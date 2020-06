Stand: 17.06.2020 10:00 Uhr

Leichtathletik-DM ohne Harting und Schwanitz

Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig finden ohne Diskuswerfer Christoph Harting und Kugelstoßerin Christina Schwanitz statt. Der Olympiasieger von Rio wird in diesem Jahr keinen einzigen Wettkampf mehr bestreiten und somit auch nicht bei der DM am 8. und 9. August am Start sein. "Wir sind in der Vorbereitung. Es gibt keine Saison für Christoph Harting in diesem Jahr", sagte sein Trainer Torsten Lönnfors. Für die Top-Athleten gebe es wegen der Corona-Krise in 2020 "keinen nennenswerten Höhepunkt, also: Worauf soll man hintrainieren?"

Schwanitz: 15. Titel vor leeren Rängen belanglos

Schwanitz lege keinen Wert darauf, nach bereits 14 Siegen den 15. Titel vor leeren Rängen zu erzielen, berichtete Sven Lang, Kugelstoß-Bundestrainer und Coach der Weltmeisterin von 2015.

Podcast: Schwere Zeit für Leichtathleten NDR 2 - 25.04.2020 05:00 Uhr Autor/in: Fabian Wittke/Moritz Cassalette







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Die 34-Jährige, die ihre Laufbahn bis über die Sommerspiele in Tokio 2021 hinaus fortsetzen will, hatte zudem bereits im April im ARD Olympia-Podcast die Absage sämtlicher Wettkämpfe und Meisterschaften in diesem Jahr gefordert: "Es geht einfach um Menschenleben, um die Gesundheit aller. Da ist Sport tatsächlich erst einmal irrelevant. Man sollte nicht nur der Welt, sondern auch explizit Europa den Druck wegnehmen und sagen: Dieses Jahr finden einfach keine Wettkämpfe statt."

Harting kommt Olympia-Verschiebung entgegen

Lönnfors und Harting konnten zwar "durchweg trainieren - die Basis steht", so der Coach des 30-Jährigen. Der Fokus sei aber bereits langfristig auf Olympia 2021 gerichtet. "Es beginnt jetzt der Aufbau für Tokio", sagte Lönnfors, der auch Bundestrainer im Männerbereich ist. Harting kommt die Olympia-Verschiebung sogar entgegen. "Christoph hat die Möglichkeit genutzt, einige Probleme, die er mitschleppt, jetzt anzugehen. Er hat verschiedenen medizinische Dinge abklären und verschiedene medizinische Behandlungen durchführen können. Die sind jetzt beseitigt", erklärte Lönnfors. Motivationsprobleme gebe es nicht: "Das Ziel Tokio ist für Christoph Motivation genug. Er will noch mal Gold."

Lönnfors: "70 m stecken in seinem Körper drin"

Der Trainer glaubt trotz der enttäuschenden Ergebnisse bei den sportlichen Großereignissen nach dem Sensations-Olympiasieg 2016 an seinen Schützling: "Die 70 m stecken überall in seinem Körper drin - wir müssen sie nur rausholen. Wenn man ihn trainieren sieht, wenn man ihn werfen sieht, dann spürt man ständig das Potenzial, was da schlummert." Hartings persönliche Bestleistung steht seit seinem Rio-Triumph bei 68,37 m.

Weitere Informationen Grünes Licht für Leichtathletik-DM in Braunschweig Die Stadt Braunschweig hat grünes Licht für die Leichtathletik-DM im August gegeben. Und womöglich besteht sogar Hoffnung für die Laufdisziplinen auf der freien Bahn und die Staffelwettbewerbe. mehr DM in Braunschweig: Athleten kritisieren DLV scharf Der Deutsche Leichtathletik-Verband streicht als Corona-Schutzmaßnahme die längeren Laufstrecken aus dem Programm seiner "Not-DM" in Braunschweig. Top-Athleten wie Gesa Krause und Gina Lückenkemper sind erbost. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.06.2020 | 11:25 Uhr