Kiellauf startet wieder: Gut 6.700 Läufer angemeldet Stand: 02.10.2021 12:13 Uhr Am Sonntag wird die Kieler Innenstadt voller Läufer sein. Nach einem Jahr Corona-Pause startet der beliebte Kiellauf wieder. Es gelten bestimmte Hygienebedingungen.

"Wir lassen nur Geimpfte, Getestete und Genesene zu", sagte Organisator Rainer Ziplinsky. "Und im Startbereich muss man einen Mundschutz tragen." Die Maske kann allerdings schon kurz nach dem Start abgenommen werden, muss aber wieder im Zielbereich aufgesetzt werden. Die Planungen waren laut Ziplinsky hinsichtlich Corona extrem schwierig. Umso mehr freue er sich jetzt auf die große Veranstaltung.

Verschiedene Läufe, verschiedene Startzeiten

Insgesamt werden 6.682 Läufer und Läuferinnen starten. Bei den bisherigen Kielläufen galt eine Obergrenze von 10.000. Die werde bewusst nicht erreicht. Es gibt wie immer verschiedene Läufe wie den Bambinilauf, die Schülerläufe, den Halbmarathon oder den Marathon. Der Volkslauf ist mit seiner Länger von 10,4 Kilometern der teilnehmerstärkste Lauf. Rund 4.000 Sportler sind dann unterwegs. Der Startschuss für den Volkslauf fällt um 9.45 Uhr. Die ganz Kleinen müssen am frühesten aufstehen und sich schon ab 8.30 Uhr auspowern.

Kiellauf mit langer Tradition

Der erste Kiellauf fand im Jahr 1986 statt. Schon damals joggten die Läufer durch die Stadt - damals noch eher unüblich, so Organisator Rainer Ziplinsky. "Der Lauf hatte gleich 1.500 Teilnehmer. Das war gewaltig viel", sagt der passionierte Marathon-Läufer. Mittlerweile ist die Veranstaltung deutlich gewachsen. Einige Festangestellte, Freelancer und externe Unternehmen helfen mit, dass alles reibungslos läuft.

Weniger Läufer - trotzdem hohe Ausgaben

Wirtschaftlich gesehen ist der Kiellauf 2021 laut Ziplinsky nicht ganz einfach, denn die Ausgaben bleiben in etwa gleich - auch wenn jetzt eine 1.000 Läufer weniger am Start sind und dementsprechend weniger Startgeld zusammenkommt. Für die Veranstaltung müsse ein "hoher fünfstelliger Betrag" gezahlt werden, so der Organisator.

