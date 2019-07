Stand: 19.07.2019 18:37 Uhr

Kerber trennt sich von Trainer Schüttler

Deutschlands beste Tennis-Spielerin Angelique Kerber hat nach gerade einmal sieben Monaten die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer Rainer Schüttler beendet. Das teilte die Kielerin knapp zwei Wochen nach ihrem enttäuschenden Zweitrundenaus beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon via Twitter mit. "Wir haben entschieden, dass es Zeit für einen Neustart ist", schrieb Kerber: "Veränderungen sind nie einfach - besonders, wenn man mit so einer tollen Person wie Rainer zusammenarbeitet."

"Er ist ein Freund geworden"

Kerber und Schüttler hatten seit Ende 2018 zusammengearbeitet - mit mäßigem Erfolg. Bei den Australian Open schied Kerber im Achtelfinale aus, bei den French Open schon in der ersten Runde. Nach ihrem frühen Aus in Wimbledon, wo sie als Titelverteidigerin angereist war, hatte sie bereits gesagt: "Momentan bin ich nicht wirklich zufrieden. Aber wenn ich auf das ganze halbe Jahr schaue, gab es gute und einige nicht so gute Momente."

Am Freitag schrieb sie nun, dass sie dem ehemaligen Australian-Open-Finalisten Schüttler "dankbar für seine harte Arbeit und Hingabe in den vergangenen Monaten" sei: "Er ist ein Freund geworden."

Weitere Informationen Kerber: Erst abtauchen, dann auf US Open hoffen Angelique Kerber ist nach dem frühen Aus in Wimbledon erst einmal bedient. Die Kielerin zog eine enttäuschende Halbzeit-Bilanz der Tennis-Saison. Letztes Ziel 2019 sind die US Open. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 19.07.2019 | 22:40 Uhr