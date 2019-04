Stand: 07.04.2019 21:51 Uhr

Lüneburger Volleyballer stehen nach Krimi im Halbfinale

Die Volleyball-Männer der SVG Lüneburg dürfen weiterhin vom erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft träumen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner setzte sich am Sonntag in Hamburg im dritten Play-off-Spiel gegen die United Volleys Frankfurt in einem wahren Krimi mit 3:2 (20:25, 25:14, 25:22, 31:33, 15:10) durch und entschied das Viertelfinal-Duell mit den Hessen dadurch mit 2:1 Siegen für sich. Lüneburg vergab im vierten Satz gleich mehrere Matchbälle, behielt dann aber im entscheidenden Durchgang die Nerven.

Lüneburgs Schmetterball ins Glück 07.04.2019 22:50 Uhr Die Männer der SVG Lüneburg haben das dritte Play-off-Viertelfinalspiel gegen die United Volleys Frankfurt mit 3:2 gewonnen. Der Matchball und der Jubel zum Abschluss eines Volleyball-Krimis.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nun gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen

Weitere Informationen SVG Lüneburg: Play-off-Genuss bis zum letzten Moment Die erfolgreiche Mannschaft der SVG Lüneburg bekommt zur neuen Volleyball-Saison ein anderes Gesicht. Trainer Stefan Hübner hofft, dass die Spieler die Play-offs deshalb besonders genießen. (Vom 28.03.2019) mehr

Gegner im Halbfinale ist Rekordmeister VfB Friedrichshafen, der den TV Bühl souverän mit 2:0 ausschaltete. Gegen die Baden-Württemberger waren die Niedersachsen zuletzt im Pokalfinale in Mannheim (0:3) chancenlos gewesen. Die erste Partie der Best-of-Five-Serie findet am kommenden Mittwoch (20 Uhr) in Friedrichshafen statt.

Im anderen Semifinale stehen sich die Berlin Recycling Volleys und die Alpenvolleys Haching gegenüber. Die Hauptstädter gewannen am Sonntag das entscheidende dritte Viertelfinal-Play-off-Spiel gegen Düren mit 3:0 (25:22, 27:25, 25:15), die Bayern hatten sich schon am Sonnabend im Derby gegen die Volleys Herrsching mit 3:1 (20:25, 25:19, 25:16, 25:16) behauptet.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.04.2019 | 22:50 Uhr