Kerber stürmt ins Achtelfinale von Wimbledon Stand: 03.07.2021 15:58 Uhr Tennisspielerin Angelique Kerber steht im Achtelfinale von Wimbledon. Die Kielerin drehte in ihrem Drittrundenmatch nach einer Regenpause groß auf und setzte sich gegen die Belarussin Alexandra Sasnowitsch 2:6, 6:0, 6:1 durch.

Am "Manic Monday" bekommt es die 33-Jährige mit der erst 17 Jahre alten US-Nachwuchshoffnung Cori Gauff zu tun, die an Nummer 20 gesetzt ist. Nach dem Turniersieg bei der Generalprobe in Bad Homburg steht Kerber nun schon bei acht Siegen auf Rasen in Serie. Da viele Mitfavoritinnen bereits früh gescheitert sind, ist das Feld für die Kielerin weit geöffnet. Zudem ist Kerber, die 2018 beim Rasenklassiker triumphierte, die einzige verbliebene Wimbledonsiegerin im Turnier.

Nach der Regenpause wie verwandelt

Vor allem die Art und Weise, wie die Kielerin nach der eineinhalbstündigen Regenpause und dem 1:5-Rückstand im ersten Satz zurückkam, macht Hoffnung auf mehr. Zwar war der erste Durchgang nicht mehr zu retten, doch Kerber zeigte nun eine ganz andere Körpersprache.

Sie wirkte im zweiten Satz viel griffiger, zwang Sasnowitsch mit mehr Power und besseren Returns zu Fehlern und verpasste ihr mit dem 6:0 die Höchststrafe. Die Belarussin war sichtlich beeindruckt und hatte gegen die Dominanz Kerbers auch im dritten Satz keine Chance mehr. Nach 75 Minuten verwandelte die deutsche Nummer eins den ersten Matchball.

