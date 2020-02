Stand: 06.02.2020 08:50 Uhr

"Es brodelt" - Lippmann gibt Comeback beim SSC Schwerin

Zwei Wochen Pause seien zwar schön, aber auch genug. "Ich bin bereit, wieder in die Halle zu gehen. Ich freue mich auf die Atmosphäre in der Schweriner Arena. Es brodelt dort einfach", sagte Louisa Lippmann im NDR "Nordmagazin" im Hinblick auf ihr Comeback beim SSC Schwerin. Der zwölfmalige deutsche Volleyball-Meister der Frauen hatte am vergangenen Freitag überraschend die 25 Jahre alte Nationalspielerin zurück nach Schwerin geholt. Lippmann wechselte von Shanghai Bright Ubest in die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns und hat beim SSC einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison unterschrieben.

Comeback beim SSC gegen Hämeenlinna

TV-Tipp Sportclub Louisa Lippmann zu Gast im Sportclub Sportclub Am Sonntag ab 22.50 Uhr ist Louisa Lippmann, Rückkehrerin zum Volleyball-Bundesligisten SSC Schwerin, zu Gast im Sportclub. Moderator ist Ben Wozny. mehr

Heute um 19 Uhr ist es nun so weit: Die gebürtige Herforderin, die von 2016 bis 2018 für den SSC gespielt hat und während dieser Zeit zweimal deutscher Meister wurde, wird erstmals nach etwas mehr als anderthalb Jahren wieder im gelb-blauen Trikot des SSC zu sehen sein. Ihr erstes Pflichtspiel bestreitet sie im Achtelfinale des CEV-Cups gegen den finnischen Club HPK Hämeenlinna. Es ist ein dankbarer Aufgalopp für die dreimalige deutsche Volleyballerin des Jahres, die am kommenden Sonntag zu Gast im NDR Sportclub sein wird. Der Einzug ins Viertelfinale dürfte für die Schwerinerinnen keine allzu große Schwierigkeit darstellen, wurde doch schon das Hinspiel in der südfinnischen 67.000-Einwohner-Stadt mit 3:1 gewonnen. Mit einem Erfolg würde der Traditionsclub der Verwirklichung seines großen Traumes, erstmals seit 1978 wieder einen Europapokal zu gewinnen, einen Schritt näher kommen.

Im Viertelfinale würde es gegen Oostende gehen

Viertelfinalgegner wäre Volley Oostende, das sich im belgischen Duell mit Asterix Avo Beveren durchgesetzt hat - auch das scheint für Schwerin machbar zu sein. Größere Kaliber wären da schon Kazan (Russland), Busto Arsizio (Italien), Chemik Police (Polen) oder Minsk (Weißrussland). Fest steht aber auch: Mit Lippmann haben sich für den SSC die Chancen deutlich verbessert.

Trainer Felix Koslowski kann es noch immer kaum glauben, dass die "international absolut renommierte Diagonalspielerin" wieder für Schwerin antritt: "Sie gehört auf ihrer Position bestimmt zu den Top fünf in der Welt. Für uns ist es ein ganz großer Coup." Und dieser wird am Donnerstag mit Sicherheit noch einmal von den SSC-Fans in der Arena frenetisch gefeiert werden.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.02.2020 | 22:50 Uhr