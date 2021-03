NBA: Salzgitteraner Theis wird ein "Bulle" Stand: 26.03.2021 10:37 Uhr Daniel Theis verlässt die Boston Celtics. Der 28-Jährige aus Salzgitter läuft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA künftig für die Chicago Bulls auf.

Der Deal zwischen den Clubs wurde kurz vor dem Ende der Wechselperiode perfekt gemacht. Auch Isaiah Hartenstein spielt künftig für ein neues Team. Die Denver Nuggets gaben den 22-Jährigen, der einst bei den Artland Dragons in Quakenbrück das Basketballspielen lernte, nach nicht einmal vier Monaten an die Cleveland Cavaliers ab.

Abschied nach vier Jahren in Boston

Theis stand seit seinem Wechsel in die USA 2017 beim Rekordmeister in Boston unter Vertrag, in der laufenden Saison kam er durchschnittlich auf gute 9,5 Punkte pro Spiel. In der vergangenen Spielzeit war der Center mit den Celtics bis ins Conference-Finale vorgedrungen.

Hartenstein war im Dezember nach zwei Jahren bei den Houston Rockets nach Colorado gegangen. In 30 Einsätzen kam er im Schnitt auf 3,5 Punkte und 9,1 Minuten Einsatzzeit. Nach dem Draft 2017 hatte der 2,13 m große "Big Man" zunächst für das Rockets-Farmteam Rio Grande Valley Vipers gespielt.

Weitere Informationen Basketball: Schröder wechselt zu Los Angeles Lakers Der Wechsel des Braunschweigers zum NBA-Champion ist perfekt. Künftig spielt er an der Seite von Superstar LeBron James. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 26.03.2021 | 10:25 Uhr