Leichtathletik-DM: Kugelstoßerin Ogunleye überzeugt im Regen Stand: 30.06.2024 15:48 Uhr Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat sich am Sonntag bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig nach dem Sieg in der Halle erstmals auch draußen den Titel gesichert. Dreispringer Max Heß machte seinen achten deutschen Freiluft-Titel perfekt und kann für Paris planen. Die nationalen Titelkämpfe gehen am späten Nachmittag zu Ende.

Nach drei Titeln in Serie war Sara Gambetta nicht mehr im Feld der Kugelstoßerinnen dabei und wurde in Braunschweig offiziell verabschiedet. Deutschlands Beste Ogunleye (Mannheim) gewann mit 19,25 m vor Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge), die sich über die persönliche Bestleistung von 18,88 m und die direkte Norm für die Olympischen Spiele in Paris freute. Dritte wurde die Stuttgarterin mit Alina Kenzel (18,48).

Mit ihrer Silbermedaille bei der Hallen-WM war Ogunleye ins internationale Rampenlicht gerückt, am Sonntag ließ sie sich auf vom strömenden Regen nicht irritieren. "Wir sind Profisportler, wir müssen mit solchen Bedingungen umgehen", sagte die EM-Dritte.

Im Speerwurf wurde Christin Hussong ihrer Favoritenrolle gerecht und verteidigte ihren Titel erfolgreich. Die 30-Jährige vom LAZ Zweibrücken führte bis zum letzten Durchgang, wurde dann aber von Alyssa John (Potsdam/59,59) und der Rostockerin Julia Ulbricht (57,94), die beide persönliche Bestleitungen aufstellten, vorübergehend abgefangen. Im sechsten Versuch wuchtete die Europameisterin von 2018 ihr Arbeitsgerät dann jedoch auf 60,53 m.

Die Olympia-Bestätigungsnorm hatte Hussong bereits vor knapp drei Wochen bei der EM in Rom mit 61,92 m abgehakt und war damit Vierte geworden. Bis Paris hat die 30-Jährige nach langwierigen Verletzungsproblemen nun noch etwas Zeit, weiter an ihrer Form zu feilen.

Agyekum stürmt zum ersten deutschen Meistertitel

Emil Agyekum ist indes in der Form seines Lebens und nun auch erstmals deutscher Meister. Der EM-Sechste als Solist untermauerte im Finale über 400 m Hürden seine Position als deutsche Nummer eins und lief in 49,25 Sekunden zu Gold. In Rom hatte der Berliner seiner persönliche Bestzeit auf 48,36 Sekunden verbessert, bei den Olympischen Spielen will er sich erneut steigern und im Kreis der Weltelite um Karsten Warholm und Alison dos Santos im Finale stehen.

Owe Fischer-Breiholz (Schwerin) wurde mit Hausrekord von 49,52 Sekunden überraschend Zweiter, Bronze ging an Constantin Preis (49,83/Sindelfingen). Titelverteidiger Joshua Abuaku (Frankfurt) fiel noch auf Platz vier zurück (50,12), ist aber wie Agyekum und Preis für Olympia qualifiziert.

Bei den Frauen trat Abonnements-Meisterin Carolina Krafzik (Sindelfingen), die im Halbfinale mit 55,59 Sekunden die beste Zeit gelaufen war, im Finale nicht mehr an und schonte sich wegen ihrer Achillessehnenprobleme mit Blick auf die Sommerspiele. Die hessische EM-Halbfinalistin Eileen Demes stürmte in 56,53 Sekunden zu ihrem ersten deutschen Meistertitel, die Konkurrenz hatte fast zwei Sekunden Rückstand.

Heß setzt Siegesserie fort

Dreisprung-Seriensieger Max Heß machte in Braunschweig seinen achten deutschen Freiluft-Titel perfekt. Mit 16,90 m verpasste der EM-Fünfte die Olympia-Direktnorm von 17,22 m, doch über das World Ranking hat der Chemnitzer das Ticket nach Paris so gut wie sicher.

Den Zweikampf der jungen Wilden im Hammerwurf entschied Titelverteidiger Sören Klose für sich. Der Frankfurter verwies den Jahresbesten Merlin Hummel (Kulmbach), der bei der EM mit 79,25 m und Platz vier für eine kleine Sensation gesorgt hatte, mit 75,70 m auf Platz zwei. Hummel warf knapp einen Meter kürzer (74,73). Sören könnte Klose damit nach Paris folgen.

Zeitplan am Sonntag 12:55 F Stabhochsprung Männer (wetterbedingt verschoben)

15:15 F Weitsprung Frauen

15:20 F Diskuswurf Männer

15:40 F 400 m Männer

15:45 F 1.500 m Frauen

15:55 F 1.500 m Männer

16:05 F 3.000 m Hindernis Frauen

16:25 F 200 m Frauen

16:45 F 200 m Männer

Für Christina Hering platzte dagegen über 800 m der Traum von der Olympia-Teilnahme. Im strömenden Regen lief die Münchnerin zum Titel, verpasste in 2:02,70 Minuten aber die ersehnte Bestätigungsnorm (2:01,00). Die EM-Fünfte Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler), bereits mit direkter Norm für die Sommerspiele ausgestattet, wurde Zweite (2:02,82). "Ich bin froh, dass ich gewonnen habe, aber gleichzeitig traurig, dass meine Olympia-Teilnahme jetzt futsch ist", sagte Hering sichtlich angefasst. "Ich wollte eigentlich schneller angehen, aber die Bahn war sehr nass."

Zweites DM-Gold für Ansah mit HSV-Staffel

Seinen zweiten Titel sammelte auf der blauen Bahn der neue deutsche Sprintstar Owen Ansah ein, der am Vortag die 100 m als erster Deutscher unter zehn Sekunden gelaufen war. Die HSV-Staffel mit dem 23-Jährigen als Schlussläufer blieb in 39,65 Sekunden als einziges Quartett unter 40 Sekunden.

Der Nominierungszeitraum für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) endet mit der DM. Im Anschluss schlägt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Olympiakandidaten vor, die Nominierung obliegt dann formell dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

