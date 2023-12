Kerber schlägt erstmals beim Tennisturnier in Hamburg auf Stand: 04.12.2023 11:38 Uhr Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber schlägt 2024 auf ihrer Comeback-Tour nach der Babypause bei den Hamburg European Open auf. Für die 35 Jahre alte Kielerin ist es die Premiere in der Hansestadt.

Auf norddeutsche Art wandte sich die Kielerin Kerber per Video an ihre Fans: "Moin, Moin! Hier ist 'Angie', ich freue mich, dass ich nächstes Jahr bei den Hamburg European Open aufschlagen werde. Für mich als Norddeutsche wird es definitiv ein Heimspiel sein. Und ich freue mich auch schon darauf, dass ich das erste Mal in meiner Karriere in Hamburg an den Start gehe."

"Für mich fühlt es sich ein bisschen an wie nach Hause kommen." Angelique Kerber

"Als Kind war ich häufig als Fan beim Rothenbaum-Turnier dabei. Jetzt freue ich mich drauf, das erste Mal in meiner Karriere in Hamburg an den Start zu gehen", sso Kerber. "Die Stadt hat eine große Tennis-Tradition mit vielen Fans."

Damenturnier zieht in den Stadtpark um

Das Turnier wird vom 15. bis 26. Juli aber nicht auf der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum ausgetragen, sondern im Stadtpark.

Für die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Rio 2016 soll das Sandplatzturnier der WTA-250er-Kategorie die optimale Vorbereitung auf Paris 2024. Die Spiele in Frankreichs Hauptstadt beginnen am 26. Juli, und Kerber möchte gern dabei sein.

Bis dahin ist es aber noch weit. Das hob sie bereits vor einigen Tagen hervor. Die 35-Jährige glaubt, dass sie auf dem "langen Weg" zurück Geduld brauche, was nicht unbedingt zu ihren Stärken gehöre. "Bei meiner Rückkehr wird sicherlich vieles anders sein, nicht zuletzt durch meine Rolle als Mutter, aber ich will alles versuchen und die Herausforderung annehmen", sagte sie.

Ende des Jahres im deutschen Team beim United Cup

Zehn Monate nach der Geburt von Tochter Liana wird die einstige Weltranglistenerste beim United Cup (29. Dezember bis 7. Januar) in Perth und Sydney als Teil des deutschen Teams erstmals wieder bei einem offiziellen Turnier auf dem Platz stehen. Als erstes Highlight sieht die Kielerin dann die Australian Open in Melbourne (14. bis 28. Januar) an. Im Sommer fiebert sie neben dem Heimspiel in Bad Homburg auch auf Wimbledon, wo sie 2018 gewann, hin - und nun auch auf ihr Debüt in Hamburg.

