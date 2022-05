Klein Flottbek: Kathleen Kröncke im Dressur-Derby vorn Stand: 29.05.2022 14:39 Uhr Kathleen Kröncke hat zum zweiten Mal das Deutsche Dressur-Derby gewonnen. Im Finale mit dem traditionellen Pferdewechsel sammelte die 32-Jährige in Hamburg-Klein Flottbek 206,833 Punkte.

Frederik Wandres (Hagen am Teutoburger Wald) kam auf 205,033 Zähler, Henrick Lochthowe (München) auf 203,866. Die inzwischen in England lebende Reiterin aus Appen bei Hamburg hatte 2011 in ihrer Heimatstadt erstmals das Derby für sich entschieden. Mit damals 21 Jahren ist sie bis heute die jüngste Derbysiegerin seit der ersten Austragung 1955.

Bei strömendem Regen zeigte sie am Sonntag die drei ausgeglichensten Ritte. "Mit einem Sieg hatte ich wirklich nicht gerechnet. Aber auch die anderen beiden Pferde haben es mir leicht gemacht", sagte Kröncke, die ihren Sieg mit einem Kurzurlaub in der alten Heimat verband.

Das 62. Dressur-Derby war mit 30.000 Euro dotiert. In dem Finale müssen die Teilnehmer außer auf ihrem eigenen Pferd auch auf den Pferden ihrer Konkurrenz reiten. Bestes Pferd war Lochthowes Bricco Barone (216,400) vor Wandres' Dom Perignon (202,866) und Krönckes Hampton Court (196,466).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.05.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport