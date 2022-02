Löwen Braunschweig: Mit Fan Dennis Schröder zum Pokal-Coup? Stand: 18.02.2022 12:50 Uhr Sogar Dennis Schröder will unbedingt dabei sein. Trotz kräftezehrender NBA-Saison hat sich der deutsche Basketball-Star für das Pokal-Top-Four in Berlin angekündigt, um die Löwen Braunschweig auf der Titel-Mission anzufeuern.

Als die Niedersachsen letztmals beim Final-Turnier um den BBL-Pokal dabei waren, hießen sie noch Phantoms und verloren 2012 im Halbfinale gegen Alba Berlin. Damals war Schröder an der Seite von Daniel Theis (heute Boston Celtics) noch selbst auf dem Parkett dabei. Am Sonnabend (16 Uhr) spielen die Braunschweiger gegen Crailsheim um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (15 Uhr).

Schröder ist seit 2020 Gesellschafter des Clubs aus seiner Heimatstadt und blickt dem Event am Wochenende voller Vorfreude entgegen: "Die Löwen haben sich super entwickelt und es geht in die richtige Richtung", schrieb der Point Guard der Houston Rockets bei Instagram.

Geschäftsführer Mittmann: "Zusätzliche Motivation"

Mit Schröders Unterstützung hoffen Braunschweigs Basketballer auf den großen Pokal-Coup. "Das ist für uns natürlich zusätzliche Motivation, wenn er dann da ist, vor seinen Augen spielen zu können", sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann.

Top motiviert ist auf jeden Fall Power Forward Martin Peterka: "Der Pokal ist etwas Besonderes, da kann jeder jeden schlagen Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben und alles möglich ist", sagte der Tscheche. Unterstützung gibt es auch von Robin Amaize. Der Nationalspieler kann zwar wegen seiner Knieverletzung nicht spielen, will aber die Löwen von der Bank aus "als lautester Anführer" pushen.

4.000 Zuschauer in der Halle

In einem möglichen Finale würden die Niners Chemnitz, das Überraschungsteam der BBL-Saison, oder Titelfavorit und Meister Alba warten. Vor maximal 4.000 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof geht der Titel natürlich nur über den Gastgeber. Die Berliner können durch einen Final-Triumph an Bayer Leverkusen (beide zehn Titel) vorbeiziehen und alleiniger Rekordpokalsieger werden.

"Dann hätten wir alles erreicht, was wir erreichen wollen», sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi schmunzelnd. "Im Ernst: Das ist natürlich aller Ehren wert und man hat nicht so oft die Gelegenheit, im eigenen Haus einen Titel zu holen", sagte Baldi.



