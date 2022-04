Kerber verzichtet vorerst weiter auf einen Trainer Stand: 13.04.2022 09:15 Uhr Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber verzichtet vorerst weiter auf einen festen Trainer in ihrem Team. Sie wolle selbst "mehr Verantwortung übernehmen", sagte die 34 Jahre alte Kielerin.

"In den letzten Jahren habe ich mit verschiedenen Trainern zusammengearbeitet und jeder hat mich ein bisschen weitergebracht. In der jetzigen Phase meiner Karriere habe ich mich dazu entschlossen, vorerst ohne festen Trainer zu reisen", erklärte die einstige Weltranglisten-Erste, die sich nach der vergangenen Saison von Coach Torben Beltz getrennt hatte, der sie in ihrer bisherigen Laufbahn mit Unterbrechungen dreimal betreute.

Vielleicht werde sich das zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ändern, "derzeit bin ich aber zufrieden, wie mein Team aufgestellt ist", sagte Kerber, die unter anderen mit einem Hittingpartner zusammenarbeitet.

Weitere Informationen Tennis: Kerber und Trainer Beltz trennen sich - zum dritten Mal Beltz betreut zukünftig die US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Kerber will trotzdem 2022 noch einmal angreifen und um die großen Titel mitspielen. mehr

Karriereende? Kerber im "Hier und Jetzt"

Gedanken an ein Karriereende hegt die 34-Jährige noch nicht: "Was meine Zukunftspläne angeht, hat sich nichts daran geändert, dass ich im Hier und Jetzt alles daran setze, das Beste aus mir rauszuholen und mich zunächst mal auf die anstehenden Aufgaben freue." Über die Osterfeiertage tritt Kerber mit der deutschen Tennis-Auswahl in Kasachstan im Billie Jean King Cup an. In der kommenden Woche startet sie beim Sandplatzturnier in Stuttgart.

Saison bislang enttäuschend

In diesem Jahr läuft es noch nicht rund für Deutschlands beste Tennisspielerin, die in der Weltrangliste auf Platz 17 abgerutscht ist. Bei den Australian Open, wo sie nach einer Corona-Erkrankung ohne Matchpraxis antrat, scheiterte sie in Runde eins, in Indian Wells war mit dem Achtelfinal-Aus trotz Formsteigerung ebenfalls früh Schluss.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.04.2022 | 09:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis