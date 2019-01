Stand: 11.01.2019 16:15 Uhr

Lüneburg und Co. greifen die Volleyball-Größen an

Es wäre eigentlich eine gute Quizfrage: In welchem Jahr kam der deutsche Volleyball-Meister der Männer zuletzt nicht aus Berlin oder Friedrichshafen? Da müssen wahrscheinlich auch die Volleyball-Experten ein bisschen nachdenken. Vor über 20 Jahren, im Jahr 1997, war es der SV Bayer Wuppertal, der den Titel holte. Danach setzte die Herrschaft des VfB Friedrichshafen (13 Meisterschaften) und des SSC Berlin beziehungsweise der Berlin Volleys (8) ein.

Liga ist jetzt "eine Zauberkiste"

In dieser Saison sieht die deutsche Volleyball-Welt jedoch anders aus. Vor der Spitzenpartie am letzten Hinrundenspieltag zwischen Friedrichshafen und der SVG Lüneburg (Sonnabend, 19.30 Uhr) ist das Feld der Topteams deutlich breiter geworden. Der Titel ist so umkämpft wie lange nicht mehr. "Es gibt nicht mehr nur die BR Volleys und Friedrichshafen", sagte Lüneburgs Geschäftsführer Andreas Bahlburg. Die Liga sei jetzt "eine Zauberkiste".

Spektakulärer Halbfinalsieg im Pokal gegen Berlin

An der Spitze der Tabelle stehen nach zehn Spieltagen die AlpenVolleys Haching, Titelverteidiger Berlin ist nur Sechster. Die Lüneburger spielen zwar erst die fünfte Saison in der Ersten Liga und ihr Budget beträgt nur ein Drittel von dem der Volleys aus Berlin. Trotzdem stehen die Niedersachsen nur einen Punkt hinter Friedrichshafen auf Platz drei und warfen im Dezember den deutschen Meister aus der Hauptstadt in einem spektakulären Halbfinale aus dem DVV-Pokal.

"Sechs, sieben Teams auf einem ähnlichen Leistungsniveau"

"Sechs, sieben Teams spielen aktuell auf einem ähnlichen Leistungsniveau", so Bahlburg. Neben den zwei Großen seien das Unterhaching, Düren, Frankfurt, Herrsching - und seine Lüneburger. Was ist nach 20 Jahren Vorhersehbarkeit passiert? "Die Teams, die sonst im Mittelfeld oder hinteren Tabellenbereich waren, haben finanziell aufgerüstet", erklärte Bahlburg. Mit höheren Budgets können die Clubs auch stärkere und teurere Spieler verpflichten. Dadurch gebe es mehr Mannschaften auf Augenhöhe.

SVG-Etat seit 2014 nahezu verdoppelt

Im Vergleich zum Aufstiegsjahr 2014 hat Lüneburg seinen Etat nahezu verdoppelt. Die SVG stockte von 320.000 auf 610.000 Euro pro Spielzeit auf. "Damit liegen wir aber noch immer am Ende der Nahrungskette", betonte Bahlburg. Trotzdem tut sich vieles rund um den Verein: Seit 2014 wird er vom langjährigen Nationalmannschafts-Kapitän Stefan Hübner trainiert. Durch den erhöhten Etat konnten Leistungsträger gehalten werden und die von allen Volleyballfans lange herbeigesehnte neue bundesligataugliche Halle ist nach mehrjähriger Diskussion auf den Weg gebracht. Am Donnerstag begannen die Bauarbeiten am Lüneburger Stadtrand.

Wiedersehen im Pokalfinale am 24. Februar

Der Volleyball-Standort Lüneburg entwickelt sich zweifellos. Davon zeugt in dieser Saison eben auch der Einzug der SVG ins Pokalfinale, zum zweiten Mal nach 2015. Wie vor vier Jahren treffen die "LüneHünen" auch im Endspiel am 24. Februar in Mannheim auf den VfB Friedrichshafen. Der glatte 3:0-Sieg des Topclubs vom Bodensee 2015 war der 13. Pokalsieg der "Häfler". Mittlerweile sind es 15.

Immerhin: Auf den DVV-Pokal gemünzt müssten die Volleyballfans für die Antwort auf die eingangs gestellte Quizfrage nicht so weit zurückdenken. Zuletzt gewann mit Unterhaching 2013 ein anderer Club als Berlin oder Friedrichshafen den Titel.

