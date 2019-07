Stand: 02.07.2019 15:29 Uhr

Kerber meistert Auftakthürde in Wimbledon

Tennisspielerin Angelique Kerber hat in Wimbledon ihre Auftakthürde gemeistert und ist in die zweite Runde eingezogen. Die Titelverteidigerin aus Kiel setzte sich am Dienstag gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau) mit 6:4, 6:3 durch. Die 31-Jährige hatte Mühe mit ihrer unorthodox spielenden Fed-Cup-Kollegin, schaffte das entscheidende Break im ersten Durchgang erst im neunten Spiel. Auch im zweiten Satz leistete sich die Weltranglistenfünfte viele unnötige Ballverluste. "Sie war eine schwierige Gegnerin heute. Ich muss von Null wieder anfangen. Ich will so weiter machen, wie ich die letzten Wochen und im letzten Jahr hier gespielt habe. Es war schön, auf den Centre Court zurückzukehren", sagte Kerber, die in Runde zwei auf die US-Amerikanerin Lauren Davis trifft.

"Es fühlt sich einfach natürlich für mich an"

Trotz ihrer jüngsten Finalniederlage in Eastbourne zählt die Norddeutsche beim Rasenklassiker vor den Toren Londons wieder zu den Sieganwärterinnen. Auf ihrem Lieblingsbelag ist die 31-Jährige in Form, die von Krankheit und Verletzungen geprägte Sandplatzsaison Geschichte. Auf Mallorca erreichte sie das Halbfinale, die guten Auftritte in Eastbourne, wo sie unter anderem die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) klar dominierte, festigten ihr Selbstvertrauen. "Es fühlt sich einfach natürlich für mich an", hatte sie vor dem Turnierbeginn in Wimbledon gesagt.

Die Auslosung beschert Kerber allerdings bereits ab der dritten Runde knüppelharte Aufgaben. Der Reihe nach könnten dann Maria Scharapowa, ihre letztjährige Finalgegnerin Serena Williams sowie die Weltranglistenerste und frischgebackene French-Open-Siegerin Ashleigh Barty warten. "Das ist nichts Neues für mich", sagte die Kielerin jedoch gelassen. Sie denkt von Runde zu Runde. Eine Strategie, die bekanntlich bereits im Vorjahr hervorragend funktioniert hat.

