Stand: 12.02.2022 23:11 Uhr Lüneburgs Volleyballer besiegen Herrsching

Die Männer des Volleyball-Bundesligisten SVG Lüneburg haben am Samstagabend in der Hauptrunde einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Gegen die Volleys Herrsching gelang ein 3:1 (25:19, 14:25, 25:16, 25:21). Lüneburg belegt in der Gruppe B den ersten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 12.02.2022 22:12