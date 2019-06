Stand: 16.06.2019 16:00 Uhr

Luhmühlen: Krajewski erneut deutsche Meisterin

Julia Krajewski hat ihren Titel bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen erfolgreich verteidigt. Die Vorjahressiegerin aus Warendorf behauptete am Sonntag im abschließenden Springen auf ihrem Toppferd Samourai ihre knappe Führung nach der Dressur und dem Geländeritt. Als letzte Starterin durfte sie sich keinen Zeitfehler mehr erlauben, um nicht den Titel noch an Ingrid Klimke zu verlieren. Durch die Nullrunde blieb sie vor der Europameisterin aus Münster auf der jungen Stute Asha. Am Ende trennten die beiden Paare gerade einmal 0,1 Strafpunkte. Dritter wurde Dirk Schrade (Heidmühlen) auf Unteam. "Ich hätte es Ingrid gegönnt, wir spornen uns gegenseitig ein bisschen an. Aber Sam ist einfach ein richtig großer Springer", sagte die 20-Jährige im Anschluss.

Ostholt in Fünf-Sterne-Prüfung Elfter

Warum tragen viele Reiter ein Stofftier? Was hat es mit dem Kuscheltier auf sich, das viele Reiter auf dem Rücken tragen? Sie setzen mit diesem kleinen Stofftier namens Willberry Wonder Pony ein Zeichen gegen Krebs und werben für eine Charity Organisation.

In der Fünf-Sterne-Prüfung belegte Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette den elften Platz. In der abschließenden Springprüfung am Sonntag blieb der 41-Jährige ohne Abwurf und leistete sich lediglich 1,2 Zeitfehlerpunkte. Der mit 33.000 Euro dotierte Sieg ging an Tim Price. Der Weltranglistenerste aus Neuseeland gewann mit Ascona vor den beiden Briten Tom McEwen mit Figaro und Alexander Bragg mit Zagreb. Andreas Dibowski (Döhle) war bei der Geländeprüfung am Sonnabend gestürzt und daraufhin disqualifiziert worden.

Endstand Fünf-Sterne-Prüfung 1. Tim Price (Neuseeland) - Ascona 31,4 Punkte

2. Tom NcEwen - Figaro 33,5

3. Alexander Bragg (beide Großbritannien) - Zagreb 33,7

4. Frances Thieriot-Stutes (USA) - Chatwin 36,0

5. Sarah Bullimore (Großbritannien) - Reve 36,1

6. Yoshiaki Oiwa (Japan) - Calle 37,3

7. Bullimore - Conpierre 40,1

8. Sam Griffiths (Australien) - Paulank Brockagh 40,2

9. Becky Woolven (Großbritannien) - Babette 40,9

10. Peter Flarup (Dänemark) - Frankie 42,7

11. Andreas Ostholt (Warendorf) - Corvette 43,6

Bundestrainer benennt erweiterten EM-Kader

Das DM-Turnier war ein Probelauf für die Europameisterschaft in zwei Monaten an gleicher Stelle. "Wir haben tolle Ritte gesehen, das macht mir Hoffnung für das, was hier in acht Wochen passiert", sagte Hans Melzer im NDR Sportclub. Im Anschluss an die Meisterschaft veröffentlicht Bundestrainer Hans Melzer seinen erweiterten Kader - die sogenannte Longlist - für die EM, die vom 28. August bis 1. September ebenfalls auf Vier-Sterne-Niveau ausgetragen wird.

