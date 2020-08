Stand: 08.08.2020 18:04 Uhr

DM jetzt live: Favoritin Krause gibt auf

Gesa Felicitas Krause ist ihrer Favoritenrolle bei den "Geistermeisterschaften" der Leichtathleten in Braunschweig überraschend nicht gerecht geworden und hat das Rennen über 3.000 m Hindernis am Sonnabend aufgeben müssen. Die WM-Dritte und Europameisterin, die aus dem Höhentrainingslager in Davos nach Niedersachsen gereist war und vehement für eine Austragung der längeren Laufwettbewerbe gekämpft hatte, stieg bei hochsommerlichen Temperaturen kurz vor der 2.000-m-Marke aus. Offensichtlich hatte sie Probleme mit dem linken Bein. Der Titel ging in 9:50,31 Minuten an Elena Burkard von der LG Nordschwarzwald.

Jetzt live Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2020 live Sportschau - 08.08.2020 17:10 Uhr Der erste Tag der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2020 in Braunschweig in der Live-Übertragung des Ersten. Moderation: Claus Lufen; Reporter: Wilfried Hark und Ralf Scholt.

Busemann: "Irgendwie gespenstisch"

Die Titelkämpfe in Braunschweig finden unter besonderen Vorzeichen statt. Die Corona-Pandemie hat auch auf die olympische Kernsportart massive Auswirkungen. So werden heute und morgen keine Zuschauer im Stadion sein, die Athleten müssen strenge Hygiene-Regeln befolgen. Als "irgendwie gespenstisch", bezeichnete der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann die Atmosphäre. "Ich war ja darauf vorbereitet, es ist unsere einzige Chance, deshalb finde ich das hier gut", sagte der ARD-Experte: "Aber gerade der erste 400-m-Hürdenlauf: Totenstille!"

Speerwerferin Hussong stark in Form

Eine starke Leistung zeigte Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong, die sich mit 63,93 m den Titel sicherte. Dennoch war sie nicht ganz zufrieden: "Ich hätte gern noch ein bisschen weiter geworfen", sagte sie im ARD-Interview. "Aber für diese Bedingungen ist es okay." Im Hochsprung setzte sich U-23-Vize-Europameisterin Christina Honsel mit 1,90 m durch. Sie versuchte sich noch an 1,93 m, schaffte eine neue persönliche Bestleistung jedoch nicht.

Im Glutofen von Braunschweig hatten es vor allem die Mittel- und Langstreckler schwer. Über 5.000 m der Männer mussten sich die Läufer bei 37 Grad über die Runden quälen. Der 21 Jahre alte Mohamed Mohumed von der LG Olympia Dortmnd steckte diese Strapaze am besten weg und holte sich in 14:02,76 Minuten seinen ersten Titel.

Vierter Titel für Dreispringer Heß

Im Dreisprung gewann der frühere Europameister Max Heß, der sich nach langer Verletzungspause zurückmeldete, zum vierten Mal nach 2016, 2017 und 2019 den Meistertitel. Der 24-Jährige setzte sich mit mäßigen 16,58 m deutlich vor dem Potsdamer Felix Wenzel (15,95) durch. Im Stabhochsprung der Frauen musste sich Lisa Ryzih, Vize-Europameisterin 2016, mit Bronze begnügen. Den Sieg teilten sich Stefanie Dauber und Ria Möllers (4,40 m).

Im Blickpunkt stehen heute zudem die 100-m-Finalläufe zum Abschluss des ersten Tages mit dem Wolfsburger Deniz Almas, der in diesem Sommer schon mit 10,08 Sekunden glänzte.

Weltmeisterin Mihambo am Sonntag im Einsatz

Am Sonntag gehen die Meisterschaften ab 12 Uhr weiter. Höhepunkte am zweiten Tag sind der Stabhochsprung der Männer mit drei WM-Teilnehmern von Doha, Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech sowie Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Raphael Holzdeppe. Außerdem das Kugelstoßen der Männer mit dem zweimaligen Weltmeister David Storl, der Weitsprung der Frauen mit Weltmeisterin Malaika Mihambo, die sich erstmals in dieser Freiluft-Saison in der Sandgrube zeigt, sowie der Speerwurf der Männer mit Vize-Europameister Andreas Hofmann und 2017-Weltmeister Johannes Vetter, der am vergangenen Wochenende starke Form bewies und 86,94 m verbuchte. Olympiasieger Thomas Röhler verzichtet auf eine Teilnahme.

Jackie Baumann beendet überraschend Karriere

Das Finale über 400 m Hürden der Frauen am Sonntag wird unterdessen ohne Jackie Baumann stattfinden. Die hohe Favoritin hat überraschend im Alter von 24 Jahren ihre Leichtathletik-Karriere beendet. Der mentale Druck sei ihr zu groß geworden, bekannte die Olympia-Teilnehmerin. "Der mentale Stress vor Wettkämpfen hat mich immer unter Druck gesetzt, auch mit gesundheitlichen Folgen, zum Beispiel Schlafstörungen. Der Druck ist auch nach den Rennen nicht abgefallen. Es ist mir schwergefallen, mich im Wettkampf-Sport wohlzufühlen", so die Tochter von 5.000-m-Olympiasieger Dieter Baumann.

Die deutschen Meister am Samstag Disziplin Gold / Silber / Bronze Stabhochsprung Frauen 1.Stefanie Dauber 4,40 m

1.Ria Möllers 4,40

3.Lisa Ryzih 4,30 Dreisprung Männer 1.Max Heß 16,58 m

2.Felix Wenzel 15,95

3.Vincent Vogel 15,52 Hammerwurf Männer 1.Tristan Schwandke 70,85 m

2.Merlin Hummel 69,53

3.Fabio Hessling 67,05 3.000 m Hindernis Frauen 1. Elena Burkard 9:50,31 Min.

2. Lea Meyer 9:59,87 Min.

3. Agnes Thurid Gers 10:02,85 Min. Hochsprung Frauen 1. Christina Honsel 1,90 m

2. Alexandra Plaza 1,87 m

3. Lavinja Jürgens 1,84 m Speerwurf Frauen 1. Christina Hussong 63,93 m

2. Annika Marie Fuchs 57,97 m

3. Lea Wipper 55,72 m 5.000 m Männer 1. Mohamed Mohumed 14:02,76 Min.

2. Maximilian Thorwirth 14:05,76 Min.

3. Florian Orth 14:06,43 Min.

