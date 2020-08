Stand: 31.08.2020 23:03 Uhr

Kerber und Zverev bei den US Open in Runde zwei

Der Hamburger Alexander Zverev ist Angelique Kerber (Kiel) in die zweite Runde der US Open der Tennis-Profis in New York gefolgt. Der 23-Jährige schlug den Südafrikaner Kevin Anderson am Montag nach hartem Kampf mit 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5. Zverev zeigte sich im Vergleich zu seinem Auftritt in der vergangenen Woche beim Masters-Turnier an selber Stelle formverbessert. Dort war er nach einem Freilos in Runde eins an dem aus Verletzungsgründen auf Platz 134 des ATP-Klassements abgerutschten Briten Andy Murray in drei Sätzen gescheitert.

Nun gegen Außenseiter Nakashima

In der zweiten Runde steht dem Hamburger eine vermeintlich deutlich leichtere Aufgabe als gegen Anderson (ehemals Fünfter des Rankings) bevor: Der US-Amerikaner Brandon Nakashima ist die Nummer 223 der Welt und in New York dank einer Wildcard am Start.

Kerber überzeugt beim Comeback

Kerber nach Auftaktsieg: "Habe keine Erwartungen" NDR 2 - 31.08.2020 22:28 Uhr Angelique Kerber hat ein erfolgreiches Comeback auf der Tennis-Bühne gefeiert. Die Kielerin zog souverän in die zweite Runde der US Open ein. Dennoch blieb die 32-Jährige bescheiden.







Ohne Matchpraxis war hingegen Kerber nach langem Zögern in die USA gereist. Das Duell mit AjlaTomljanović war ihr erstes Spiel nach siebenmonatiger Corona- und verletzungsbedingter Pause. Die 32-Jährige wusste darin zu überzeugen. Sie schlug die Australierin mit 6:4, 6:4 und trifft nun auf Anna-Lena Friedsam (Neuwied). Deutschlands in der Weltrangliste bestplatzierte Tennisspielerin ist beim "Geister-Grand-Slam" - Zuschauer sind bei der Veranstaltung nicht zugelassen - an Nummer 17 gesetzt. Vor ihrem Duell mit Tomljanović hatte die gebürtige Bremerin letztmals bei den Australian Open in Melbourne Anfang des Jahres aufgeschlagen.

Hartes Grundlinien-Duell - Interview mit Maske

Die Weltranglisten-23, die 2016 in Flushing Meadows siegte, lieferte sich bei ihrem Comeback auf der Tennis-Bühne lange Ballwechsel mit Tomljanović von der Grundlinie. Beide Spielerinnen scheuten den Weg ans Netz. Nach vier Breaks in den ersten vier Spielen agierte Kerber zunehmend ein bisschen druckvollerer und sicherer als ihre Kontrahentin. Im Anschluss an den Gewinn des ersten Durchgangs schien es so, als würde die 32-Jährige in Satz zwei auf weniger Gegenwehr treffen. Sie schlug bei einer 5:2-Führung zum Sieg auf, ließ sich dann jedoch breaken und kassierte daraufhin auch noch das 4:5. Doch Kerber ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte nach knapp eineinhalb Stunden ihren dritten Matchball.

Im Anschluss stand für die Norddeutsche auf dem Court das obligatorische Sieger-Interview auf dem Programm. Erstmals in ihrer Karriere musste es Kerber mit einer Mund-Nasen-Maske führen - das strenge Hygienekonzept des Hartplatzturniers schreibt dies vor.

