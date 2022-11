Stand: 07.11.2022 10:09 Uhr Nach mehr als fünf Jahren: Zverev fällt aus den Top 10

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist nach mehr als fünf Jahren Dauerzugehörigkeit aus den Top 10 der ATP-Weltrangliste gefallen. Der 25-Jährige, der seit Anfang Juni kein Spiel mehr bestritten hat, verlor nach dem Masters-Turnier in Paris sechs Plätze und wird nun auf Rang zwölf geführt. Zverev war am 31. Juli 2017 erstmals unter die Top 10 der Welt gerückt. Seine beste Platzierung erreichte der gebürtige Hamburger als Weltranglistenzweiter in der Woche nach seiner Verletzung in Roland Garros. Weltranglistenerster bleibt der Spanier Carlos Alcaraz. | 07.11.2022 10:05