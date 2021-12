Nach überragendem 2021: Wellbrock will die nächste Bestmarke Stand: 22.12.2021 13:25 Uhr Gold, viel Geld und dazu sogar noch ein Weltrekord: Besser hätte der Jahresabschluss für Deutschlands Top-Schwimmer Florian Wellbrock nicht laufen können. Die Motivation des Olympiasiegers für neue Heldentaten ist groß.

Auch Stunden nach seinem WM-Coup von Abu Dhabi hatte der gebürtige Bremer "noch gar nicht realisiert, dass ich der schnellste Mann bin, den es jemals gegeben hat". Zumindest über 1.500 m auf der 25-m-Bahn. "Und das nach zwei anstrengenden Jahren mit dem verrückten 2020", sinnierte der 24-Jährige, "das war ein sehr emotionaler Moment." Die Gefühle mussten irgendwie raus, und so feierte der Doppel-Weltmeister von 2019 noch im Wasser mit einer für seine Verhältnisse exzentrischen Jubelpose. "Da hat man sich für einen kurzen Moment nicht so unter Kontrolle", sagte der sonst eher zurückhaltene Wellbrock halb entschuldigend.

Weitere Informationen Schwimmen: Wellbrock mit Weltrekord zu WM-Gold Der Olympiasieger aus Bremen triumphierte bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi über 1.500 m in 14:06,88 Minuten - Weltrekord! mehr

Krönung eines herausragenden Jahres

Kaum aus dem Becken raus, stand Wellbrock weiter im Zentrum der Aufmerksamkeit. "Ich hatte unheimlich viele Interviews in der Halle, Fans und Volunteers wollten Autogramme und Fotos." Und als er in einem stillen Moment bei der Dopingkontrolle sein Handy anschaltete, legte er es schnell wieder weg: 150 Nachrichten.

AUDIO: Wellbrock: Weltrekord und Weltmeister zum Jahresabschluss (2 Min) Wellbrock: Weltrekord und Weltmeister zum Jahresabschluss (2 Min)

Mit einem Kumpel ließ Wellbrock den Abend "entspannt ausklingen", am Mittwochmorgen ging es dann mit dem Flieger in die Heimat - aber noch nicht in den Weihnachtsurlaub. Für den 23. Dezember stehen noch zwei Trainingseinheiten auf dem Plan, erst dann kann Wellbrock für drei Tage ausspannen und sein herausragendes Jahr Revue passieren lassen: Gold (10 km) und Bronze (1.500 m) bei Olympia, WM- und EM-Titel auf der Kurzbahn, Platz zwei bei der Wahl zum "Sportler des Jahres", und als Krönung nun sein erster Weltrekord.

Weitere Informationen Jetzt abstimmen: Wer ist Ihr Nordsportler des Jahres? Große Leistungen, Überraschungen und Siege: Das Olympia-Jahr 2021 war voller Höhepunkte. Stimmen Sie ab: Wer ist Ihre Nordsportlerin oder Nordsportler des Jahres? mehr

Wellbrock will auch die Bestmarke auf der Langbahn

Folgt jetzt der Angriff auf den Langbahn-Weltrekord (14:31,02)? Den hält seit Olympia 2012 der höchst umstrittene Chinese Sun Yang, der aktuell eine vierjährige Dopingsperre absitzt. Wellbrocks Bestzeit ist rund fünf Sekunden entfernt, aber der Weltrekord auf der 25-m-Bahn helfe ihm dabei nicht, so Wellbrock: "Das ist nochmal ein ganzes Stück Arbeit und ein Unterschied."

Aber Wellbrock wird den Angriff wagen, jetzt erst recht. Zumal er Bernd Berkhahn, den er für den besten Trainer hält, als Heimcoach an seiner Seite weiß. "Fest steht, dass ich ohne Bernd sportlich und auch persönlich nicht da wäre, wo ich heute bin", sagte der Weltrekordler.

Uhren-Kauf als Belohnung

Die insgesamt 80.000 US-Dollar, die der erste deutsche Schwimm-Olympiasieger seit 33 Jahren beim Jahresabschluss am Persischen Golf als Prämie eingeheimst hat, werde er ganz sicher "nicht komplett auf den Kopf hauen". Aber eine Uhr, die er "seit längerem im Auge" habe, würde er sich schon gerne selbst als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Wenn das Geld vom Weltverband FINA überwiesen ist, will er "nochmal auf meinen Kontostand gucken und mir eventuell die Uhr zulegen". Diese Belohnung hat er sich nach einem herausragenden Jahr 2021 redlich verdient.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.12.2021 | 14:25 Uhr