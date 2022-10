Lübeck Marathon: 4.000 Läufer in der Stadt unterwegs Stand: 22.10.2022 14:15 Uhr Es ist eine der größten Sportveranstaltungen in SH: Der Marathon in Lübeck. Laut den Organisatoren gehen fast 4.000 Läuferinnen und Läufer aus 25 Nationen in den verschiedenen Wettbewerben an den Start.

Los geht es am Sonntag um 10 Uhr. In und um Lübeck sind deshalb viele Straßen bis in den Abend hinein gesperrt. Egal ob 10-Kilometer-Volkslauf, Halbmarathon, Marathon als Einzel oder Staffel - alle Athleten laufen durch die Altstadt. Die 500 gemeldeten Marathon-Läufer laufen zudem auch durch den Herrentunnel Richtung Travemünde an die Ostsee und dann wieder zurück.

Zahlreiche Verkehrsbehinderungen erwartet

Wegen der Straßensperrungen müssen Anwohner und auch Besucher der Hansestadt einige Umwege in Kauf nehmen und entsprechend mehr Zeit einplanen. Die Linienbusse machen laut Stadtverwaltung am Sonntag einen Bogen um die Lübecker Altstadt. Und dort sind auch für Autofahrer viele Straßen gesperrt. Außerdem ist die B75 stadteinwärts ab Israelsdorf dicht. Und in Travemünde stellt die Priwallfähre zeitweise ihren Betrieb ein.

