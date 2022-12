Krimi gegen Heidelberg: Oldenburg steht im BBL-Pokal-Halbfinale Stand: 04.12.2022 16:30 Uhr Die Baskets Oldenburg haben das Pokal-Halbfinale erreicht. In einem Viertelfinal-Krimi bezwangen die Niedersachsen die MLP Academics Heidelberg mit 85:83 (39:52) in eigener Halle.

Damit stehen die Baskets zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Pokal unter den besten vier Teams. Dabei hatte es lange nicht danach ausgesehen: Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles fand in der ersten Spielhälfte defensiv zu wenig Zugriff und lief ab der siebten Spielminute einem Rückstand hinterher. Gestaltete sich das erste Viertel noch recht ausgeglichen (21:23), setzten sich die Heidelberger auch dank einer starken Wurfquote im zweiten Spielabschnitt weiter ab (18:29).

Pjanic dreht im Schlussviertel auf

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Oldenburger zwar den besseren Start, konnten den Abstand aber nicht entscheidend verkürzen (61:66). Das sollte sich im Schlussviertel ändern: Alen Pjanic eröffnete spektakulär per Dunking und traf kurz darauf von der Dreierlinie zum 66:66 (32. Minute).

Rihards Lomazs brachte die Baskets in der 35. Spielminute – ebenfalls mit einem Distanzschuss – erstmals wieder in Führung (76:73). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung – mit dem besseren Ende für die Oldenburger, weil Heidelbergs Eric Washington Dreierversuch eine Sekunde vor Spielende den Korb verfehlte.

Oldenburg will Pokalerfolg von 2015 wiederholen

Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Pjanic, der 13 seiner 15 Punkte im letzten Viertel erzielte. Bester Werfer der Oldenburger war Spielmacher DeWayne Russell mit 28 Zählern. Das Top Four findet am 18./19. Februar 2023 statt. Ausrichter wird einer der vier Halbfinalisten. 2015 feierten die "Donnervögel" den bislang einzigen Pokaltriumph gegen Brose Bamberg durch ein 72:70 vor heimischer Kulisse.

BG Göttingen empfängt Titelverteidiger Berlin

Die BG Göttingen erwartet im Viertelfinale eine schwere Aufgabe: Am Abend (20.30 Uhr) ist Titelverteidiger Alba Berlin zu Gast. In der Bundesliga standen sich Göttingen und der deutsche Meister erst am vergangenen Wochenende gegenüber – die "Veilchen" gewannen mit 96:95.

