Stand: 04.07.2019 17:27 Uhr

Nach Tod eines Pferdes: Aufarbeitung angekündigt

Nach dem Tod des Wallachs Captain Von Trappe bei der Galopp-Rennwoche in Hamburg-Horn hat der Hamburger Renn-Club eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt. "Wir werden aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte", sagte Club-Präsident Eugen Andreas Wahler am Donnerstag. Captain Von Trappe war am Vorabend beim Seejagdrennen schwer verunglückt und hatte sich dabei einen Genickbruch zugezogen.

Pferd wird im See reiterlos

Der zehn Jahre alte Wallach war als einer von zwei Teilnehmern im See, der zu schnell angesteuert wurde, reiterlos geworden. Danach galoppierte er noch mehrere hundert Meter im Feld mit und übersprang im Anschluss die Begrenzung der Bahn. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu und konnte von den Tierärzten nicht mehr gerettet werden.

Heftige Kritik von Tierschützern

Deutschlands größte Tierrechtsorganisation PETA übte nach dem siebten Rennbahntod eines Pferdes in diesem Jahr in Deutschland erneut heftige Kritik. "Es ist verabscheuungswürdig, wie die Pferde in Hamburg als Sportgeräte missbraucht werden. Für Prestige und Profit wird der Tod eines Tieres billigend in Kauf genommen", monierte PETA-Fachreferentin Jana Hoger.

Risiko nie auszuschließen

Wahler relativierte trotz des "traurigen Vorfalls" die Kritik. "Bei uns im Land ist die Angst vor Unfällen immer groß", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". Und ergänzte: "Dann heißt es, dass die Pferde überbeansprucht werden. Aber das ist Unsinn, wenn die Tiere gut vorbereitet werden." Und wie immer im Sport sei das Risiko für Unfälle nie auszuschließen, fügte Wahler hinzu.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.07.2019 | 19:30 Uhr