Leichtathletik-DM: Lita Baehre fliegt hoch hinaus

Bei den "Geistermeisterschaften" der Leichtathleten in Braunschweig ging es zum Auftakt des zweiten Tages hoch hinaus. Den stark besetzten Wettkampf der Stabhochspringer gewann am Sonntag der WM-Vierte Bo Kanda Lita Baehre, den die leeren Ränge nicht von einer besonderen Flugshow abhielten. Bis zur Höhe von 5,60 m benötigte der Leverkusener jeweils nur einen Versuch. Dann ließ er 5,75 m auflegen und überquerte die Latte im dritten Versuch. Der 21-Jährige holte bereits seinen dritten Titel nach 2017 und 2018.

Paesler wirft Hammer weit wie nie

Lita Baehres Trainingspartner Torben Blech wurde Zweiter (5,,50). Titelverteidiger Raphael Holzdeppe, Weltmeister von 2013, belegte höhengleich Rang drei. So gut wie nie war auch Hammerwerferin Carolin Paesler. Die Leverkusenerin schleuderte das Gerät im letzten Durchgang über die 70-Meter-Marke. Mit 70,99 m übertraf sie ihren bisherigen Bestwert um 23 Zentimeter. Den Weitsprung-Wettbewerb der Männer gewann Hallenmeister Maximilian Entholzner aus Passau mit 7,96 m.

Weltmeisterin Mihambo tritt an

Weitere Höhepunkte des zweiten Tages (Übertragung ab 17.10 Uhr im ZDF) sind der Weitsprung der Frauen mit Weltmeisterin Malaika Mihambo, die sich erstmals in dieser Freiluft-Saison in der Sandgrube zeigt, sowie der Speerwurf der Männer mit Vize-Europameister Andreas Hofmann und 2017-Weltmeister Johannes Vetter, der am vergangenen Wochenende starke Form bewies und 86,94 m verbuchte. Olympiasieger Thomas Röhler verzichtet auf eine Teilnahme.

Keine Zuschauer, strenge Hygiene-Regeln

Die Titelkämpfe in Braunschweig finden wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt. So dürfen keine Zuschauer im Stadion sein, die Athleten müssen strenge Hygiene-Regeln befolgen. Für die jeweils ersten Drei gab es auch keine übliche Siegerehrung mit Applaus: Alle Medaillengewinner und Platzierten mussten ihre Plaketten und Urkunden im Wettkampfbüro abholen.

Die deutschen Meister am Sonntag Disziplin Gold / Silber / Bronze Hammerwurf Frauen 1. Carolin Paesler 70,99 m

2. Samantha Borutta 66,20 m

3. Michelle Döpke 62,99 Stabhochsprung Männer 1. Bo Kanda Lita Baehre 5,75 m

2. Torben Blech 5,50 m

3. Raphael Holzdeppe 5,50 m Weitsprung Männer 1. Maximilian Entholzner 7,96 m

2. Julian Howard 7,70 m

3. Bennet Vinken (Hamburg) 7,57 m

