NBA: Schröder wechselt zu Los Angeles Lakers Stand: 19.11.2020 07:06 Uhr Der Transfer von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zum NBA-Champion Los Angeles Lakers ist perfekt. Der 27 Jahre alte Spielmacher kommt von den Oklahoma City Thunder, wie die Lakers am Donnerstag mitteilten.

Die Entscheidung, wo der Point Guard in der kommenden Saison spielt, fiel in der Nacht zum Donnerstag. Zuvor hatte in den USA der NBA-Draft stattgefunden, bei dem die Teams Nachwuchsspieler verpflichten. Schröders Club, die Oklahoma City Thunder, war bereit, den Braunschweiger abzugeben, da die Mannschaft komplett neu aufgebaut werden soll. Die heiße Ware, die die Thunder im Gegenzug erwartet, sind Draftpicks.

Schröder hat bei Wechsel kein Mitspracherecht

Offenbar hatten die Lakers das beste Paket für den 27-Jährigen geboten und damit den Zuschlag erhalten. Die Besonderheiten des amerikanischen Sportsystems degradieren den deutschen Nationalspieler dabei zum Zuschauer. Wechsel von Profis vereinbaren in der NBA - oder auch der NFL - die Clubs untereinander. Die Spieler haben kein Mitspracherecht, es sei denn sie haben eine entsprechende Klausel im Vertrag. Die haben allerdings die wenigsten Profis.

Lakers-Legende "Magic" Johnson frohlockt bereits

Zuletzt hatten amerikanische Medien berichtet, dass Schröders Wechsel nach Los Angeles fix sei. Hinzu kam ein Tweet von Lakers-Legende Earvin "Magic" Johnson. "Manager Rob Pelinka ist mit Dennis Schröder ein ausgezeichneter Transfer gelungen", schrieb der ehemalige Manager und Lakers-Präsident und frohlockte in Richtung Fans: "Leute, dieser Tausch bringt uns in Position, den Titel zu verteidigen." Die Lakers sind auch weiterhin im Rennen, aber eben nur eine Option von mehreren.

Seite an Seite mit Superstar LeBron James?

Aufbauspieler Schröder soll das Team von der kalifornischen Westküste um die Superstars LeBron James und Anthony Davis zum 18. Titel verhelfen und damit zum alleinigen Rekordmeister der besten Basketball-Liga der Welt machen. Laut US-Medienberichten würden die Lakers im Gegenzug Danny Green und ihren Erstrunden-Draftpick (Nummer 28 ligaweit) an Oklahoma abgeben. Der Schröder-Club könnte dann an 24. und 28. Stelle einen Nachwuchsspieler holen.

Das Kuriose: Der alleinige Gesellschafter des Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig wollte eigentlich gar nicht weg aus Oklahoma. Im "MagentaSport-Podcast" hatte der 27-Jährige zuletzt erzählt, dass es bereits in der vergangenen Saison Angebote gegeben hätte. "Aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers, oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben", so Schröder.

Starter bei den Lakers?

Der Meister aus LA kann die Dienste des Deutschen allerdings gut gebrauchen. Der Aufbauspieler hatte in der vergangenen Saison stark aufgespielt und sich in allen Bereichen verbessert. Im Schnitt kam Schröder auf 18,9 Punkte, 3,6 Rebounds und 4,0 Assists zum zweitwertvollsten Ersatzspieler ("Sixth Man") der Liga gewählt. Zudem hat er an seinem Wurf von der Drei-Punkte-Linie gearbeitet. Mit einem James im Team, der gerne zum Korb zieht und dann ablegt, könnte Schröder hier viele Möglichkeiten bekommen zu glänzen.

Nicht nur deshalb winkt dem Guard bei den Lakers eine Position in der Starting Five und die Möglichkeit auf seinen ersten Titel in der NBA. Nach Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks (2011) wäre er der zweite Deutsche.

Als "Free Agent" winkt 2021 Mega-Vertrag

2013 war Schröder in die NBA gewechselt, hatte zunächst für die Atlanta Hawks gespielt, ehe es nach fünf Jahren nach Oklahoma ging. Bei den Thunder besitzt der Braunschweiger noch einen Vertrag bis 2021, der ihm ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) garantiert. Im kommenden Sommer ist Schröder dann ein "Free Agent". Heißt: Er kann frei entscheiden, bei welchem Team er unterschreibt. Spielt er eine gute Saison und holt vielleicht sogar den Titel, winkt ihm ein neuer Mega-Vertrag - bei den Lakers oder sonstwo in der NBA.

