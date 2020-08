Stand: 31.08.2020 18:45 Uhr

Kerber zieht bei US Open in zweite Runde ein

Die Kielerin Angelique Kerber hat ihr erstes Match nach siebenmonatiger Corona- und verletzungsbedingter Pause gewonnen. Die 32-Jährige setzte sich am Montag in ihrem Auftaktspiel bei den US Open in New York gegen die Australierin AjlaTomljanović mit 6:4, 6:4 durch. Deutschlands in der Weltrangliste bestplatzierte Tennisspielerin ist beim "Geister-Grand-Slam" - Zuschauer sind bei der Veranstaltung nicht zugelassen - an Nummer 17 gesetzt. Vor ihrem Duell mit Tomljanović hatte die gebürtige Bremerin letztmals bei den Australian Open in Melbourne Anfang des Jahres aufgeschlagen. Dort unterlag Kerber im Achtelfinale der Russin Anastasia Pavlyuchenka in drei Sätzen.

"Ich bin wirklich glücklich. Es ist nicht leicht, das erste Match nach so langer Zeit zu spielen. Es war ein schwieriges Spiel. Ich bin happy, wie ich mich bewegt und die Punkte gemacht habe", sagte die Kielerin.

Hartes Grundlinien-Duell - Interview mit Maske

Die Weltranglisten-23, die 2016 in Flushing Meadows siegte, lieferte sich bei ihrem Comeback auf der Tennis-Bühne lange Ballwechsel mit Tomljanović von der Grundlinie.

Beide Spielerinnen scheuten den Weg ans Netz. Nach vier Breaks in den ersten vier Spielen agierte Kerber zunehmend ein bisschen druckvollerer und sicherer als ihre Kontrahentin. Im Anschluss an den Gewinn des ersten Durchgangs schien es so, als würde die 32-Jährige in Satz zwei auf weniger Gegenwehr treffen. Sie schlug bei einer 5:2-Führung zum Sieg auf, ließ sich dann jedoch breaken und kassierte daraufhin auch noch das 4:5. Doch Kerber ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte nach knapp eineinhalb Stunden ihren dritten Matchball. Im Anschluss stand für die Norddeutsche auf dem Court das obligatorische Sieger-Interview auf dem Programm. Erstmals in ihrer Karriere musste es Kerber mit einer Mund-Nasen-Maske führen - das strenge Hygienekonzept des Hartplatzturniers schreibt dies vor.

