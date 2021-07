Kerber und Zverev erreichen Achtelfinale in Wimbledon Stand: 03.07.2021 18:22 Uhr Angelique Kerber und Alexander Zverev stehen im Achtelfinale des Tennisturniers von Wimbledon. Die Kielerin gewann gegen die Belarussin Alexandra Sasnowitsch 2:6, 6:0, 6:1, der Hamburger schlug den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

Vor allem die Art und Weise, wie Kerber nach einer eineinhalbstündigen Regenpause und dem 1:5-Rückstand im ersten Satz zurückkam, macht Hoffnung auf mehr. Zwar war der erste Durchgang nicht mehr zu retten, doch die Kielerin zeigte nun eine ganz andere Körpersprache.

Weitere Informationen Kerber: "Wimbledon ist ein magischer Platz für mich" Die Kielerin im NDR Interview über ihr Marathon-Match gegen Sara Sorribes Tormo, ihre Form und die Faszination Wimbledon. mehr

Kerber nun gegen Gauff

Sie wirkte im zweiten Satz viel griffiger, zwang Sasnowitsch mit mehr Power und besseren Returns zu Fehlern und verpasste ihr mit dem 6:0 die Höchststrafe. Die Belarussin war sichtlich beeindruckt und hatte gegen die Dominanz Kerbers auch im dritten Satz keine Chance mehr. Nach 75 Minuten verwandelte die deutsche Nummer eins den ersten Matchball.

AUDIO: Kerber: Regenpause brachte die Wende (1 Min) Kerber: Regenpause brachte die Wende (1 Min)

Am "Manic Monday" bekommt es die 33-Jährige mit der US-Nachwuchshoffnung Cori Gauff zu tun, die an Nummer 20 gesetzt ist. "Ich sehe das Feuer in ihr", sagte Kerber über die 17-Jährige, die im Ranking fünf Plätze vor ihr liegt: "Ich weiß, dass es ein hartes Match wird."

Nach dem Turniersieg bei der Generalprobe in Bad Homburg steht Kerber nun schon bei acht Siegen auf Rasen in Serie. Da viele Mitfavoritinnen bereits früh gescheitert sind, ist das Feld für die Kielerin weit geöffnet. Zudem ist Kerber, die 2018 beim Rasenklassiker triumphierte, die einzige verbliebene Wimbledonsiegerin im Turnier.

Auf Zverev wartet Auger-Aliassime

Nach den zwei ungefährdeten Siegen zum Auftakt wurde French-Open-Halbfinalist Zverev gegen Fritz wesentlich mehr gefordert - und im Achtelfinale wartet auf den 24-Jährigen eine noch größere Hürde. Am Montag trifft er auf den kanadischen Weltranglisten-19. Felix Auger-Aliassime, dessen Drittrundengegner Nick Kyrgios nach zwei Sätzen verletzt aufgeben musste. Zverev steht erst zum zweiten Mal überhaupt unter den besten 16 in Wimbledon.

Wende Mitte des zweiten Satzes

Im Duell zweier starker Aufschläger gab es zunächst so gut wie keine Chancen für die Returnspieler. Nur zwei Breakmöglichkeiten direkt zu Beginn erspielte sich Zverev, ließ diese aber ungenutzt. Fritz war der etwas aktivere Spieler und gewann den ersten Satz im Tiebreak verdient.

Wie sehr ihn das frustrierte, zeigte Zverev, als er zu Beginn des zweiten Durchgangs wütend einen Ball wegschlug und eine Verwarnung erhielt. Und dieser Ausbruch schien Wirkung zu zeigen. Das erste Break zum 3:1 gab Zverev zwar sofort wieder her, das nächste schnappte er sich eiskalt zum Satzausgleich. Zverev erhöhte den Druck von der Grundlinie, machte kaum mehr vermeidbare Fehler und suchte auch häufiger den Weg ans Netz. Nach 2:37 Stunden entschied der Hamburger das Match für sich.

Weitere Informationen Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Der Hamburger hat eine Reihe großer Turniere gewonnen. Noch fehlt ihm der Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Bildergalerie Angelique Kerbers Karriere in Bildern Angelique Kerber gehört seit Jahren zur Weltspitze im Tennis. Die Krönung ihrer Karriere gelang 2016 mit dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste und dem Wimbledon-Sieg zwei Jahre später. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.07.2021 | 18:25 Uhr