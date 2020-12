Neue Corona-Fälle bei SSC-Volleyballerinnen - Spitzenspiel abgesagt Stand: 09.12.2020 13:10 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin kommen nach ihrer Champions-League-Reise nach Italien nicht zur Ruhe. Die Zahl der positiv getesteten Personen ist nach NDR Informationen mittlerweile auf sieben Fälle gestiegen.

Das wirkt sich weiter auf den Spielplan aus: Das ursprünglich für den 19. Dezember geplante Bundesliga-Spitzenspiel gegen den MTV Suttgart ist abgesagt worden. Mit dem 14. Januar steht auch schon ein neuer Termin fest. Schon zuvor war das Spiel beim Dresdner SC verschoben worden.

Sportlich waren die Schwerinerinnen mit zwei Siegen aus drei Spielen beim Vorrunden-Turnier in Florenz gut in die neue Champions-League-Saison gestartet. Doch die Erfolge mussten die Mecklenburgerinnen teuer bezahlen. Bei den ersten Tests nach der Rückkehr hatte es fünf positive Fälle gegeben - drei Spielerinnen und zwei Mitglieder aus dem Umfeld der Mannschaft. Am Dienstag nun folgten bei der neuen Testreihe zwei weitere Fälle. Genauere Angaben machte der Verein nicht. Nach den ersten Positiv-Tests hatte sich allerdings bereits das gesamte Team in Quarantäne begeben.

Auch die anderen Champions-League-Clubs betroffen

Die Fälle in Schwerin haben auch die übrigen Teams alarmiert, die an dem Turnier teilgenommen hatten - das sind die italienischen Erstligisten Busto Arsizio und Scandicci sowie die polnische Mannschaft aus Rzeszow. Bei allen Clubs haben mittlerweile Tests stattgefunden - und auch sie haben mehrere positive Fälle in ihren Reihen.

