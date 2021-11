Krimi bei den ATP Finals: Zverev unterliegt Medwedew und muss bangen Stand: 16.11.2021 16:53 Uhr Alexander Zverev hat bei den ATP Finals sein zweites Spiel verloren. Gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew hieß es am Dienstag nach einem dramatischen Duell 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8).

Zverev hatte sich nach seinem Auftakterfolg gegen Matteo Berrettini, der verletzungbedingt aufgeben musste, gegen Medwedew viel vorgenommen. Und nach holprigem Start lieferte der Hamburger ab, hatte den Weltranglistenzweiten am Rande einer Niederlage, verlor am Ende aber doch zum fünften Mal in Folge gegen den Moskowiter. Der 25-Jährige führt die Vorrundengruppe mit zwei Siegen an.

Beim Jahresendturnier der besten acht Tennisprofis der Saison im Pala Alpitour von Turin steht der ein Jahr jüngere Zverev nun unter Druck: Gegner im letzten Vorrundenspiel ist am Donnerstag der polnische Außenseiter Hubert Hurkacz. Die beiden Gruppenersten beider Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Zverev kämpft sich ins Match - und verliert doch

Das Match hatte für Zverev denkbar ungünstig begonnen. Gleich sein erstes Aufschlagspiel ging an Medwedew. Zverev war danach zwar wach und hatte prompt die Chance zum Rebreak. Doch er vergab sie - und es sollte die letzte im ersten Abschnitt bleiben.

Der Hamburger ließ sich zu oft auf Grundlinienduelle ein, bei denen er fast immer das Nachsehen hatte. An diesem Bild änderte sich auch zu Beginn des zweiten Satzes nichts. Doch Zverev fand über einen starken Aufschlag immer besser rein - und nutzte im Tiebreak dann aus, dass der sonst so kühl wirkende Medwedew die Nerven verlor. Der Russe leistete sich einen Fußfehler, lamentierte und legte sich mit dem Publikum an. Zverev war nun da und glich nach Sätzen aus.

Im entscheidenden Abschnitt wurde das Spiel dann immer mehr zum Krimi - und spätestens im zweiten Tiebreak ging es vor allem um die stärkeren Nerven. Doch auch wenn Zverev nach einem Minibreak mit 4:2 führte, hatte Medwedew das bessere Ende für sich. Die ersten beiden Matchbälle des Russen wehrte Zverev noch ab, dann war die erneute Niederlage besiegelt.

Weitere Informationen ATP Finals: Zverev will der Müdigkeit trotzen und den Titel holen Heute startet der Olympiasieger aus Hamburg gegen Matteo Berrettini ins Turnier der acht Jahresbesten in Turin. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.11.2021 | 17:17 Uhr