendée Globe verlässlich und trotz größter Strapazen stets gut gelaunt auf dem Laufenden hielt.

Damit sind jetzt noch drei Boote auf See: Manuel Cousin (Coup de Pouce), Fabrice Amedeo (Nexans - Wewise) und Denis Van Weynbergh (D'leteren Group) haben noch rund 2.000 Seemeilen(3.700 Kilometer) vor sich. Die Ankunft des Trios wird zwischen dem 26. Februar und 1. März erwartet.

Heer mit Tut Gut in Les Sables-d'Olonne angekommen

Nach 99 Tagen, fünf Stunden, 27 Minuten und 34 Sekunden auf See ist Oliver Heer am Montagabend im Ziel vor Les Sables-d'Olonne angekommen. Der 36-jährige Deutsch-Schweizer beendete seine erste Vendée-Globe-Teilnahme auf dem 29. Rang. Herr war mit seiner Yacht Tut Gut, einem der ältesten Boote im Rennen, sowie dem kleinsten Budget aller Teilnehmer als krasser Außenseiter in die Nonstop-Regatta um die Welt gegangen.

"Ich wollte lernen. Es soll nicht meine letzte Vendée Globe gewesen sein. In vier Jahren will ich mit einem besseren Schiff wieder an den Start gehen. Da lohnt es sich, jede Lektion mitzunehmen", hatte der aus Zürich stammende Segel-Profi vor seiner Zielankunft in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" erklärt.

Die Skipperin - Isabelle Joschke bei der Vendée Globe

Nur 1,60 m groß, aber unfassbar zäh: Isabelle Joschke hat bei der Vendée Globe einmalig schöne Momente, aber auch Tiefpunkte erlebt. Eine ebenso persönliche wie packende Doku über die Deutsch-Französin:

Antoine Cornic als 28. im Ziel

Antoine Cornic (Human Immobilier) hat als 28. das Ziel der Vendée Globe erreicht. Nach 96 Tagen, 1 Stunde und 59 Sekunden passierte der Franzose die Ziellinie vor Les Sables-d'Olonne. Cornic legte bei seiner Weltumseglung 27.202 Seemeilen (50.378 Kilometer) zurück. Fünf Skipper sind noch unterwegs, auf dem letzten Platz liegt aktuell der Belgier Denis van Weynbergh (D'Ieteren Group), der erst in zwei Wochen im Ziel erwartet wird.

Team Malizia macht Yacht fit fürs Ocean Race Europe

Für Boris Herrmann ist die Vendée Globe 2024/25 Geschichte, aber seine Hightech-Yacht Malizia - Seaexplorer wird schon für das nächste Abenteuer präpariert. Beim am 10. August in Kiel startenden Ocean Race Europe hat der Hamburger dann wieder eine Crew an seiner Seite.

Bellion zurück in Les Sables-d'Olonne

Nach 93 Tagen auf See ist am Mittwoch auch Éric Bellion wieder in Les Sables-d'Olonne angekommen. Der 48-jährige Franzose wurde bereits vor der Einfahrt in den Kanal von seiner Frau und seiner Tochter in Empfang genommen, die mit einem Boot zu seiner Yacht STAND AS ONE gebracht worden waren. Bellion war überglücklich, obwohl er das Rennen im vergangenen Monat wegen eines gebrochenen Bolzensystems hatte aufgeben müssen und den Rest der Regatta nach einer Reparatur auf den Falkland-Inseln außerhalb der Wertung bestritt.

"Tornado an Frische": Herrmann lobt Violette Dorange

Violette Dorange hat bei ihrer ersten Vendée-Globe-Teilnahme die Herzen der Fans im Sturm erobert. Die jüngste Teilnehmerin der Nonstop-Regatta um die Welt begeisterte die Segel-Anhänger dabei nicht nur durch ihren Mut im Kampf gegen die Naturgewalten. Die 23-Jährige zog die Menschen auch durch ihre natürliche Art und jede Menge über ihre Social-Media-Kanäle verbreitete Geschichten über ihren Alltag an Bord in den Bann.

Auch Boris Herrmann, der mit seiner Malizia - Seaexplorer bei der Vendée Globe Zwölfter wurde, lobte Dorange am Montag in den höchsten Tönen. "Bravo Violette, danke, dass du einen Tornado an Frische in das Offshore-Rennen gebracht hast. Und herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Hut ab", schrieb der Hamburger bei Instagram.

Malizia verlässt Les Sables-d'Olonne

Bye bye Les Sables-d'Olonne. Boris Herrmanns Malizia - Seaexplorer hat den Zielhafen der Vendée Globe wieder verlassen. Co-Skipper Will Harris segelt das Boot des Hamburgers nach Lorient. "Auf geht's nach Lorient, um das Boot für die Segelsaison 2025 fertig zu machen", sagte der Brite mit einem Lächeln bei "schönem, aber kaltem" Wetter.

Dorange überwältigt: "Stehe unter Schock"

Was für ein Empfang für Violette Dorange in im Hafen von Les Sables-d'Olonne. Tausende Fans verwandelten den Kanal in eine Partymeile, feierten die junge Französin, die vollkommen überwältigt war. "Ich stehe unter Schock und bin verblüfft über die ganzen Menschen. Ich habe sehr viele Emotionen empfunden", sagte Dorange. "Ich glaube, ich habe meinen Weg gefunden und werde sicher wiederkommen."

"Drei Monate lang habe ich kein einziges Gesicht gesehen und nun diese riesige Menschenmenge. Unglaublich! Ich bin immer noch geschockt und überwältigt." Violette Dorange

Mit 23 Jahren um die Welt: Dorange stellt Rekord auf

Violette Dorange (Devenir) hat am Sonntagvormittag die Ziellinie vor Les Sables-d'Olonne überquert. Eine Stunde nach dem Japaner Kojiro Shiraishi (DMG MORI Global One) kam die mit gerade einmal 23 Jahren jüngste Teilnehmerin als 25. ins Ziel. Dorange brauchte für ihre Weltumsegelung 90 Tage, 22 Stunden und 37 Minuten, dabei legte sie 28.057 Seemeilen zurück, was fast 52.000 Kilometern entspricht.

"Ihr Erfolg macht sie zu einem der größten Hochseerenntalente der Zukunft." Die Veranstalter der Vendée Globe

Mit ihrem Geburtsdatum am 17. April 2001 ist Dorange der jüngste "Finisher" aller Zeiten. Den Rekord hielt bisher der Schweizer Alan Roura, der das Rennen 2016/2017 am 20. Februar nach 105 Tagen beendete - sechs Tage vor seinem 24. Geburtstag.

Im Hafen von Les Sables-d'Olonne warten einmal mehr Tausende Fans auf die Ankunft der Seglerinnen und Segler. Und viele sind vor allem wegen Dorange gekommen. Die junge Frau aus dem nahe gelegenen La Rochelle hat sich im Laufe der vergangenen Jahre und besonders dieser Vendée Globe eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Allein bei Instagram folgen ihr 570.000 Menschen.

Soudée belegt Rang 23

Guirec Soudée ("Freelance.com") hat die Vendée Globe auf Platz 23 beendet. Der Franzose erreichte am Samstagmorgen das Ziel und ließ sich anschließend bei der Einfahrt in den Hafen von Les Sables-d'Olonne feiern.

Mitten in der Nacht - Schwertbruch an Ducs Yacht

Louis Duc hat keine tausend Seemeilen mehr vor der Brust bei der Vendée Globe, in der vergangenen Nacht aber bekam er einen großen Schrecken: An seiner Yacht "Fives Group - Lantana Environnement" ist das Backbord-Schwert gebrochen. Das teilte der Franzose am Donnerstag mit. "Das Boot beschleunigte plötzlich, neigte sich ein wenig und lehnte sich so stark gegen das Schwert, dass es brach", berichtete Duc von Bord. "Ich war froh, dass es das Schwert war und nicht etwas anderes." Wie groß die Beeinträchtigung ist, werde man sehen müssen, "im Moment belastet es mich nicht". Dass es aber "nicht gut sein kann, das ist sicher".

Duc liegt aktuell auf dem zweiten Platz der noch im Rennen befindlichen Segler (24. Rang insgesamt) und ist noch 800 Meilen vom Ziel vor Les Sables-d'Olonne entfernt.

Casiraghi und Herrmann beim Admiral's Cup

Nach der Vendée Globe ist für Boris Herrmann vor dem nächsten Segel-Abenteuer: Wie der Yacht Club de Monaco bekanntgegeben hat, wird der Hamburger Skipper im Juli an der Neuauflage des Admiral's Cup teilnehmen. Er wird - wie auch weitere Mitglieder des Teams Malizia - seinen Kumpel und Malizia-Co-Gründer Pierre Casiraghi bei dem Rennen unterstützen.

Joschke nach hartem Rennen dankbar

"Es war wirklich hart, das Rennen durchzustehen. Ich freue mich sehr und bin dankbar. Ich habe mein Bestes gegeben. Es hat viel mehr Spaß gemacht als beim letzten Mal", sagte die Deutsch-Französin Isabelle Joschke am Dienstag im Ziel. Der NDR zeichnet die besondere Reise der gebürtigen Münchnerin in einer Dokumentation nach ("Sportclub Story - Die Skipperin", am 16. Februar um 23.35 Uhr im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek).

Ältester Teilnehmer "King Jean" Le Cam im Ziel

Mit Jean Le Cam hat auch der älteste Teilnehmer der Jubiläumsauflage der Vendée Globe das Ziel erreicht. Der 65-Jährige überquerte am frühen Dienstagmorgen die Ziellinie. Für den Franzosen war es bereits die sechste Einhand-Weltumsegelung, die fünfte beendete. Diesmal brauchte "King Jean" 85 Tage, 15 Stunden und 51 Minuten für die insgesamt gesegelten 27.978 Seemeilen, was rund 51.800 km entspricht.

Angekommen! Joschke bei zweiter Teilnahme 19.

Die Deutsch-Französin Isabelle Joschke hat um kurz nach Mitternacht mit ihrer Yacht MACSF das Ziel vor Les Sables-d'Olonne erreicht. Die gebürtige Münchnerin, die am 27. Januar auf hoher See ihren 48. Geburtstag gefeiert hatte, benötigte bei ihrer zweiten Vendée-Globe-Teilnahme 85 Tage, 11 Stunden und 26 Minuten. Sie belegte damit Platz 19.

Joschke, eine von sechs Frauen bei der zehnten Auflage der Nonstop-Regatta um die Welt, hatte das Rennen vor vier Jahren nach einer Reihe von technischen Rückschlägen und einem Reparaturmarathon, der sie zu einem zehntägigen Stopp und der Aufgabe zwang, außerhalb der Wertung beendet. Sie war seinerzeit vier Wochen nach den schnellsten Seglern in Les Sables-d'Olonne angekommen.

Diesmal betrug ihr Rückstand auf Sieger Charlie Dalin 20 Tage, 16 Stunden und knapp vier Minuten - eine starke Leistung, denn sie hatte einige technische Probleme zu meistern und war wochelang mit nur einem Foil unterwegs.

Trio vor Les Sables-d'Olonne angekommen

Benjamin Ferré (Monnoyeur - Duo for a Job, 16.), Tanguy Le Turquais (Lazare, 17.) und Alan Roura (Hublot, 18.) sind am Montagmittag in kurzer Abfolge angekommen. Ferré hat als erster Skipper der zehnten Auflage mit einem Boot ohne Foils das Ziel erreicht. Er benötigte 84 Tage, 23 Stunden und 19 Minuten. Sein Landsmann Le Turquais war 15 Minuten länger unterwegs, der Schweizer Roura 36 Minuten - alle drei blieben knapp unter der Marke von 85 Tagen. Damit sind mittlerweile mehr Segler angekommen als noch im Rennen. Aktuell sind noch 15 Skipper unterwegs.

Damien Seguin als 15. im Ziel

Der zweimalige Paralympics-Sieger Damien Seguin hat am Montagmorgen als 15. Skipper mit seiner "Groupe Apicil" das Ziel erreicht. Der Franzose benötigte 84 Tage, 20 Stunden und 31 Minuten für seine gesegelten 29.263 Seemeilen (knapp 54.200 Kilometer). Für den 45-Jährigen, der ohne linke Hand geboren wurde, war die zweite Solo-Weltumrundung nach eigener Aussage "ein Kampf gegen sich selbst".

Boissières muss die Vendée Globe nach Mastbruch aufgeben

Arnaud Boissières, Skipper der La Mie Câline, muss die Regatta nach seinem Mastbruch am vergangenen Donnerstag aufgeben. Der Franzose, der seine fünfte Vendée Globe in Folge absolvieren wollte, hatte nach dem Vorfall auf Höhe der Kapverdischen Inseln alles probiert. Er zerschnitt sogar sein Großsegel, um ein provisorisches Rigg zu bauen. Doch auch das half nicht, weiter nach Norden zu kommen, sodass er der Rennleitung seine Entscheidung am Sonntag mitteilte.

"Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Das Boot ist ziemlich ramponiert und lässt sich so nicht wirklich segeln", sagte der sichtlich ergriffene Boissières in einem Video von Bord. Er ist damit der siebte Skipper, der aus dem Rennen ausgestiegen ist. Der erste war Maxime Sorel bereits im November gewesen. Boissières sagte, er werde nun die Westindischen Inseln ansteuern - und diese in etwa zehn bis zwölf Tagen erreichen.

Bestaven zurück in Les Sables-d'Olonne

Die Solo-Weltumsegelung ist nun auch für Yannick Bestaven beendet. Der Sieger von 2021 ist nach 84 Tagen in Les Sables-d'Olonne angekommen. Der Franzose war allerdings nur noch außer Konkurrenz unterwegs, weil er vom 30. Dezember bis 6. Januar seine Maître CoQ V im argentinischen Ushuaia reparieren ließ.

"Ich muss und will ins Ziel kommen", hatte er bei der Abfahrt in Ushuaia gesagt. "Es gibt viele Leute, die im Ziel auf mich warten. Ich weiß, dass alle Kollegen, die meine Ankunft vor vier Jahren wegen Covid nicht feiern konnten, dies in diesem Jahr unbedingt nachholen wollen. Es war wirklich nicht das, was ich geplant hatte, aber hey, wir werden alles tun, um das Ende dieser Weltumsegelung so schön wie möglich zu gestalten."

Attanasio als 14. Skipper im Ziel

Der Franzose Romain Attanasio ist am Sonntagmorgen als 14. Skipper bei der zehnten Auflage der Nonstop-Regatta um wie Welt ins Ziel gekommen. Der 47-Jährige beendete das Rennen mit seiner Yacht Fortinet - Best Western - der ehemaligen Malizia, mit der Boris Herrmann vor vier Jahren Fünfter geworden war - nach 83 Tagen, 22 Stunden und 48 Minuten. Für den Ex-Partner von Samantha Davies, die einen Platz besser abschnitt, war es die dritte Vendée-Globe-Teilnahme. 2021 war er ebenfalls auf Rang 14 gelandet, 2017 hatte er Platz 15 belegt.

Crémer endlich im Hafen von Les Sables-d'Olonne

Clarisse Crémer ( L’Occitane en Provence) ist fünf Tage nach dem Überqueren der Ziellinie im Hafen von Les Sables-d'Olonne eingetroffen. Die Elfte der Vendée Globe war wie zuvor Benjamin Dutreux (10.) in einem schweren Sturm zunächst nach La Rochelle gefahren, um dort Schutz zu suchen. Nun erhielt sie die finale Würdigung für ihre Leistung bei der Einfahrt in den Kanal.

Dutreux bei der Ankunft von Tausenden gefeiert

Der zehntplatzierte Benjamin Dutreux (Guyot Environnement - Water Family) ist am Freitagnachmittag unter großem Jubel tausender Fans in Les Sables-d'Olonne angekommen. Der Franzose hatte die Ziellinie bereits am vergangenen Sonntag überquert, war aber direkt nach La Rochelle gefahren, um Schutz vor dem schweren Sturm zu suchen. Die Fahrt durch den Kanal in den Hafen glich für den Franzosen einer Triumphfahrt - immer wieder stieß er Jubelschreie aus und animierte die Zuschauenden zu La-Ola-Wellen. "Es ist einfach unglaublich", sagte er.

Herrmann: Mit Klaviermusik durch den Sturm

Am Tag nach seiner Ankunft hat Boris Herrmann noch einmal seine rund 80 Tage auf See bei der zehnten Auflage der Vendée Globe reflektiert. Abgesehen vom Ergebnis, das mit Rang zwölf "weit hinter den Erwartungen lag", habe er "eine gute Zeit mit mir selbst und dem Boot" gehabt, sagte der Hamburger im Gespräch mit "Vendée Live"-Host Andi Robertson. Das sei ein "drastischer Unterschied" zu seiner ersten Solo-Weltumseglung vor vier Jahren gewesen, wo er "viele Down-Momente" gehabt und sich häufig alleine gefühlt habe, erklärte der 43-Jährige. Dieses Mal aber habe er "nicht gelitten, ich habe es genossen. Ich hätte auch noch länger draußen bleiben können."

Einer der Gründe, weshalb er auch mental gut durch die stressigsten Situationen wie die Stürme gekommen sei: Klaviermusik. "Ich habe Playlists. Die Musik ist neutral und nimmt den Sturm weg."

Herrmann im Hafen, aber die nächste Vendée Globe ruft

Boris Herrmann hat nach über 81 Tagen auf hoher See wieder festen Boden unter den Füßen. Tausende feierten den Solo-Weltumsegler aus Hamburg bei der Hafeneinfahrt in Les Sables-d'Olonne. Nun blickt er schon auf die nächste Vendée Globe in vier Jahren, wo er besser abschneiden will.

Re-Live: Die Hafeneinfahrt von Boris Herrmann

Boris Herrmanns triumphale Hafeneinfahrt in Les Sables-d'Olonne: Der komplette Livestream mit Sven Kaulbars und NDR Segel-Experte Tim Kröger zum Nachschauen.

Herrmann: "Ich bin zurück in der Welt und stolz"

"Ich bin zurück in der Welt und stolz, dass ich jetzt zweimal die Vendée Globe geschafft habe. Es war ein tolles Abenteuer und ein schöner Kampf bis ins Ziel", sagte Boris Herrmann im ersten Interview an Land. "Der Empfang hier ist großartig. Es herrscht eine tolle Energie mit den Fans, das gibt viel zurück."

"Das war ein großes, heiliges Abenteuer. Das Rennen ist eine intensive Lebenserfahrung." Boris Herrmann

"Seit Kap Hoorn hatte ich nur Probleme. Aber ich habe sie gemeistert und habe mich nicht geschlagen gegeben. Es war ein sehr, sehr intensives Rennen", resümierte der Malizia-Skipper, der 2028 wieder antreten will: "Ich glaube, aller guten Dinge sind drei. Dann hoffentlich mit einer Podiums-Platzierung."

Ohne Fackel keine Hafeneinfahrt - Herrmann wird gefeiert

Boris Herrmann zelebriert die Einfahrt standesgemäß - mit brennender Fackel. Zahlreiche Fans haben den Weg an den Kanal gefunden, jubeln dem Hamburger zu. Viele deutsche Flaggen sind zu sehen. Auch Herrmann hat eine bekommen und hält sie in den Wind.

Leinen los für die Kanaleinfahrt von Boris Herrmann

Boris Herrmann ist unterwegs und fährt jetzt in den Kanal von Les Sables-d'Olonne ein. Mehrere Boote begleiten den Malizia-Skipper, der an Deck steht und den Fans am Kai zuwinkt. "Das sind Gänsehautmomente", sagt NDR Segel-Experte Tim Kröger. Mit an Bord sind auch Herrmanns Frau Birte, Tochter Malou und Hündin Lilli.

Britin Samantah Davies als 13. im Ziel

Nach Boris Herrmann (Malizia) als Zwölften hat Samantah Davies (Initiatives-Coeur) am Donnerstagvormittag als 13. die Ziellinie der Vendée Globe passiert. Die in Frankreich lebende Britin benötigte für die Weltumseglung 80 Tage, 22 Stunden, 13 Minuten und 39 Sekunden. Sie legte bei der Solo-Weltumseglung 28.584 Seeemeilen (52.937 Kilometer) zurück, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,72 Knoten.

Davies ist die dritte Frau im Ziel nach Justine Mettraux (8., TeamWork - Team Snef) und Clarisse Crémer (11., L'Occitane en Provence). Davies wird heute ab 15.30 Uhr die Hafeneinfahrt nach Les Sables-d'Olonne angehen - direkt nach Herrmann.

Herrmann im Ziel!

Geschafft! Boris Herrmann hat am Mittwochabend um 23.18 Uhr die Ziellinie vor Les Sables-d'Olonne mit der Malizia - Seaexplorer passiert und die zehnte Vendée Globe nach 80 Tagen, zehn Stunden, 16 Minuten und 41 Sekunden als Zwölfter beendet. Der Hamburger hat 29.201 Seemeilen (54.080 Kilometer) zurückgelegt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15.13 Knoten.

Segel-Experte Kröger zieht gemischtes Fazit

Die Bilanz von NDR Segel-Experte Tim Kröger fällt mit Blick auf Boris Herrmann gemischt aus. "Es bleibt eine Ausnahmeleistung eines deutschen Seglers. Er ist zum zweiten Mal im Vendée Globe komplett um die Welt gesegelt. Das ist schon ein großer Erfolg per se. Es ist eine der letzten großen Herausforderungen, die wir auf der Erde haben, so ein Rennen zu bestehen", so Kröger, der gleichzeitig davon ausgeht, "dass Boris mit der Platzierung nicht zufrieden ist. Es ist nicht das, was sich Boris gewünscht hat und auch nicht das, was sich die Fans gewünscht haben. Und wenn man sich das Projekt anschaut, dann wäre sicher mehr drin gewesen."

Partytime auf der Malizia bei Zielankunft

Bis zum Tagesanbruch muss Boris Herrmann noch allein an Bord der Malizia bleiben. Als der Hamburger die Ziellinie überquerte, war die Hütte allerdings "virtuell" voll. Sein Team und enge Freunde schalteten sich per Live-Videoanruf ein, als der Hamburger die Vendée Globe zu Ende brachte, teilten und feierten diesen besonderen Moment mit ihm. Herrmann gönnte sich zur Feier des Tages eine tiefen Schluck Rum.

Zwölfter! Herrmann nach 80 Tagen im Ziel

Endlich geschafft! Boris Herrmann hat um 23.18 Uhr die Ziellinie vor Les Sables-d'Olonne mit der Malizia - Seaexplorer passiert und die zehnte Vendée Globe nach 80 Tagen, zehn Stunden, 16 Minuten und 41 Sekunden als Zwölfter beendet. Der Hamburger hat 29.201 Seemeilen (54.080 Kilometer) zurückgelegt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15.13 Knoten.

Für Herrmann war es die zweite Solo-Weltumseglung nach der Vendée Globe 2020/2021. Damals hatte er 80 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden für die Regatta benötigt und war Fünfter geworden.

