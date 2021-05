Nach Kritik: Grizzlys-Coach Cortina nah an Meisterschaft dran Stand: 03.05.2021 13:47 Uhr Ex-Bundestrainer Pat Cortina hat mit Außenseiter Grizzlys Wolfsburg den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor Augen. Vor einem Monat war sein Job noch in Gefahr.

Die Kritik war klar und deutlich: unansehnliches Eishockey, keine Punkte. Noch vor einem Monat stand Cortina bei den Grizzlys Wolfsburg nach acht Pleiten in zehn Spielen vor dem Rauswurf. Jetzt greift der ehemalige Bundestrainer mit dem krassen Außenseiter sensationell nach dem Meistertitel. "Es war für uns das ganze Jahr eine Berg- und Talfahrt", sagte Manager Karl-Heinz Fliegauf nach dem 3:2 n. V. bei den Eisbären Berlin im ersten Finale um die 100. deutsche Meisterschaft bei MagentaSport: "Es ist immer besser geworden, die Mannschaft ist zusammengewachsen. Die Jungs machen es hervorragend. Und natürlich hat Pat als Cheftrainer einen großen Anteil daran."

Cortina stand zu Ostern vor dem Aus

Kurz vor Ostern noch sahen viele Fans, einige Spieler und auch Fliegauf Cortinas Anteil an der Talfahrt, die die Play-off-Teilnahme in Gefahr brachte, als gravierend an. "Wir waren richtig schlecht, ziemlich k.o.", erinnerte sich der Manager. Nach dem 1:2 beim Süd-Tabellenletzten Nürnberg Ice Tigers stand der Coach, der seit seinem Amtsantritt 2019 immer wieder Zielscheibe von Kritik war, vor dem Aus.

Am Karfreitag gab Fliegauf bekannt: Der Trainer bleibt - vorerst. Es folgten sechs Siege aus den nächsten sieben Spielen, Platz drei im Norden und die unglaubliche Erfolgsgeschichte in den Play-offs: Erst setzte sich Wolfsburg im Viertelfinale gegen den Nord-Zweiten Bremerhaven durch, dann warf der Außenseiter sensationell den Topfavoriten Adler Mannheim aus dem Rennen. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) könnten die Grizzlys in eigener Halle den ersten Meistertitel der Clubgeschichte gewinnen.

Cortina: "Ich muss trotzdem ich selbst bleiben"

"Es macht Spaß, dabei zu sein", sagte Cortina nach dem Sieg in Berlin. In der Hauptrunde hatte sich der Italo-Kanadier noch anders angehört. "Wenn ich es noch nicht geschafft habe, das Vertrauen der meisten Fans zu erlangen, ist das nicht angenehm für mich", gab der 56-Jährige im Januar im Interview mit den "Wolfsburger Nachrichten" zu: "Aber ich muss trotzdem ich selbst bleiben."

Es war nicht die erste schwierige Zeit in seiner langen Trainerkarriere. Nach dem Aufstieg mit dem EHC München in DEL wurde der ehemalige Coach der italienischen und ungarischen Nationalmannschaft 2012 Bundestrainer - und galt als "Billiglösung". Er verpasste die Qualifikation für Olympia 2014, regelmäßig sagten Stammspieler ihre WM-Teilnahme ab, das Ziel Viertelfinale erreichte Cortina in drei Anläufen nie - 2015 musste er gehen.

Nach Systemwechsel läuft es bei den Grizzlys

Nach zwei Jahren in Schwenningen wurde er gefeuert, in Wolfsburg stand er von Beginn an in der Kritik. Vor vier Wochen änderte Cortina auf Druck sein extrem defensives System, man spiele "aktiver, kreiert mehr", sagte Fliegauf, "die Jungs haben gesehen: Das passt zu uns." Und plötzlich ist der vermeintliche Problemtrainer ein Erfolgstrainer? Man habe "das System ein bisschen verfeinert, ein bisschen angepasst", meinte Fliegauf, "und wenn man gewinnt, glaubt man natürlich an die Dinge, die man verändert hat."

