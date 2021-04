Stand: 06.04.2021 13:53 Uhr Mehrere Corona-Fälle am Olympia-Stützpunkt in Hannover

Unter den Athleten am Olympia-Stützpunkt in Hannover hat es mehrere Corona-Fälle gegeben. Sprecherin Katharina Kümpel vom Landessportbund Niedersachsen (LSB) sprach am Dienstagmittag von drei bestätigten Fällen im Sportinternat. Die Nachwuchssportler befinden sich demnach in Quarantäne.

Im Sportinternat leben 65 Vollzeit-Internatsschüler, die nach den Ostertagen an diesem Dienstag zurückkehren und getestet werden sollten. "Das Sicherheitskonzept hat bis jetzt hervorragend funktioniert, alle wirken mit und alle halten sich daran", sagte Kümpel. Zweimal pro Woche sollen bei allen Athletinnen und Athleten Corona-Tests durchgeführt werden.

Das Onlineportal "Sportbuzzer" hatte zuvor von mindestens 15 Fällen berichtet. Betroffen sein sollen die Sportarten Schwimmen, Wasserball und Boxen.

