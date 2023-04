Marathon: Koech mit Streckenrekord - Ringer knackt Olympia-Norm Stand: 23.04.2023 11:59 Uhr Bernard Koech hat den 37. Hamburg-Marathon gewonnen. Der Kenianer setzte sich am Sonntag in 2:04:09 Stunden durch - Streckenrekord! Europameister Richard Ringer knackte mit einer starken Leistung die Olympia-Norm für Paris 2024. Der NDR überträgt noch bis 12.15 Uhr live.

Ringer, der im vergangenen Jahr bei den European Championships in München in 2:10:21 Stunden sensationell zum EM-Titel gerannt war, lief ein ebenso kontrolliertes wie phänomenales Rennen und kam unter dem tosenden Jubel der Zuschauer mit persönlicher Bestzeit von 2:08:08 Stunden als Sechster in Ziel. Der Hamburger Welday, der seinen erst dritten Marathon mit einer ganz anderen Strategie bestritt als Ringer, ging "All in" und verpasste als Achter in 2:09:39 Stunden den Richtwert für Paris (2:08:10).

Koech hatte wegen des Flughafen-Streiks in Hamburg 26 Stunden für seine Anreise gebraucht - doch zu sehen war von den Unwägbarkeiten am Sonntag nichts. Der Kenianer lief ein flüssiges, lockeres Rennen und stellte seine persönliche Bestzeit ein. Er war über eine halbe Minute schneller als der Kenianer Cybrian Kotut bei seinem Streckenrekord im vergangenen Jahr (2:04:47).

Königstein läuft mutig zur Norm für Paris

Bei den Frauen pulverisierte Fabienne Königstein nach einem mutigen Rennen in 2:25:48 Stunden sensationell ihre persönliche Bestzeit von 2:32:34 Stunden, die sie 2018 aufgestellt hatte. Der Lohn: Olympia-Norm (2:26:50) und Platz eins in der deutschen Jahres-Bestenliste.

Es siegte überraschend Dorcas Tuitoek in 2:20:09 Stunden. Die Kenianerin zog auf den letzten Metern an der Äthiopierin Tiruye Mesfin vorbei, die ein Drama erlebte. Die Favoritin, die den Streckenrekord angepeilt hatte, verließen auf der Zielgeraden die Kräfte, sie strauchelte und stürzte, sah Tuitoek vorbeilaufen und kämpfte sich schließlich als Zweite ins Ziel.

