New York Vendée: Boris Herrmann führt das Rennen mit seiner Malizia an

New York Vendée: Boris Herrmann führt das Rennen an

Stand: 31.05.2024 16:34 Uhr

Nach einem stockenden Start und einem intensiven ersten Tag auf See mit dem tückischen Golfstrom und heftigen Böen sind die Führenden der Imoca-Flotte beim Solo-Transatlantikrennen New York Vendée gut unterwegs in Richtung Les Sables-d'Olonne. Boris Herrmann führt die Regatta mit seiner Malizia aktuell an.