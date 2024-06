Nach historischem Rekord: Ansah hofft auf tolle Tage in Paris Stand: 30.06.2024 12:46 Uhr Der neue deutsche Rekordhalter Owen Ansah hat mit seinen geschichtsträchtigen 9,99 Sekunden über 100 m bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig das Olympia-Ticket gelöst. In Paris will der HSV-Sprinter nun "alles aufsaugen".

Als der Jubel im Braunschweiger Stadion verklungen und die vielen Selfie-Wünsche erfüllt waren, richtete Rekordmann Owen Ansah den Blick schon wieder voraus. Auf die nächsten Wettkämpfe. Und vor allem auf die Olympischen Spiele in Paris, wo die Leichtathletik-Wettkämpfe am 1. August beginnen. Zwei Tage später stehen im Stade de France die Vorläufe über 100 m an, einen Tag später steigt um 20 Uhr das Halbfinale und um 21.55 Uhr das Finale - dann ermitteln die schnellsten Sprinter der Welt ihren Champion.

Weitere Informationen Ansah sprintet zu deutschem Rekord - und schenkt Medaille seinem Vater 9,99! Der HSV-Sprinter hat als erster Deutscher die Schallmauer von zehn Sekunden durchbrochen. Olympia kann kommen. mehr

Busemann: "Das sieht aus wie Carl Lewis, so grazil"

Mit seinen 9,99 Sekunden von Brauschweig ist der 23-Jährige der Weltspitze näher gekommen. Als erster Deutscher durchbrach er die Schallmauer von zehn Sekunden. Mit seiner Leistung für die Ewigkeit riss Ansah die Zuschauenden von den Sitzen und die Experten zu Lobeshymnen hin. Frank Busemann etwa sah beim Laufstil Ähnlichkeiten mit einem legendären US-Sprinter, einem der erfolgreichsten Athleten der Sportgeschichte. "Der sieht aus wie Carl Lewis, ist so grazil. Das war eine Frage der Zeit, bis der mal einen raushaut", schwärmte der ARD-Leichtathletik-Experte.

Die Entwicklung des 100-Meter-Rekordes 10,5* Sekunden: Richard Rau 13.08.1911

10,4*: Helmuth Körnig 08.08.1926

10,3*: Arthur Jonath 05.06.1932

10,2*: Heinz Fütterer 31.10.1954

10,0*: Armin Hary, 21.06.1960

10,24: Harald Eggers 13.10.1968 #

10,22: Klaus-Dieter Kurrat 06.08.1976 #

10,14: Eugen Ray 26.06.1977 #

10,12: Eugen Ray 13.08.1977 #

10,06: Frank Emmelmann 22.09.1985 #

10,05: Julian Reus 26.07.2014

10,03: Julian Reus 24.06.2016

10,01: Julian Reus 29.07.2016

9,99: Owen Ansah 29.06.2024

*) handgestoppte Zeiten

#) zu diesem Zeitpunkt DDR-Rekord (damals nicht Rekord des DLV

Coach Bayer: "9,99 noch nicht das Ende"

Um zwei Hundertstelsekunden unterbot der Hamburger trotz problematischer Vorbereitung die acht Jahre alte bisherige Bestmarke von Julian Reus. Eine Verletzung hatte ihn zuletzt lange ausgebremst, wegen einer Schambeinentzündung hatte er nahezu die komplette Vorsaison verpasst. Er musste sich in Geduld üben, in der Reha zurückkämpfen, wieder langsam an die Belastungen herantasten.

Hinzu kam der Umzug nach Mannheim zu seinem Trainer Sebastian Bayer. "Ich hatte noch bei meinen Eltern gewohnt, bin aus meinem Elternhaus ausgezogen", sagte Ansah, der am Sonntag noch die HSV-Sprintstaffel zum Titel führte: "Man muss aus seiner Komfortzone raus."

VIDEO: Ansah nach 100-m-Rekord: "Muss dran glauben, was in einem steckt" (3 Min)

Im Duell mit Superstar Noah Lyles und Co. bei den Sommerspielen will Ansah nun "das alles einfach aufsaugen. Ich fühle mich mega. Ich konnte zeigen, dass ich gut drauf bin - und das möchte in Paris dann auch." Coach Bayer ist realistisch: "Mit 9,99 reißt man international nichts", sagte der ehemalige Weitspringer, der die HSV-Sprinter Ansah und Lucas Ansah-Peprah seit 2019 trainiert. "Aber ich glaube auch, dass 9,99 noch nicht das Ende ist."

Ansah ist jedenfalls nach den Wahnsinnstagen von Braunschweig heiß auf mehr: "Mein Ziel ist es, bei ganz großen Meisterschaften wie EM, WM und Olympischen Spielen im Finale zu stehen und abzurufen, was ich diesmal abgerufen habe", sagte der EM-Fünfte, dem die Zukunft gehört: "Man muss Tag für Tag hart trainieren. Man muss das, was man machen möchte, vor Augen haben."

Weitere Informationen DM: HSV-Sprinter Ansah als erster Deutscher unter zehn Sekunden Owen Ansah kam in Braunschweig nach 9,99 Sekunden ins Ziel - deutscher Rekord und das Olympia-Ticket. Auch Diskuswerferin Kristin Pudenz ist in Paris dabei. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.06.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Leichtathletik