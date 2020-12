Stand: 12.07.2018 20:11 Uhr Kerber im Wimbledon-Finale - Görges leider nicht

Angelique Kerber steht zum zweiten Mal in ihrer Tennis-Karriere im Wimbledon-Finale. Die Kielerin setzte sich am Donnerstagnachmittag gegen die Lettin Jelena Ostapenko überraschend deutlich mit 6:3, 6:3 durch. Im Endspiel am Sonnabend (15 Uhr, live im ZDF) trifft Kerber auf Serena Williams, die mit ihrem 6:2, 6:4-Erfolg gegen die Bad Oldesloerin Julia Görges das erste deutsche Finalduell seit 1931 verhinderte. Gegen die siebenfache Wimbledon-Siegerin aus den USA hatte Kerber 2016 beim Rasenklassiker vor den Toren Londons das Endspiel in zwei Sätzen verloren.

Kerber-Gegnerin Ostapenko überfordert

Diesmal scheint Kerber aber für das Finale gut gerüstet. Wie schon in ihren vorigen Matches auf dem "heiligen Rasen" zeigte die 30-Jährige eine sehr konzentrierte Leistung. Sie war ihrer neun Jahre jüngeren Kontrahentin insbesondere beim Aufschlag und dem Grundlinienspiel klar überlegen. Zudem profitierte Kerber von vielen unerzwungenen Fehlern ihrer sehr nervös wirkenden Gegnerin. Nach lediglich 68 Minuten war der Erfolg der Schleswig-Holsteinerin perfekt. "Es war ein hartes Match, Jelena kämpft immer bis zum letzten Punkt. Den musst du gewinnen, anders geht es nicht. Ich bin wirklich glücklich und stolz, hier wieder im Finale zu stehen. Das war mein Traum, seitdem ich ein Kind war", erklärte die 30-Jährige.

Starke Williams lässt Görges keine Chance

Wie Ostapenko gegen Kerber war auch Görges gegen Williams beinahe chancenlos. Schon in ihrem ersten Aufschlagspiel musste sie einen Breakball abwehren. Zwar hielt sie dann gegen die US-Amerikanerin eine Weile gut mit, doch mit dem Break zum 4:2 gelang Williams die Vorentscheidung: Nach 33 Minuten hatte sie den ersten Satz mit 6:2 für sich entschieden.

Fast identisch verlief der zweite Durchgang. Fünf Spiele lang war es ein ausgeglichenes Duell, dann schaffte Williams wieder das Break zum 4:2 - besonders bitter aus Görges-Sicht: Ihr Stopp-Ball touchierte das Netz und prallte von dort ins Feld zurück. Die Bad Oldesloerin kämpfte aber unverdrossen weiter und schaffte das Re-Break zum 4:5. Doch es reichte nicht mehr: Williams nahm der 29-Jährigen erneut den Aufschlag ab und gewann nach etwas mehr als einer Stunde das Match.

Görges wieder in den Top Ten

So bleibt für Görges der Trost, dass sie ab Montag als Zehnte wieder in den Top Ten der Weltrangliste steht. "Es ist schön, jetzt auf dieser Stufe angekommen zu sein. Das macht mich stolz, aber motiviert mich auch noch mehr", sagte sie. Den Ausschlag zugunsten von Williams habe am Ende deren größere Erfahrung gemacht, analysierte die Norddeutsche: "Der Unterschied war, dass sie weiß, wie sie solche Spiele gewinnt. Aber ich gehe mit erhobenem Haupt."

Weitere Informationen Die Karriere von Julia Görges in Bildern Julia Görges war eine der besten deutschen Tennisspielerinnen. Die Karriere der Bad Oldesloerin in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 12.07.2018 | 19:30 Uhr