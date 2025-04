Mit 14 Jahren: Tennisspielerin Ida Wobker überrascht in Antalya weiter Stand: 10.04.2025 15:33 Uhr Ida Wobker gilt als eines der größten Tennis-Talente in Deutschland. Nun hat die Niedersächsin mit 14 Jahren ihr Profidebüt gefeiert - und sorgt dabei für Furore.

Einen Tag nach ihrem Überraschungscoup gegen die zehn Jahre ältere Tschechin Karolina Vlckova, die sie mit 6:4, 7:6 (10:8) bezwang und so so den ersten Weltranglistenpunkt in ihrer noch jungen Karriere holte, zog Wobker beim Sandplatzturnier im türkischen Antalya am Donnerstag ins Viertelfinale ein.

Die aus Glandorf im Osnabrücker Land stammende Nachwuchsspielerin, die für die Veranstaltung der kleinen ITF-Serie eine Wildcard erhalten hatte, schlug in ihrem zweiten Match die 27 Jahre alte Chinesin Shilin Xu 2:6, 6:4, 7:6 (8:6). Am Freitag kämpft sie nun gegen die 19-jährige Argentinierin Justina Maria Gonazlez Daniele um den Einzug ins Halbfinale.

Schülerin träumt vom Sprung nach ganz oben

Wobker wird in Expertenkreisen eine große Laufbahn zugetraut. Und auch die 14-Jährige selbst hatte jüngst im Gespräch mit dem "Tennismagazin" hohe Ziele formuliert: "Ich will die Nummer eins werden und alle Grand Slam-Turniere spielen."

Im vergangenen Jahr hatte die Niedersächsin unter anderem durch den Gewinn der U16-Hallenmeisterschaft aufhorchen lassen. Keine große Überraschung, obwohl sie eigentlich in der U14-Altersklasse hätte antreten können. Doch weil Wobker bereits im zarten Alter von zwölf Jahren gegen Damenspielerinnen aus der Region gesiegt hatte, war ihr der Titel bei den U16-Juniorinnen ohnehin zugetraut worden.

Nun hat die Schülerin mit dem Sieg in Antalya den ersten kleinen Schritt auf der Profitour gemacht. Sehr viele weitere müssen noch folgen, bis die 14-Jährige dort sein wird, wo sie hin möchte: nach ganz oben.

